LATIN GRAMMY 2026. Leslie Grace habla de su nuevo álbum y sus nuevas películas al llegar a la celebración

Esta es la encantadora estrella de origen dominicano que tiene música nueva y varios proyectos para la pantalla grande

Leslie Grace asiste al evento Leading Ladies en el MGM Grand Conference Center, el 10 de noviembre de 2026 en Las Vegas, Nevada. LAS VEGAS.

- No había lanzado un álbum completo desde hace casi una década, por lo que es natural que no se encuentre nominada en la edición actual de los premios de la Academia Latina de la Grabación; pero su presencia nunca pasa desapercibida. Y es que, además de su belleza y de su simpatía, ambas naturales, Leslie Grace no ha dejado de representar a la mujer latina en la pantalla grande y chica a través de todos estos años, lo que justificaba desde ya que cruzara la alfombra roja del evento Leading Ladies que se llevó a cabo esta tarde en la sala de conferencias del MGM.

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Mientras lo hacía, aceptó detenerse durante unos minutos frente a nuestra cámara y nuestra grabadora, con el fin de ponernos al día sobre lo que está sucediendo en su carrera artística, que no es precisamente poco. Leslie, tienes los méritos suficientes para estar presente en un evento que celebra a las mujeres, pero sé que en los años anteriores estuviste muy dedicada a la actuación, por lo que dejaste un poco de lado la música.

Pero ya has vuelto a ella. Así es. En mayo, lancé mi disco “Amor, ¿quién eres? ”, con 14 canciones nuevecitas para todos ustedes.

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Pero, en realidad, nunca dejé la música; seguí lanzando temas, dentro del tiempo que me daban en medio de las producciones de películas. Y he sido súper dichosa de que la gente me haya seguido apoyando no solamente en el mundo de la actuación, sino también en el de la música, que fue el que me dio a conocer y que es el fundamento de todo lo que he logrado como artista.

Para mí, poder ser parte de un evento como el de Leading Ladies, donde se celebra a la mujer dentro de la industria musical, es algo bello, porque creo que muchas veces tomamos por sentado el esfuerzo de la mujer y cuánto vale su perspectiva dentro de todos los ambientes de trabajo, especialmente en el mundo del arte. La perspectiva femenina es algo único. LATIN GRAMMY 2026.

Niña Pastori celebra su reconocimiento como Leading Lady mientras incursiona en la salsaEs en español. Hay un par de canciones que tienen un poco de ‘spanglish’, como suelo hacer, porque soy dominicana-americana, nacida en Nueva York. Pero siento que este disco es como un autorretrato. Es el primer disco completo que he lanzado en 10 años.

He presentado varios sencillos antes, pero para un álbum entero como este, no sentía que era el momento adecuado hasta ahora. Quería hacer algo que reflejara todas las influencias musicales que he tenido en mi vida, y que también reflejara las diferentes partes de mí y de lo que he vivido en el amor. De hecho, su nombre es como una pregunta que le hago al amor y que también me hago a mí misma.

Tiene un poco de todas esas influencias, como la bachata, con la que me di a conocer, de tendencia romántica. Pero también hay canciones de desamor, y una que hasta tiene inspiración de ranchera; se llama “Perros”, y es una de mis favoritas. Disfruto mucho cantarla, especialmente cuando hay muchas mujeres ahí en la audiencia que dicen, “yo sé de eso”. También viene un reggaetoncito para los que les gustó “Duro y suave”.

Hay un par de boleros. O sea, es una mezcla de diferentes sonidos tropicales. A finales de este mes, me voy a Puerto Rico a rodar una película que se llama “Journeyman” y que me tiene súper emocionada. El director es Ángel Manuel Soto, un puertorriqueño .

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Y también está nuestro amigo Patrick Schwarzenegger, protagonizando por primera vez una película como ‘leading man’. No puedo decir mucho, pero ahí voy a estar, con Patrick de la mano. Me van a ver en una faceta en que nunca me han visto todavía, ni en mi vida ni en un personaje. Y ya va a salir “Campeón Gabacho”, donde estoy con Juan Daniel García Treviño y Rubén Blades, que está actuando de nuevo.

La dirigió Jonas Cuarón y la produjo su papá Alfonso. Es una producción hermosa, y creo que va a ser súper importante. Sí, porque toca temas de inmigración y de cómo crecer en un país donde no conoces a nadie. Ser parte de una producción que toca esos temas siempre me emociona.

Creo que va a traer mucha esperanza, porque de un joven que está creciendo y encontrándose de nuevo. Siento además que Jonás logró crear su propio idioma visual de una manera muy marcada. No he visto algo así dentro del mundo del cine, y especialmente en inglés y en español, como se hizo esto.

Y bueno, también está “Stages”, que se estrenó en South by Southwest este año y que va a salir el año que viene en los AMC Theatres. Salgo como una cantautora al lado de otro amigo, David Ramírez, que canta música country y folk. Es una película que le va a encantar a los amantes de la música.

Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles. Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión. Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.