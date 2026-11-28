Tom Turkey se abrió paso por el centro de la ciudad, un Mario y un Supercan inflables salieron del almacén y Al Roker sonrió de oreja a oreja, y esta vez todo ocurrió un sábado.

Un globo de Hello Kitty se abre paso por Central Park West en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York, el sábado 28 de noviembre de 2026.

Tom Turkey se abrió paso por el centro de la ciudad, un Mario y un Supercan inflables salieron del almacén y Al Roker sonrió de oreja a oreja, y esta vez todo ocurrió un sábado. El emblemático desfile número 100 del Día de Acción de Gracias de Macy’s, tuvo una segunda oportunidad, mucho después de que la mayoría de las sobras de pavo se hayan aprovechado para hacer sándwiches.

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El desfile arrancó el sábado por la mañana con los mismos globos y carrozas, 1.000 payasos y la mayoría de las celebridades, más las incorporación de LL Cool J y Gloria Gaynor, programadas originalmente para el jueves, hasta que el mal tiempo pospuso el evento que da comienzo cada año a la temporada navideña. El fresco y seco día otoñal valió la espera, dijo el sábado a The Associated Press Will Coss, vicepresidente y productor ejecutivo de Macy’s Studios.