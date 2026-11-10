LATIN GRAMMY 2026. Lila Downs habla de la celebración de su trayectoria en los Premios Especiales

La connotada artista oaxaqueña fue homenajeada en la semana del Latin Grammy

Lila Downs, galardonada con el Premio a la Excelencia Musical, posa en el escenario de los Premios Especiales, el 9 de noviembre de 2026 en Las Vegas, Nevada.hace algunos meses, debido al lanzamiento de su álbum más reciente, “Cambias mi mundo”, que, en esos momentos, era ya un agregado importante para su discografía en términos creativos y de composiciones originales.

Claro que lo bueno vino más adelante, cuando la misma placa logró insertarse en la competencia del Latin Grammy al ser nominada en el rubro de Mejor Álbum Folklórico. Pero esta posibilidad de triunfo, que resulta ya lo suficientemente importante, no era el motivo principal por el cual la gran Lila Downs se encontraba recorriendo esta tarde una alfombra roja en la ciudad de Las Vegas, sino su elección como una de las personas celebradas el día de hoy en la ceremonia de los Premios Especiales que organiza anualmente la Academia Latina de la Grabación.

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La misma oaxaqueña estará además presente en el escenario del Latin Grammy de este jueves para presentar un premio del que nos habló de algún modo mientras nos ofrecía unos minutos de su precioso tiempo para lograr la entrevista que les presentamos a continuación. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles.

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Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión. Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.