The nonprofit health system's current UnitedHealthcare contracts for employer-sponsored insurance and Medicare Advantage plans expire June 30. The plans cover 32,000 Main Line patients.
Main Line Health, United Healthcare contract dispute could leave 32,000 patients out-of-network later this month The nonprofit health system's current UnitedHealthcare contracts for employer-sponsored insurance and Medicare Advantage plans expire June 30.
The plans cover 32,000 Main Line patients. Chris Feaster, a Main Line Health patient for decades, is upset at the possibility of Main Line Health going out of network with UnitedHealthcare at the end of this month.resident has been panicked in recent weeks after Main Line sent patients a letter warning that the nonprofit health system’s contract with her insurer, UnitedHealthcare, may end later this month.
Main Line is a leading provider of care across Philadelphia’s western suburbs, where it has four hospitals. Feaster has relied on its facilities for care for 40 years.
“They know me,” she said of her Main Line providers in an interview. “I have been getting monitored there since the time I was in my early 30s. ” . Feaster, who lives in Trooper, has already experienced a healthcare disruption caused by another insurance dispute.
Two years ago, Axia Women’s Health and United failed to reach adeal. That forced Feaster to find a new gynecologist after 40 years.through Medicare Advantage plans and commercial insurance from employers. It’s not unusual for health systems and insurers to go down to the wire when negotiating contracts, but Axia’s failure to reach a deal — and theMain Line Health said that United had been engaging more meaningfully in negotiations in recent weeks.
“We are hopeful that momentum continues. We remain committed to reaching a resolution before June 30,” itsthan it was before the pandemic, the dispute is not just about rate increases. The nonprofit health system also wants to “Main Line Health is seeking price hikes that would significantly increase costs for families and employers,” UnitedHealthcare said. United added that self-insured companies would absorb the biggest hit ”impacting the money they have to grow their business and compensate their employees.
”for people with UnitedHealthcare , said Gaida, who has worked at Axia and Main Line.
“If they drop UHC, there would be no access to care in the Delaware County,” she said. Mercy Fitzgerald Hospital in Darby closed its labor and delivery unit more than 20 years ago. If Main Line and United fail to reach a deal, UnitedHealthcare patients might have to go to Penn Medicine’sFeaster would have to specially request a continuation of care to keep seeing each of her Main Line doctors at in-network prices, the UnitedHealthcare representative told her.
The temporary stopgap is designed to help people who have significant needs — including cancer patients in the middle of treatment — avoid gaps in care while they switch to doctors who accept their insurance. Feaster would have to fill out part of the form, and her doctors would have to complete another part. She’d also have to take the same steps for Main Line providers of her regular mammograms, breast MRIs, and DEXA bone density scans. 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Crash knocks down main power line, closes road in Avon LakeThe Avon Lake Police Department responded to a single car accident Sunday morning that will be closing part of the road for several hours.
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Raynor Winn and husband Moth line up adult children for share of £10million fortuneRaynor Winn and her husband Moth, who were at the centre of a publishing scandal accused of telling lies to gain book sales worth almost £10million, are now making up for it by lining up their adult children for a significant share of the proceeds.
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