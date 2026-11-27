A pesar de una temporada plagada de inconsistencias, los Seahawks siguen siendo los actuales campeones del Super Bowl.

El wide receiver de los Seahawks de Seattle, Jaxon Smith-Njigba , celebra después de conseguir un touchdown en la segunda mitad del partido ante los Raiders de Las Vegas, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Las Vegas.

A pesar de una temporada plagada de inconsistencias, los Seahawks siguen siendo los actuales campeones del Super Bowl. Y buscarán recordárselo al resto de la NFL el domingo cuando viajen a casa de unos 49ers que actualmente reposan en la cima de la liga. La defensa del título no ha salido como lo esperaba Seattle .

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El quarterback Sam Darnold ha regresado al flojo nivel de sus primeros años en la NFL, un ataque terrestre que alguna vez fue laureado hoy es un trabajo en proceso y el carácter en momentos definitorios que llevó a los Seahawks hacia el campeonato la temporada pasada parece haber desaparecido, como lo demuestra su marca de 1-3 en partidos resueltos por tres puntos o menos. Brock Purdy y la mejor ofensiva de la NFL tienen otros planes.