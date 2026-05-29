Les concepts GMC Hummer X : un virage intermédiaire | Actualités automobile

Les concepts GMC Hummer X dévoilés aujourd'hui font passer la marque Hummer, célèbre pour ses dimensions démesurées, à un gabarit intermédiaire.

Les concepts de camionnette et de VUS GMC Hummer X dévoilés aujourd'hui font passer la marque Hummer, célèbre pour ses dimensions démesurées, à un gabarit intermédiaire.

Ces études de conception électrique ont été présentées en partie pour souligner l'inauguration du tout nouveau campus du studio de design avancé de General Motors, un espace de 148 000 pieds carrés situé à Pasadena, en Californie. Le concept GMC Hummer X | Photo : GMC Ainsi, les concepts regardent bien au-delà des programmes de production actuels afin d'explorer de nouveaux codes stylistiques, dispositifs technologiques et moyens d’accentuer le développement durable pour la future mobilité hors route.

Le campus de design de GM Le complexe s'étend sur trois bâtiments et accueille environ 100 designers, sculpteurs et fabricants. Bien que GM insiste sur le fait que les jumeaux Hummer X soient strictement des laboratoires sur roues et qu'ils ne soient pas destinés à la production en série, les véhicules mettent en valeur des méthodes de construction révolutionnaires. nouveau campus du studio de design avancé de General Motors à Pasadena | Photo : General Motors Au premier rang de celles-ci se trouve le processus FLEX FAB, une méthode de fabrication flexible qui s'apparente à de l'impression 3D, mais pour le métal.

Éliminant le besoin d'outils d'emboutissage spécialisés et coûteux, ce procédé permet une production rapide, en petites séries et à la demande. Visuellement, cette technologie dicte la silhouette sophistiquée des concepts, qui se caractérise par des surfaces planes, des bords arrondis, des soudures au laser et des fixations apparentes. Cette esthétique s'adresse directement aux passionnés de conduite hors route qui aiment travailler sur leur véhicule.

Les concepts intègrent des composants modulaires conçus pour un démontage et un remplacement faciles, utilisant de petites attaches mécaniques ingénieuses plutôt que des adhésifs traditionnels. Le développement durable est un autre point d'ancrage. Des matériaux de pare-chocs de voiture recyclés sont utilisés pour la fabrication des dossiers de sièges, des appuie-têtes et des extrémités du tableau de bord afin d'encourager la revalorisation circulaire des composants.

| Photo : GMC | Photo : GMC Ces concepts sont conçus pour être de véritables conquérants des rochers. Ils bénéficient d'un bas centre de gravité, d'une protection de soubassement robuste, d'élargisseurs d'ailes amovibles, d'amortisseurs Multimatic et de roues à verrouillage de talon .

Le concept de VUS repose sur de massifs pneus Goodyear de 37 pouces avec un empattement de 2945,5 mm et une garde au sol de 334,3 mm, ce qui lui permet d'afficher un angle d'attaque agressif de 44 degrés. La variante camionnette est chaussée de pneus de 35 pouces et présente un empattement plus long de 3318,6 mm.

| Photo : GMC | Photo : GMC Dans l'habitacle, GM a exploré des écrans numériques superposables qui peuvent être reconfigurés de manière dynamique pour la conduite sur autoroute, l'utilisation dans les sentiers ou le franchissement de rochers extrême. Cette technologie est complétée par un concept d'application « Hummer Hub » qui comprend un drone de reconnaissance intégré capable de survoler le sentier de façon autonome afin de transmettre les données de terrain directement au conducteur.

Les observateurs attentifs y trouveront également des clins d'œil inspirants, comme la devise de plein air « Ne prenez que des photos, ne laissez que des empreintes » imprimée en code morse sur le sol. | Photo : GMC | Photo : GMC | Photo : General Motors





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