Lawsuit seeks to stop the UFC fight on the White House South Lawn for Trump's birthday

A lawyer for the plaintiffs calls the event 'a private, commercial, corrupt use of our most sacred national monuments for private gain.'
A lawyer for the plaintiffs calls the event"a private, commercial, corrupt use of our most sacred national monuments for private gain.
" Construction continues on the arena on the South Lawn of the White House for a future UFC mixed martial arts fight, Saturday, June 6, 2026, in Washington. The filing Saturday by the Public Integrity Project on behalf of two Virginia residents contends the Trump administration’s authorization of the June 14 event was unlawful.
The lawsuit says such approval violated National Park Service regulations prohibiting sporting events on federal parklands, Congress did not consent to the“This is fundamentally a private, commercial, corrupt use of our most sacred national monuments for private gain,” said Brendan Ballou, a lawyer for the plaintiffs.
“And that is what is motivating this lawsuit. ” The White House said in a statement that the legal challenge was “an obstructionist, baseless, and dilatory” attempt to prevent Trump from hosting the fight and that the event was “no different than the various other White House-hosted events on the South Lawn and properly permitted events on the Ellipse and National Mall throughout the year. ”Crews are erecting an octagon-shaped cage on the South Lawn.
Trump has said the finished UFC project will feature “a 5,000-seat arena right outside the front door of the White House. ” Additional large screens broadcasting the fights will be set up in a park at the nearby Ellipse, and the UFC has said it plans to issue as many as 85,000 free tickets to accommodate spectators at both locations. 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