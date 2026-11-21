Marriner Richards, de 19 años, fue dado por desaparecido el 7 de noviembre, según la Comisaría del Alguacil de Morongo Basin en un comunicado.

Investigadores y familiares buscan a un marino de 19 años que lleva dos semanas desaparecido y que fue visto por última vez en un casino en el desierto de Mojave, según informaron las autoridades.

Marriner Richards, destinado en la Base del Cuerpo de Marines de Twentynine Palms, situada al noreste de Palm Springs, fue dado por desaparecido el 7 de noviembre, según informó la Comisaría del Alguacil de Morongo Basin en un comunicado. Richards, originario de Utah, fue visto por última vez el 6 de noviembre, alrededor de las 11 p.m., en el Tortoise Rock Casino, situado a unas siete millas al sur de la base, según la oficina del alguacil.

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"Se sabe que Richards se desplazaba a pie y no se ha informado de ningún vehículo relacionado con él", indicó la oficina del alguacil en un comunicado. La policía militar de la base alertó a las autoridades sobre la desaparición de Richards horas después de que fuera visto por última vez en el casino, situado junto al Parque Joshua Tree, según la oficina del alguacil.

Un portavoz de los marines declaró el viernes que están colaborando con las autoridades para ayudar a localizar a Richards.

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"El incidente está siendo investigado, y el mando sigue trabajando con diligencia y determinación para esclarecer las circunstancias que rodean la ausencia del marine", declaró el viernes la capitana Bridget E. Valencia en un comunicado. El padre de Richards, Brock, dijo a una cadena de televisión de Utah que decenas de vecinos se han movilizado para ayudar a buscar a su hijo.

Además, algunos vecinos de Utah tenían previsto viajar a California para echar una mano, según explicó su padre a la cadena de televisión.

"Hay un grupo de miembros de nuestra iglesia y del vecindario", declaró Brook Richards a la cadena el jueves. Richards mide 5 pies y 11 pulgadas, tiene el pelo castaño y los ojos azules. La oficina del alguacil dijo que la última vez que fue visto vestía una camiseta negra y unos pantalones cortos con estampado de camuflaje.