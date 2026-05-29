The financial arrangement was disclosed on Penn’s 990 tax form for that year, made public Thursday. That’s almost twice what she received in 2023 when she worked nearly the full year as president.
The financial arrangement was disclosed on Penn’s 990 tax form for that year, made public Thursday. That’s almost twice what she received in 2023 when she worked nearly the full year as president.what she received in 2023 when she worked nearly the full year as president.
Magill remained a tenured professor at Penn Carey Law School in 2024. The pay included $1.5 million in base pay, $609,000 in bonus pay, more than $211,000 in retirement and other deferred compensation and more than $2 million in “other reportable compensation,” according to the 990 form. Magill resigned as Penn’s president in December 2023 following a bipartisan backlash over her congressional testimony about the school’s handling of antisemitism complaints.
The university declined at that time to disclose the details of her separation agreement. It’s unclear whether she will get additional money in future years. Magill was in the job less than two years, making hers the shortest tenure in the school’s history. In fall 2023, the campus faced turmoil over allegations about how it handled antisemitism complaints.
The controversy started after Penn allowed the— which some critics said included speakers with a history of making antisemitic comments — to be held on campus in September 2023. Tensions worsened following Hamas’ Oct. 7, 2023 attack on Israel.
Her compensation in 2024 made her the third highest paid employee at Penn that year, behind current President J. Larry Jameson, who In a rare interview, Penn’s president opens up about leading the school under the Trump administration Jameson, who previously had served as executive vice president of the health system and medical school dean, earned total compensation of more than $8 million, up from $6.4 million the year before. That included $5.4 million in “reportable compensation” and $2.5 million in other compensation.
“I am honored to join Georgetown Law, one of this country’s great law schools, and the university, an exceptional and distinctive research institution,” Magill 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Penn Medicine joined a nurse retention effort that pays up to $40K in student loan debtPenn will also repay up to $105,000 in debt for nurse anesthetists, up to $65,000 for pharmacists and acute care nurse practitioners or physician assistants, and $30,000 for respiratory therapists.
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Penn Grants Tenure to Feminist Activist, Fueling Anti-Jewish ConcernsA professor who publicly acknowledged helping lead and promoting civil disobedience during a protest on campus against the Israeli government, despite the university's attempts to repair a campaign of harassment and intimidation against Jewish students, has been granted tenure at Penn after the Oct. 7, 2023, deadline. The professor's actions were seen as further alienating the Jewish community and undermining the university's commitment to combating antisemitism. The passage raises questions about the university's commitment to accountability and its handling of the broader credibility crisis over antisemitism on campus and beyond.
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Trent Magill discovers book he reads at schools was written by local teacherFor more than a decade, I have been visiting Northeast Ohio elementary schools to read The Brainy Adventures of Bonobo Kid — The Rainy Day Lesson to students.
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