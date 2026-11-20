Law Enforcement Arrest Summary
A list of individuals arrested for various criminal offenses including theft, burglary, drug possession, DUI, robbery, and fraud.
ARRINGTON, GRAY RACHARD – Criminal Mischief, Burglary 3, Obstruct Justice Using False IdentityBARILFORD, HAKEEM OLAJUWON – Improper Lane Usage, DUIBLUE, KELVIN NEOPOLD – Receiving Stolen Property 2BOSWELL, ARMOD JAMAHL – Burglary 3BRADLEY, JONATHAN PAUL – Theft of Property 3, Burglary 3BRUNSON, JACOBY TERRELL – Receiving Stolen Property 2BURTON, LARRY LEMAR – Resisting Arrest, Retail Theft 3CAPLETON,JR JARRETT JEROME – Theft of Last Property 319/9921/99COLEMAN, CARLOS RODREQUIZE – Poss-Receipt Control Substance, On Loan From Doc25/99DAVIDSON, ERICA NEASHAWAN – Fraud Use Credit-DebitDELBRIDGE, BOBBY DEBARDGE – Drug Trafficking, Firearm-Person Forbidden to Possess, Use-Possess Drug ParaphernaliaEAGEN, ROBERT ALAN – Operating Vehicle without Insurance, Driving While SuspendedFEAGIN,JR TROY JAVON KESHAUN – Robbery 1, Weapon Possession on School Property, Possession of FirearmFORD, JIMOTHY DEAUNDREY – Felony MurderFULTON, KRISTOPHER D’MARIO – Fraud Use Credit-Debit CardGREEN, BERNARD MAURICE – Failure to Register VehicleGRIFFIN,JR JIMMIE LEE – Receiving Stolen Property 2, Speed Less 25 MphHARRIS, TASHANNA DIANE – Tampering with Physical Evidence, Traffic Offense-Leaving Scene of AccidentHICKS, MI’KEL STEVEN JAQUAN – On Loan From DocHINSON, DEKEIDRICK LADARIUS – Poss Marijuana 1, Poss-Receipt Control Substance, Use-Possess Drug ParaphernaliaHYATT, CHRISTOPHER MICHAEL – Speeding-25 Mph Over the LimitJARRETT, TERRENCE JAMES – Driving While Revoked, Expired Tag, Pistol-Certain Person Forbidden51/99LEONARD,JR WILLIAM EARL – Poss Burglar’s Tools, Burglary 3LOVE,JR DWIGHT ALLEN – Parole ViolationLUCAS, DONTARIO DARON – Arrested for Other AgencyMCLEMORE, DEVIN LENARD – Poss-Receipt Control Substance, Pistol-Certain Person Forbidden61/99MEADOWS, DEMARTIS MCCAIN – Receiving Stolen Property 2, Poss Marijuana 1, Poss-Receipt Control Substance64/99PAYNE, DEMICO LAQUETE – Obstructing Justice using False Identity, Assault 3, Domestic Violence 3 -HarassmentPETTWAY,JR DANNIE LEE – Poss-Receipt Control Substance, Poss Marijuana 2, Drug Paraphernalia-Use or Possession with IntentRANDALL, RUPEYARD CALVIN – Poss Marijuana 2REESE, MICHAEL JEROME – Trafficking Cocaine, Poss Marijuana 1, Use-Possess Drug ParaphernaliaROBERTSON, KYLE BRAXTON – Pistol-Certain Person ForbiddenSANDERS, KIMBERLY SHENNE – Unemployment Comp ViolationSANKEY, ALKILAH MICHELLE – Poss Forged Instrument 283/99STINSON, OLIVIA RENE’ – Tinted Windows, Operating Vehicle Without InsuranceTATUM, DERRICK LASHAWN – Poss-Receipt Control SubstanceTODD, KEWAUN DEVONTA – Break-Enter Vehicle, Theft of Property 1, Fraud Use Credit-Debit, Poss-Receipt Control SubstanceTURNER, QUINTIN JERMAINE – On Loan From Doc, Destruction of Property by InmateWALLACE, RAVEN NICOLE – Assault with Bodily Fluids, Public Intoxication, Attempt-Disarming Law Enforcement WATTS, MARKIS ANTWUAN – Shooting Into Occupied Building, Attempted Murder, Theft of Property 1WILLIAMS, DARRYL TYRONE – Rape 1, SORNA ViolationWRIGHT, JORDAN MARTELL – Poss-Marijuana 2All are innocent until proven guilty.
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