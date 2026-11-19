Un sistema de tormentas de lento desplazamiento arrojó fuertes lluvias que llevaron a una declaración de emergencia el miércoles en el sur de Florida, donde el techo de una sinagoga se derrumbó y algunos carros quedaron sumergidos en las calles, informaron las autoridades.

Esta imagen, tomada de un video, muestra autos en calles inundadas durante las fuertes lluvias en el condado de Broward, Florida, el miércoles 17 de noviembre de 2026.

Un sistema de tormentas de lento desplazamiento arrojó fuertes lluvias que llevaron a una declaración de emergencia el miércoles en el sur de Florida, donde el techo de una sinagoga se derrumbó y algunos carros quedaron sumergidos en las calles, informaron las autoridades. En la Costa Oeste, las fuertes lluvias y los vientos intensos interrumpieron operaciones en el aeropuerto de San Francisco, así como el servicio de ferris, e inundaron carreteras en el condado Napa y otras zonas vinícolas al norte de la ciudad.

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Cifras preliminares para Florida mostraban que cayeron 39 centímetros de lluvia en un periodo de 24 horas que terminó el miércoles en partes del condado Broward, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. La amenaza se prolongará hasta el viernes a lo largo de la costa atlántica de Florida, con posibles acumulados adicionales de hasta 30 centímetros de lluvia, indicó el servicio meteorológico.

La División de Manejo de Emergencias de Florida indicó en un aviso la noche del martes que cantidades de lluvia “potencialmente catastróficas” podrían provocar inundaciones repentinas, peligrosas corrientes de resaca y una erosión menor prevista en las playas debido al fuerte oleaje. Además de todo eso, antes del feriado de Acción de Gracias, se prevé que se forme un sistema de baja presión cerca del norte de las Bahamas.

Podría convertirse en una tormenta subtropical o tropical sobre partes de las costas del sureste y del Atlántico medio hasta comienzos de la próxima semana, según el Centro Nacional de Huracanes. Garcia explicó que el ciclo natural de calentamiento llamado El Niño ha alterado la temporada seca típica de Florida, que va de octubre a mayo.

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El Niño está “ayudando a traer estos sistemas de baja presión hacia el sureste de Estados Unidos, lo que a su vez está provocando estos episodios de precipitaciones intensas”, señaló. En Florida, la ciudad de Hollywood declaró estado de emergencia el miércoles, y el alcalde Josh Levy instó a los automovilistas a mantenerse fuera de las calles y evitar viajes innecesarios.

Tramos de la autopista Florida Turnpike y de la Interestatal 95 en Hollywood fueron cerrados debido al nivel del agua y a vehículos varados.

“Es un episodio de lluvias históricamente significativo en la ciudad”, indicó Levy. Algunos residentes se quejaron de que automovilistas que conducían demasiado rápido provocaban olas que empujaban agua hacia sus viviendas, comentó. Las lluvias intensas hicieron que se derrumbara el techo del Temple Sinai en Hollywood y dañaron el techo e inundaron pasillos en un hospital local. No se reportaron heridos.

Rudy Taillard regresó en avión desde Texas la noche del martes y encontró inundado el complejo de apartamentos donde vive.

“Fue una locura. El agua seguía subiendo”, relató Taillard.

“Si vivías en el primer piso, estabas frito. Fue bastante brutal. Gracias a Dios estoy en el último piso”. La mayor cantidad de lluvia se registró en Plantation, donde la residente Jade Jaime dijo que la tormenta simplemente siguió todo el día “y luego, para cuando nos fuimos a dormir por la noche, todavía estaba cayendo a cántaros como si nunca fuera a terminar”.

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En Fort Lauderdale, los 14,5 centímetros de lluvia que cayeron en un aguacero que terminó temprano el miércoles rompieron el récord diario de 4,5 centímetros establecido en 1959, señaló Garcia. Funcionarios anunciaron que las escuelas estarán cerradas el jueves en los condados Broward y Miami-Dade.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles emitió una advertencia de evacuación hasta la mañana del viernes para las zonas de Palisades, Hurst y Sunset, ya que existía riesgo de flujos de escombros a medida que se acerca una tormenta. Al sur de San Francisco, un tramo de 76 kilómetros de la autopista 1 cerca de Big Sur fue cerrado el miércoles por la misma razón.

En San Francisco, que estableció un récord diario con 5,8 centímetros de lluvia, zonas a lo largo de Embarcadero se inundaron mientras las olas rompían sobre barricadas instaladas recientemente para evitar inundaciones cerca del Ferry Building, un emblemático sitio frente al mar. Funcionarios cancelaron varios ferris que salían de la ciudad debido a la tormenta.

Varias autopistas quedaron bloqueadas por inundaciones o escombros en los condados Napa, Marin, San Mateo y Santa Clara, según el Departamento de Transporte de California y la Patrulla de Caminos de California. Se pronosticaban ráfagas de viento de hasta 80 km/h para el East Bay de San Francisco y de hasta 113 km/h para el paso de Altamont, que conecta las autopistas del Área de la Bahía con la I-5 en el Valle Central.

Se pronosticaron acumulaciones de nieve de hasta 1,2 metros hasta el viernes en las zonas más altas de las montañas de Sierra Nevada. El servicio meteorológico emitió un pronóstico a largo plazo que muestra que es posible que haya fuertes lluvias a lo largo de la costa atlántica en Georgia y Carolina del Sur el sábado, desde Carolina del Norte hasta Long Island, en Nueva York, el domingo y hacia Nueva Inglaterra el domingo y el lunes.

Raby informó desde Charleston, Virginia Occidental. La periodista de The Associated Press Olga R. Rodriguez en San Francisco y el videoperiodista Daniel Kozin en Hollywood, Florida, contribuyeron a este despacho. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.