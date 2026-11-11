Madre dice que su hija de 7 años murió durante un operativo contra cártel en México

Una madre denuncia que su hija de 7 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo contra un cártel en Matamoros, México.

Claudia Pardo García viajaba con su marido y sus cinco hijos cuando oyó el ruido de los motores de un helicóptero de la policía que sobrevolaba su vehículo en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros.

Minutos después, su hija de 7 años recibió un disparo en la cabeza. Aranza Aidelany Pardo, que tenía doble nacionalidad estadounidense y mexicana, fue una de las seis personas que murieron el 29 de octubre durante una operación de seguridad dirigida contra un presunto miembro del Cártel del Golfo y los bloqueos de carreteras que el grupo criminal levantó posteriormente. Las otras cinco víctimas murieron en choques con vehículos utilizados para bloquear las carreteras.

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Pardo, de 31 años, que resultó herida en la pierna izquierda, contó a The Associated Press que el disparo que mató a su hija salió del helicóptero de la policía estatal de Tamaulipas. Las autoridades estatales están investigando si tres agentes a bordo de la aeronave dispararon sus armas. Pardo dijo que el FBI y representantes consulares de los Estados Unidos se habían puesto en contacto con su familia.

La operación llevó al arresto de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, conocido como "El Titán", hijo de un presunto líder del Cártel del Golfo y sobrino de su fundador encarcelado, Osiel Cárdenas Guillén. Estados Unidos ha calificado al cartel como organización terrorista. Aquella tarde, Pardo había recogido a su marido del trabajo junto con sus cinco hijos. Mientras volvían a casa, se encontraron con varios bloqueos en la carretera y tomaron una carretera alternativa rural para evitarlos.

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Se dio cuenta de que un helicóptero seguía a su vehículo y se lo advirtió a su marido, quien al principio rechazó sus preocupaciones. Pardo dijo que el helicóptero se acercó a unos 7 metros de su vehículo, lo suficientemente cerca como para que los agentes pudieran ver a la familia adentro. Luego comenzó a dar vueltas delante de ellos.

"Mi marido dijo: 'Salte del carro para que vean que somos una familia'", cuenta ella. "Levantó las manos y preguntó qué querían". Su hijo de 13 años salió del vehículo mientras una de las niñas empezaba a gritar que alguien estaba disparando.

"Me dijo: 'Mamá, han matado a China'", contó Pardo, utilizando el apodo cariñoso con el que la familia llamaba a la niña. Mayor-elect Nithya Raman receives warm welcome from Los Angeles City Council at 1st meeting after election winPardo intentó salir del carro mientras sostenía a su hija, pero se cayó, sin darse cuenta de que le habían disparado en la rodilla. El helicóptero siguió sobrevolando la zona, según contó.

Su marido le dijo a su hijo de 13 años que llevara a sus tres hermanos a casa de un familiar cercano. El video de una cámara de seguridad captó a los niños llegando en busca de ayuda mientras aún se oían disparos a lo lejos. Pardo dijo que el personal médico de urgencias tardó más de dos horas en llegar. El cuerpo de su hija permaneció en el lugar de los hechos durante cuatro horas, según contó.

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Según ella, las autoridades se hicieron cargo de los gastos médicos y funerarios de la familia, pero dieron pocos detalles sobre la investigación. El fiscal del estado de Tamaulipas, Jesús Govea, dijo que los investigadores habían entrevistado a Pardo y a otros testigos y que estaban revisando las grabaciones de video y las pruebas balísticas para determinar quién disparó el tiro mortal y cómo la familia se vio envuelta en la operación.

Govea dijo que funcionarios consulares de los Estados Unidos se habían puesto en contacto con las autoridades estatales. El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo, atribuyó el tiroteo a la violencia que estalló durante la operación y dijo que los agentes investigados seguían en servicio activo. Pardo dijo que nunca imaginó que su familia pudiera ser objeto de disparos por parte de las mismas autoridades que, según ella, se suponía que debían protegerlos.

"Uno piensa que los soldados, los marines, todos estos agentes están ahí para protegernos", dijo. "Pero mira lo que ha pasado". No es la primera vez que mueren civiles durante operaciones de seguridad en México. En abril se iniciaron procedimientos judiciales contra 13 militares en relación con el asesinato de dos niñas en Sinaloa.

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