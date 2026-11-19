El islam superará al cristianismo como la religión con el mayor número de fieles en el mundo para 2035, según proyecciones detalladas que publicó el miércoles el Centro de Investigaciones Pew.

ARCHIVO – En la imagen, tomada desde atrás de una cerca de vidrio, peregrinos musulmanes oran alrededor de la Kaaba, el sitio más sagrado del islam en la Gran Mezquita durante la peregrinación anual de Hajj, en La Meca, Arabia Saudí, el 22 de mayo de 2026.

El islam superará al cristianismo como la religión con el mayor número de fieles en el mundo para 2035, según proyecciones detalladas que publicó el miércoles el Centro de Investigaciones Pew. El organismo, que ha publicado informes de referencia sobre demografía religiosa desde hace 25 años, indicó que el islam y el cristianismo están creciendo, pero el islam lo hace mucho más rápido.

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Una razón clave, señaló Pew, es que los musulmanes tienden a tener más hijos que otros grandes grupos religiosos. LeBron James demanda a creadores de app de apuestas con IA por usar su imagen y apodoPiqué critica sanción de 12 partidos al portero del Andorra tras choque que causó muerte de jugador “Son los bebés”, afirmó el demógrafo principal de Pew, Conrad Hackett, al explicar que la conversión y otras formas de cambiar la identidad religiosa son factores mucho menos relevantes que las tasas de fecundidad.

En el periodo de 2020 a 2025, la tasa de fecundidad de las musulmanas fue de 3,1 hijos por mujer, seguida por la de las cristianas con 2,5, según Pew. La tasa media de fecundidad de todas las demás mujeres fue de 1,6, por debajo del nivel de 2,1 que se considera necesario para que cada generación se reemplace a sí misma.

Apuesta por IA devuelve a fundador de ByteDance, Zhang Yiming al 1er puesto entre los ricos de ChinaFood Bowl del LA Times: Lielle encabeza lista de los 101 Mejores Restaurantes; Holbox es terceroTras vivir tragedia, pareja griega recibe a una bebé nacida de embrión congelado 22 años Según las estimaciones más recientes de Pew, en 2020 había 2.270 millones de cristianos y 2.020 millones de musulmanes en todo el mundo. Las nuevas proyecciones de Pew pronostican que, para 2035, habrá 2.570 millones de musulmanes y 2.520 millones de cristianos.

Si continúan las tendencias recientes, para 2070 habrá más de 3.600 millones de musulmanes y poco menos de 3.000 millones de cristianos en el mundo. Estos cálculos forman parte de un proyecto más amplio de Pew en el que se examina cómo podría cambiar el tamaño de los principales grupos religiosos entre 2020 y 2070.

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Las proyecciones tienen en cuenta diferencias recientes entre los perfiles de edad, las tasas de fecundidad y los patrones de cambio de religión y migración de los diferentes grupos religiosos. Entre los muchos hallazgos destacados, Pew proyecta que, en un plazo de 40 años, Estados Unidos dejará de tener una mayoría cristiana. Los cristianos representan actualmente el 62% de la población, según Pew, y caerán por debajo del 50% para 2065.

En ambos países, una razón importante de la caída es el aumento simultáneo del número de personas sin afiliación religiosa. Para 2070, se proyecta que representarán el 41% de la población de Estados Unidos y que superarán en número a los cristianos en Canadá. La población mundial aumentará un 29% entre 2020 y 2070, señaló Pew.

De los grupos religiosos que analizó, se prevé que musulmanes y cristianos sean los únicos que mantengan el ritmo, con un crecimiento de 30% para los cristianos y de 80% para los musulmanes. Aunque los hindúes y los judíos crecen en números absolutos, se proyecta que disminuirán como porcentaje de la población mundial, indicó Pew.

El organismo pronostica que los budistas se reducirán en número y en proporción de la población mundial, en parte, debido a las caídas previstas en las poblaciones totales de China, Corea del Sur y Japón. En las próximas décadas, la mayor parte del crecimiento de la población mundial ocurrirá en África, particularmente al sur del desierto del Sahara, donde la mayoría de la gente es cristiana o musulmana, señaló Pew.

