Mercados suben y el Dow se dispara más de 1.500 puntos tras elecciones de mitad de mandato en EEUU

Los precios de las acciones se dispararon el miércoles en Estados Unidos después de que el partido del presidente Donald Trump perdiera el control exclusivo de Washington en las elecciones de mitad de mandato.

ARCHIVO - Los operadores de opciones Ilya Bosinzon, a la izquierda, y Justin Kanda trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026.

Los precios de las acciones se dispararon el miércoles en Estados Unidos después de que el partido del presidente Donald Trump perdiera el control exclusivo de Washington en las elecciones de mitad de mandato. Las acciones suelen comportarse bien en los meses posteriores a cualquier elección de mitad de mandato en Estados Unidos, sin importar quién gane. El S&P 500 avanzó 119,70 puntos, el 1,6%, a 7.688,62, con lo que registró su mejor día en tres meses.

Also read Missing Utah teen found in Oregon after 500 days: FBI

El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 1.569,40 unidades, el 3%, ubicándose en 53.356,12, y el compuesto Nasdaq avanzó 364,50, el 1,4%, hasta 25.736,51. Las acciones de propietarios de hospitales y de tiendas de descuento que atienden a estadounidenses de menores ingresos ayudaron a encabezar el repunte generalizado tras las pérdidas de los republicanos a nivel nacional.

Mientras tanto, los inversionistas ven riesgos para la empresa de redes sociales de Trump, la industria de la inteligencia artificial y los negocios propiedad de Elon Musk, quien donó cuantiosamente a los republicanos. El precio del barril de crudo Brent también se desplomó por debajo de los 95 dólares y tocó su nivel más bajo en dos meses.

El vicepresidenteen las elecciones de mitad de mandato a la guerra contra Irán, la cual provocó un aumento en los precios del petróleo. Los estrategas en Wall Street habían instado a los inversionistas a no dejarse arrastrar por los comicios, ya que quizá no importen mucho para el mercado en general a largo plazo.

Advertisement

Los precios de las acciones dependen más de hacia dónde se dirigen las ganancias de las empresas y las tasas de interés, que de quién controla qué en Washington. Aun así, Wall Street quizá haya obtenido un escenario político preferido, en el que los demócratas están listos para tomar el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

En general, los corredores prefieren un control dividido en Washington, ya que eso reduce el riesgo de que haya cambios radicales en la economía. Desde luego que mucho sigue siendo imposible de predecir, y Trump conserva autoridad ejecutiva sobre áreas clave como la defensa, la política exterior y, en algunos casos, el comercio.

Una previsión pesimista podría ser que “Trump no es ahora un ‘pato cojo’ —un mandatario saliente sin poder real—, sino un ‘pato enfadado’” que podría reactivar las tensiones en torno a los aranceles y a los niveles de gasto militar de los aliados de la OTAN, señaló Carsten Brzeski, jefe global de macroeconomía de ING Bank. Una visión optimista, dijo Brzeski, es que Trump se convierta en “un pato manso... que frene cualquier iniciativa problemática y que se centre más en intentar ganar el Premio Nobel de la Paz poniendo fin a los dos grandes conflictos sin grandes trastornos, y que en el ámbito comercial no ocurra nada más allá de algunas declaraciones”.

La empresa de redes sociales de Trump, Trump Media & Technology Group, fue una de las mayores perdedoras del mercado, con una caída de 24,5%. Desde que tocó brevemente un pico de 175 dólares hace cinco años, ha caído a 4,49 dólares. Su negocio principal es Truth Social, que es más conocida por las publicaciones de Trump en la plataforma.

Trump ha sido un gran defensor de la industria de la IA, y las victorias demócratas podrían suponer una mayor regulación o restricciones. En todo el espectro político han crecido las preocupaciones en torno a la IA en general. Los inversores consideran que las victorias demócratas en Texas, en particular, podrían ralentizar la expansión adicional de centros de datos destinados a la inteligencia artificial.

Las acciones relacionadas con la IA ya llegaron a la jornada electoral bajo presión por preocupaciones de que sus cotizaciones hubieran subido demasiado. Nvidia, la empresa de chips que rápidamente se convirtió en el símbolo de la fiebre en torno a las acciones relacionadas con la IA, se desplomó 3,2% y fue el factor que más pesó en el S&P 500.

CoreWeave, una empresa que alquila a sus clientes acceso a circuitos integrados de IA a través de la nube, cayó 9,9%. Las empresas que han estado gastando mucho en chips de IA resistieron mejor. Por ejemplo, Alphabet subió 3,2%. La empresa matriz de Google sufrió el jueves su peor caída de la historia por preocupaciones de que estaba gastando demasiado en inversiones en IA.

Advertisement

Eso perjudicó las acciones de empresas que fabrican armas y otros equipos para las fuerzas armadas de Estados Unidos, lo que incluyó caídas de 6,9% para Lockheed Martin, 4,5% para Northrop Grumman y 2,6% para General Dynamics. La posibilidad de que se ejerza presión para dar marcha atrás en la guerra hizo que el precio del barril de crudo Brent se desplomara 8,7%, hasta 94,62 dólares.

Eso a su vez perjudicó las acciones de grandes compañías petroleras, que habían estado repuntando durante gran parte del año. ExxonMobil cayó 4,6%, y ConocoPhillips bajó 5,2%. La caída de los precios del petróleo suele perjudicar las acciones de empresas de energía renovable, porque puede reducir el incentivo para cambiar a otras fuentes de energía. Pero el control demócrata del Congreso podría iluminar el camino para las empresas de las industrias solar y eólica.

Las acciones de salud y las tiendas de descuento también repuntaron Un Congreso encabezado por los demócratas podría intentar revertir algunos de los recortes a la atención médica federal y la asistencia alimentaria que los republicanos aprobaron en su “gran y hermoso proyecto de ley”. Eso ayudó a que las acciones subieran en toda la industria de la salud, incluido un aumento de 10,3% para HCA Healthcare, que opera hospitales y centros ambulatorios.

Los minoristas también se beneficiaron ante la esperanza de que los demócratas impulsen políticas para ayudar a los estadounidenses que están teniendo dificultades para mantenerse al día con el creciente costo de la vida. Dollar Tree, que se enfoca en particular en estadounidenses de menores ingresos, subió 9,6%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron luego de que los precios del petróleo descendieron y le quitaron presión a la inflación.

El descenso del rendimiento de los bonos también podría ser una señal de que los inversionistas ven menos riesgo de que Washington siga acumulando deuda —que ya alcanza una magnitud considerable—, ante el inminente fin del control por parte de un solo partido. Los rendimientos de los bonos del Tesoro habían subido durante el verano y alcanzaron sus niveles más altos en décadas debido a preocupaciones sobre la enorme deuda del gobierno federal, junto con la inflación elevada y otras inquietudes.

Un Congreso controlado por los demócratas podría servir de freno contra más gasto y recortes de impuestos que ampliarían el déficit de Washington. Las acciones subieron en gran parte del mundo Los índices bursátiles subieron en la mayor parte del mundo. Las acciones avanzaron 2% en París, 2,2% en Shanghái y 1,8% en Londres. El Nikkei 225 de Japón fue una excepción y cayó 1,4%.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.