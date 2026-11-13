LATIN GRAMMY 2026. Milo J impresiona con sus cuatro victorias en el Latin Grammy

Este el rapero y folklorista argentino que sorprendió en el Latin Grammy

LAS VEGAS. - Acaba de cumplir 20 años, y en estos momentos, puede darse el lujo de decir que es ya un ganador múltiple del Latin Grammy debido a los cuatro premios de la Academia Latina de la Grabación que acaba de recibir.

Sus triunfos en los rubros de Grabación del Año , Mejor Álbum Folklórico , Mejor Interpretación Urbana y Mejor Diseño de Empaque ratifican la importancia y la versatilidad de un artista que no es todavía conocido de manera masiva en Estados Unidos, pero que los entendidos venían ya recomendando por todo lo alto desde hace algún tiempo.

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“En general, creo que este es el álbum más lindo que he hecho y el que me llevó más tiempo”, dijo en la sala de prensa el artista nacido como Camilo Joaquín Villarruel, que ha lanzado tres producciones largas y un par de EPs. “Así que el hecho de que La Academia lo haya tenido en cuenta es un orgullo muy grande para mí”.

“La primera idea fue simplemente experimentar con el folklore, y de alguna manera, la llevé a mi terreno”, agregó el joven argentino. “Fuimos viendo lo del concepto sobre la marcha, la verdad. Tiene algo mío, pero al mismo tiempo, es mi disco menos personal; y es muy loco encarnar personajes y contar historias, como la de ‘Niño’”. ¿Cómo puede un chico tan joven asimilar todo lo que le está pasando en tan poco tiempo?

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, se le preguntó.

“Yo empecé a sacar música y a tener éxito a los 15 años, y aunque eso no es mucho, en todo este tiempo, he aprendido a tomarme las cosas de cierta manera”, respondió. “Lo que realmente valoro de la gala de hoy, por ejemplo, es que ‘La vida era más corta’ haya formado parte de la ceremonia, y no los premios como tal, porque soy admirador de varios de los álbumes con los que compartía terna, y eso era desde ya muy emocionante”, añadió.

Al ser preguntado por las sensaciones que le provocaba haber superado a varios pesos pesados en la categoría de Grabación del Año con una canción folklórica, Milo afirmó que le complacía mucho que un chamamé con una interpolación de Puente Pexoa haya logrado lo que ha logrado. El músico originario de Morón se refirió también a su inclusión recién anunciada en el cartel del próximo Festival de Coachella, afirmando que se trata de “algo muy groso”.

“La gira en la que estoy ahora arrancó en diciembre pasado y todavía no la termino, y lo que me pone muy contento es que la gente sigue escuchando este disco y dándole amor”, reflexiono. En estos momentos, el sudamericano está dando la cara de manera positiva por una Argentina dueña de una diversidad cultural que merece ser apreciada, en amplio contraste con los papelones internacionales que ha protagonizado el mandatario de su país, como se lo comentamos.

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“Yo creo que todo tipo de música es política, ya sea una canción de trap o una folklórica”, nos respondió. “Y creo que mi generación viene a dar un mensaje que es directa o indirectamente político. De alguna manera, ‘La vida es la más corta’ no es partidario, pero habla de muchas realidades”.

“Me quedo con eso, más allá de lo que estén haciendo los políticos ahora”, concluyó. “Creo que el mensaje que le estamos dando a las nuevas generaciones es una mezcla de sentimientos y de lo que realmente está pasando con los hechos”. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles. Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión.

Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.