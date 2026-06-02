Mercedes-Benz pourrait-elle être chassée des États-Unis? | Actualités automobile

Les mesures de répression de l'administration américaine contre les voitures chinoises pourraient potentiellement exclure Mercedes-Benz d'Amérique.

C'est une possibilité surréaliste, mais qui reflète les bouleversements et l'incertitude qui touchent l'industrie automobile mondiale. Les mesures de répression de l'administration américaine contre les voitures chinoises pourraient potentiellement exclure un constructeur allemand d'Amérique.

Une offensive législative qui fait actuellement son chemin au Capitole des États-Unis, visant à bloquer la domination automobile chinoise, pourrait par inadvertance entraîner l'interdiction complète de Mercedes-Benz sur le marché américain. Le projet de loi proposé, le Motor Vehicle Modernization Act of 2026, vise ostensiblement à mettre à jour les normes de sécurité nationales, les mécanismes de rappel et le suivi de l'identification des véhicules.

Cependant, de nouvelles dispositions introduites ciblent spécifiquement la propriété étrangère, interdisant à tout constructeur automobile « contrôlé par un adversaire étranger » d'importer, de fabriquer ou de vendre des véhicules aux États-Unis. Le piège législatif pour Mercedes-Benz réside dans la manière dont Washington définit le contrôle.

Selon le cadre rapporté du projet de loi, toute entité détenant une participation supérieure à 15 % de la part d'un adversaire étranger désigné — une liste qui comprend la Chine, la Russie et la Corée du Nord — déclenche l'interdiction. Présentement, des entités chinoises détiennent un total de 19,67 % du constructeur allemand de véhicules de luxe.

L'entreprise d'État BAIC est le plus important actionnaire individuel de Mercedes-Benz avec 9,98 %, tandis que Tenaciou3, une société de portefeuille détenue par le fondateur et président de Geely, Li Shufu, en détient 9,69 % supplémentaires. Le projet de loi comprend une exemption pour les marques qui fabriquent des véhicules sur le sol américain depuis au moins le 1er janvier 2021.

Mais il stipule également que cela ne s'applique pas aux entreprises ayant « tout intérêt direct ou indirect au capital par un gouvernement adversaire étranger ». Et cela exclurait Mercedes-Benz, étant donné que BAIC est une entreprise d'État. Les dommages collatéraux s'étendent bien au-delà des voitures de tourisme. S'il était appliqué de manière large au transport commercial, le texte briserait le réseau logistique américain.

Daimler Trucks, dont BAIC est un actionnaire majeur, construit près de la moitié de tous les camions lourds vendus aux États-Unis par l'entremise de marques comme Freightliner. Mercedes-Benz n'est pas la seule à risquer d'être bannie. Volvo fait face à une menace similaire, puisque sa maison mère chinoise Geely y détient une participation majoritaire de 80 %. L'urgence législative soudaine découle d'une immense anxiété bipartite face à l'expansion automobile rapide de la Chine.

En 2025, la Chine a exporté plus de huit millions de véhicules; les marques chinoises contrôlent désormais environ 62 % du marché mondial des véhicules électriques. Craignant un afflux imminent, plus de 120 membres de la Chambre des représentants ont récemment envoyé une lettre conjointe à la Maison-Blanche pour réclamer des mesures protectionnistes agressives afin de protéger l'industrie automobile nationale, qui représente 5 % du produit intérieur brut des États-Unis.

Cette même correspondance parlementaire a également mis en lumière les inquiétudes liées aux entrées « par la porte arrière » sur le marché américain via les partenaires commerciaux voisins dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique . En particulier, les législateurs ont exprimé de sérieuses préoccupations quant à d'éventuelles empreintes au Canada, déclarant que les véhicules contrôlés par la Chine doivent être interdits, quel que soit leur lieu d'assemblage.

Dans l'usine de Mercedes-Benz à Tuscaloosa, en Alabama | Photo : Mercedes-Benz Il est difficile de croire que ce scénario catastrophe puisse réellement se concrétiser pour Mercedes-Benz. Exclure des entreprises comme elle n'est pas l'intention de la législation proposée, et le constructeur allemand exploite une empreinte industrielle massive dans le Sud américain, ayant construit plus de cinq millions de véhicules en Alabama au cours des 30 dernières années et 500 000 fourgonnettes en Caroline du Sud.

La marque emploie directement plus de 11 000 Américains et soutient plus de 163 000 emplois à l'échelle du pays. Alors que le Modernization Act et le projet de loi parallèle Connected Vehicle Security Act of 2026 cheminent au Congrès, on s'attend à ce que Mercedes-Benz tire parti de ses vastes ressources d'entreprise pour faire pression afin d'obtenir des exemptions explicites. | Photo : Mercedes-Benz





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