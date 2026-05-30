Los Fabulosos Cadillacs armaron la fiesta a mitad de semana en el corazón de la urbe angelina

Esta es la legendaria agrupación argentina de fusión que volvió a conquistar a Los Ángeles

El hecho de que sigan girando constantemente y de que sus presentaciones en diferentes lugares del mundo sean todavía tan exitosas como lo son es una muestra clara de que Los Fabulosos Cadillacs son una potencia musical que puede depender completamente de lo mucho que hizo en el pasado.

A estas alturas, han transcurrido ya diez años desde que viera la luz su última producción discográfica, “La salvación de Solo y Juan”, una obra conceptual cuyo contenido se encuentra fuera del repertorio que presentan en la actualidad, como sucede también con el trabajo anterior, “El arte de la elegancia” , cuyas dos piezas inéditas brillan igualmente por su ausencia, y con el disco previo, “La luz del ritmo” , cuyas cinco piezas inéditas tampoco están siendo interpretadas.

De ese modo, la lista del presente recorrido llega hasta “La marcha del golazo solitario” , una producción ya lejana en el tiempo que, para ser justos, fue la novena placa en estudio del combo, lo que quiere decir que, a esas alturas, ya tenían mucho de donde elegir para sus presentaciones en vivo, sobre todo cuando se considera que su primera década de trayectoria discográfica fue tan generosa como efectiva.

Y tienen que estar haciendo algo bien, porque no cualquier banda puede darse el lujo de llenar un auditorio como el Peacock Theater de LA Live a mitad de semana siete meses después de haber ofrecido no uno, sino dos conciertos en otro escenario de la misma ciudad .

En todo caso, lo que estos tipos tienen entre manos es una oferta musical que, sin ser necesariamente novedosa en los días que corren, se ha ido perfeccionando con el paso de los años y de los escenarios, y que se plasma en conciertos que, además de ser absolutamente profesionales, son capaces de levantar hasta a un muerto con su entretenida, afiatada y furiosa combinación de géneros.

En el Peacock, y como lo han venido haciendo a lo largo del presente tour, que se llama “40 Aniversario”, los argentinos dejaron en claro que no piensan dejar de lado sus raíces en el ska, el reggae y cadencias similares, ya que, luego de abrir fuegos con “Manuel Santillán, El León”, arremetieron con “Mi novia se cayó en un pozo ciego”; poco después, le dieron rienda suelta a “El genio del dub” y “Calaveras y diablitos”; y más adelante, le dieron paso a “Cartas, flores y un puñal” y “Siguiendo la luna”. Pero el arsenal que los Cadillacs tienen en su poder va mucho más allá.

De hecho, incluso un tema como el citado “Calaveras y diablitos” tiene inflexiones propias del son tradicional; y hay composiciones del grupo, presentes en esta gira, que toman caminos mucho más aventureros, como sucede con “Demasiada presión”, “Carnaval” y “Matador”, todas ellas marcadas por influencias afro brasileñas; “Carmela”, imbuida en la rumba española; “Padre nuestro”, deudora de la cumbia villera; y “V Centenario”, que apela al hardcore punk.

Es sabido que, en sus inicios, los integrantes del combo no tocaban precisamente bien y que no eran capaces de reproducir adecuadamente los arreglos de sus grabaciones cuando se presentaban en vivo; pero, en ese sentido, el pasado se encuentra completamente superado, ya que la formación actual es una especie de máquina bien aceitada que, claro, ha atravesado por numerosos cambios a lo largo de la historia, pero que mantiene al frente a muchos de los integrantes de su primera etapa: Vicentico , Flavio Cianciarulo , Mario Superman , Sergio Rotman y Fernando Ricciardi .

Desde hace una década, el conjunto incluye a dos músicos directamente vinculados al linaje sanguíneo del proyecto: Astor Cianciarulo , que es hijo de Flavio , y Florián Fernández Capello , cuyo padre es Vicentico . Sea como sea, la combinación es acertada y poderosa.

Como era de esperarse, en el tabladillo del Peacok, Flavio fue el más activo, moviéndose de manera incansable y encargándose de la voz principal en “Yo no me sentaría en tu mesa”, que interpretó como cierre del show, mientras lucía una máscara de luchador que, evidentemente, logró que estableciera una conexión mayor con los asistentes, que parecían tener un origen principalmente mexicano .

Pero tampoco decepcionó Vicentico, que podrá no ser el tipo más comunicativo del mundo ni el más simpático, pero que, durante la noche aquí descrita, se mostró bastante activo, sonrió más de lo habitual y fue capaz de demostrar que su atípica voz es uno de los elementos más distintivos de los Cadillacs, así como una herramienta única para imprimirle emoción y hasta sentimentalismo a sus interpretaciones, como sucedió durante la emotiva rendición de “Siguiendo la luna”, cuya letra habla de un romance echado a perder.

Habría que agregar, finalmente, que siguiendo en la línea de esta parquedad verbal, y a pesar de la dura situación que enfrenta actualmente la comunidad inmigrante de este país, no hubo declaración social o política de ninguna clase desde la tarima, aunque tanto las letras de “V Centenario” como las de “Manuel Santillán, El León” y de “Matador” sigue dejando las cosas claras en términos ideológicos. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles.

Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión. Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.





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