Mercados se disparan y el petróleo baja después de que EEUU e Irán alcanzan un acuerdo tentativo

Los precios de las acciones subieron el lunes en todo el mundo y los precios del petróleo bajaron después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo tentativo para extender su alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz para que el flujo mundial de crudo vuelva a ponerse en marcha.

Operadoras de divisas observan los monitores en la sala de operaciones de cambio de divisas de la sede del Banco Hana en Seúl, Corea del Sur, el viernes 12 de junio de 2026.

Los precios de las acciones subieron el lunes en todo el mundo y los precios del petróleo bajaron después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo tentativo para extender su alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz para que el flujo mundial de crudo vuelva a ponerse en marcha. El S&P 500 subió 1,7% ante la esperanza de que esta vez el anuncio de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos signifique una solución a largo plazo a un conflicto que ha agravado la inflación en todo el mundo.

El promedio industrial Dow Jones avanzó 0,9%, y el compuesto Nasdaq saltó 3,1%. Las acciones recibieron un impulso después de que el precio de un barril de crudo Brent cayera 4,8% y se cotizara en 83,17 dólares, de vuelta a donde estaba a principios de marzo. Aunque eso sigue por encima de su precio de alrededor de 70 dólares de antes de la guerra, es inferior a los más de 100 dólares que alcanzó hace apenas unas semanas.

La esperanza es que los precios más bajos del petróleo quiten presión a los hogares y a las empresas, que han tenido que pagar precios más altos por todo, desde alimentos hasta combustible y fertilizantes, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán confirmó el pacto, pero no incluye un acuerdo final sobre temas como su programa nuclear.

Se espera que las negociaciones sobre eso continúen durante los próximos 60 días, lo que deja oportunidad para tropiezos que podrían descarrilar el acuerdo. Y aun si el estrecho de Ormuz se reabre por completo el viernes como se espera, probablemente pasarán meses para que la industria energética vuelva a funcionar a plena capacidad. En Wall Street, las acciones de compañías con grandes facturas de combustible fueron ganadoras instantáneas.

United Airlines subió 3,9%, y el operador de cruceros Royal Caribbean Group avanzó 6,6%. Las acciones de compañías inmersas en la industria de la inteligencia artificial también saltaron. Estas acciones han oscilado en las últimas semanas. La preocupación es si tales acciones subieron demasiado y muy rápido por el frenesí por la IA.

SpaceX, la compañía de cohetes de Elon Musk que también es propietaria de la compañía de inteligencia artificial xAI, subió 19,6% en su segundo día de cotización en Wall Street. Su exitoso debut en el Nasdaq indica que todavía existe mucha demanda entre los inversores por la IA. El mercado le ha dado a SpaceX un valor total de más de 2,1 billones de dólares, haciéndola más grande que Exxon Mobil, Bank of America y Coca-Cola combinadas.

Por su parte, los rendimientos de los bonos cedieron ante la esperanza de que los precios más bajos del petróleo eliminen presión sobre los bancos centrales para subir las tasas de interés. La Reserva Federal anunciará su decisión más reciente sobre tasas de interés más adelante esta semana, que será la primera bajo su nuevo presidente, Kevin Warsh.

Los operadores creen que la Fed dejará estable su tasa de interés principal después de que su reunión de dos días termine el miércoles . En otros movimientos en Wall Street, Roku cayó 1,9% después de que la compañía anunció que Fox Corp. comprará a la compañía de streaming en un acuerdo en efectivo y acciones valorado en aproximadamente 22.000 millones de dólares.

La acción de Roku ya se había disparado 20% el viernes, cuando surgieron reportes de prensa sobre un acuerdo, que le dará a Fox acceso al canal Roku, datos propios y más de 100 millones de hogares en todo el mundo. La acción de Fox cayó 16,8%. Al cierre, el S&P 500 subió 122,83 puntos para quedar en 7 .554,29.

El Dow avanzó 468,77 unidades y se ubicó en 51.671,03, mientras que el compuesto Nasdaq saltó 795,10 tantos y cerró en 26.683,94. En los mercados bursátiles internacionales, los índices subieron en Asia y Europa. El Nikkei 225 de Japón se disparó 5% para una de las mayores ganancias del mundo y terminó en un récord.

“Esta es una gran noticia”, dijo Takashi Hiroki, estratega jefe de Monex. “Las compras de inversores extranjeros están liderando el mercado con expectativas de una reducción de las tensiones en torno a la situación en Oriente Medio”. El Kospi de Corea del Sur se disparó 5,2%, gracias en parte a continuos repuntes de ganadores de la IA como Samsung Electronics .





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