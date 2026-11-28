LeBron James anotó 21 puntos, capturó siete rebotes y repartió seis asistencias, y los 76ers de Filadelfia superaron con facilidad 111-87 a los Pacers de Indiana la noche del viernes para ganar el Grupo B del Este y avanzar a la ronda de eliminación directa de la Copa NBA.

Tacko Fall , de los 76ers de Filadelfia, se alista para clavar el balón entre defensivos de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA el viernes 27 de noviembre de 2026, en Indianápolis.

LeBron James anotó 21 puntos, capturó siete rebotes y repartió seis asistencias, y los 76ers de Filadelfia superaron con facilidad 111-87 a los Pacers de Indiana la noche del viernes para ganar el Grupo B del Este y avanzar a la ronda de eliminación directa de la Copa NBA. Los Sixers jugarán la próxima semana en Atlanta, ganador del Grupo C del Este, en los cuartos de final del torneo de media temporada de la NBA.

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Joel Embiid sumó 14 unidades y 11 rebotes para los Sixers , líderes de la Conferencia Este, que han ganado siete de ocho. James encestó tres triples en los primeros cuatro minutos y anotó 11 tantos en el primer cuarto, mientras los Sixers no estuvieron en desventaja en ningún momento. Terminó con 8 de 13 en tiros de campo en 27 minutos.