La alta fecundidad de la región y el aumento de la esperanza de vida impulsarán las cifras globales de ambas religiones, pronostica el centro. Para 2070, más de la mitad de los cristianos del mundo vivirá en África subsahariana, y la República Democrática del Congo superará a Estados Unidos como el país con más cristianos, ya que sus filas se triplicarán hasta alcanzar los 270 millones, indicó Pew.

Se espera que las poblaciones de otras grandes regiones crezcan de manera más modesta, o incluso disminuyan. Por ejemplo, el número de personas que viven en Europa se reducirá un 17% para 2070, según Pew, y el número de cristianos en el continente caerá en un tercio, pasando de 505 millones a 324 millones. En el mismo periodo, se prevé que el porcentaje de la población europea que es musulmana aumente de 6% a 13%.

En Estados Unidos, Pew proyecta que el número de cristianos disminuirá de unos 217 millones en 2020 a unos 174 millones en 2070. Varias denominaciones protestantes históricas en Estados Unidos han enfrentado una disminución de miembros durante muchos años.

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Sin embargo, Jeffrey Brodd, profesor de estudios religiosos de la Universidad Estatal de California en Sacramento, sugirió que podría haber un repunte tras las victorias en las elecciones al Congreso de varios demócratas activos en estas denominaciones, de tendencia moderada a liberal. Según las estimaciones de Pew, las mujeres musulmanas tuvieron más bebés que las mujeres de cualquier otra religión en el periodo de 2020 a 2025.

Nacieron unos 252 millones de bebés de madres musulmanas, en comparación con 208 millones nacidos de madres cristianas. Se prevé que los musulmanes sean el único gran grupo religioso que tenga un número creciente de nacimientos en las próximas décadas. Se proyecta que los otros grupos mantendrán cifras estables de nacimientos o experimentarán una disminución gradual.

Si continúan las tendencias recientes, según Pew, Pakistán tendrá la mayor población musulmana para 2070, seguido por India, Nigeria e Indonesia, que actualmente tiene la mayor cantidad de musulmanes. Gina Zurlo, investigadora de alto nivel de la Harvard Divinity School especializada en demografía religiosa, señaló que las relaciones entre cristianos y musulmanes son “extremadamente importantes” a la luz de las tendencias en evolución.

“La teoría del ‘choque de civilizaciones’ sigue pesando mucho en algunas comunidades religiosas y hay mucha incomprensión de ambas religiones desde ambos lados”, escribió por correo electrónico. “Muchos cristianos no están contentos de ver que el islam será la religión más grande del mundo y eso está causando aún más angustia”. “Espero que la gente busque oportunidades para una mayor educación interreligiosa”, añadió.

“El contacto personal es importante: cuando las personas tienen relaciones personales a través de diferencias religiosas, eso ‘humaniza’ al ‘otro’ de maneras fructíferas”. Alan Cooperman, director de investigación sobre religión de Pew, observó que la mayor parte de la proliferación proyectada de musulmanes y cristianos ocurría en países donde ya son mayoría, y que la conversión desempeña apenas un papel menor.

“No creo que sea una situación en la que el crecimiento de los musulmanes se dé a expensas de los cristianos”, agregó. “Sí me preocupa que se haga trampa con titulares o narrativas que tomen este hallazgo y lo presenten como una especie de choque en el que los cristianos están perdiendo frente a los musulmanes”. En muchos países se ha producido una proliferación sostenida de los “sin afiliación”: personas ateas, agnósticas o sin afiliación religiosa.

Excluyendo a China, que tiene una alta proporción de “sin afiliación” pero enfrenta una fuerte disminución de su población total, las filas de este grupo en otros lugares crecerán en más de 180 millones para 2070, indicó Pew. Ese grupo ya representa la mayoría de la población en 10 países, entre ellos la República Checa, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Uruguay y Vietnam, según Pew.

Se pronostica que Corea del Sur, Francia y Reino Unido se sumarán a este conjunto para 2070. La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.