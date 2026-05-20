Manchester Airport Assault Case: Retrial Jury Discharged, PC Marsden Not Charged

A retrial jury has been discharged after failing to reach verdicts in the case of two brothers accused of assaulting a police officer at Manchester Airport. The case sparked outrage and a fierce debate over the use of force by the police. The prosecution argued that PC Marsden and his team were 'plainly entitled' to arrest Amaaz for headbutting a holidaymaker earlier. The incident resulted in PC Lydia Ward suffering a broken nose and PC Ellie Cook being assaulted.

A retrial jury has been discharged after it failed to reach verdicts in the case of two brothers accused of assaulting a police officer at Manchester Airport .

The incident erupted after Mohammed Fahir Amaaz, now 21, headbutted a Kuwaiti holidaymaker after accusing him of racially abusing his mother. The violence erupted as officers responded to reports of the assault, and PC Zachary Marsden, a firearms officer, kicked Amaaz in the head while he was prone. The case sparked outrage and a fierce debate over the use of force by the police.

The prosecution argued that PC Marsden and his team were 'plainly entitled' to arrest Amaaz for headbutting a holidaymaker earlier. The three-minute confrontation resulted in PC Lydia Ward suffering a broken nose and PC Ellie Cook being assaulted. The incident also appeared to show the brothers' mother being shoved by officers. The brothers, both from Rochdale, were convicted of assaulting PC Ward and PC Cook but not PC Marsden.

The case has led to calls for greater support from politicians and the public for rank and file officers





DailyMail / 🏆 86. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester Airport Assault Police Use Of Force Headbutting Racial Abuse Use Of Police Issue Radio Mother Holidaymaker Starbucks Café Terminal 2 Arrivals Area Greater Manchester Police Independent Office For Police Conduct Crown Prosecution Service Manchester Evening News IOPC Criminal Investigation Leaking CCTV Brawl Support From Politicians Support From The Public Rank And File Officers Use Of Force By Police Use Of Police Issue Radio Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Bystanders Use Of Force By Officers Use Of Force By Police Use Of Force By Byst

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Boston Logan passengers will be able to skip long TSA airport lines thanks to new checkpointA remote TSA security checkpoint has been unveiled for passengers jetting out of Boston-Logan airport – and it means travelers will be able to avoid long, winding lines that were synonymous with th…

Read more »

Under control: Marana Regional Airport awarded $800k for construction of air traffic control towerA planned air traffic control tower at Marana Regional Airport is moving closer to reality after the airport received an $800,000 federal grant aimed at improving safety and infrastructure at one of Southern Arizona’s busiest general aviation hubs.

Read more »

Big-city airport opening first-ever ‘remote’ terminal for TSA screening — 25 miles away from gatesIt’s a different kind of pre-check.

Read more »

Manchester Airport Incident: Brothers Convicted of Assaults, but Jury Cannot Reach Verdict on Third Police OfficerThe three-minute altercation sparked outrage, with protests and calls for defunding the police. Two of the brothers were convicted of assaulting PC Lydia Ward and armed colleague PC Ellie Cook, but the third officer PC Zachary Marsden was not found guilty.

Read more »