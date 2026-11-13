LATIN GRAMMY 2026. Fonseca agradece de este modo su triunfo

El cantautor colombiano recibe un nuevo Latin Grammy en Las Vegas

LAS VEGAS. - Recién bajado del escenario del Centro de Convenciones del MGM donde se lleva a cabo en este momento la ceremonia televisada del Latin Grammy, Fonseca entró a la sala de prensa para ofrecer sus impresiones luego de ganar en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su álbum “Antes que el tiempo se vaya”.

“Literal, estoy con el corazón en la mano”, dijo el artista bogotano. “Y he podido cumplir este sueño a través de un disco que tuvo a invitados increíbles, como Rubén Blades, Juanes y Rawayana”. “Esto es algo que ha partido de una parte muy honesta de mi ser, y sé que eso genera una conexión y hace que sucedan cosas maravillosas como las que están pasando ahora”, agregó.

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Preguntado por el aumento probablemente alarmante de la Inteligencia Artificial y su uso en la creación de canciones, el cantautor desestimó que la herramienta vaya a reemplazar a los autores humanos.

“Se que se han estado haciendo temas musicales de ese modo, pero al final, hay alguien detrás de ellos para imprimir un sentimiento”, …. “Y eso es algo imposible en la música en vivo, más allá de espectáculos específicos como el de los hologramas de ABBA en Londres”.

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En relación a lo que siente que transmite su propuesta, afirmó que el mensaje principal que maneja va por el lado de la gratitud, el amor, la tierra donde nació y la familia.

“Gozo hacerlo así, y me gustaría que ese fuera el recuerdo que se tuviera de mí”, comentó. También hizo alusión a su paso constante por el evento mayor de la Academia Latina de la Grabación, que lo ha premiado 9 veces y lo ha nominado 32.

“Lo más bonito de venir, y lo he hecho muchas veces, es ver que cada año se hace más grande, con más categorías, porque cada año hay más modalidades, más sonidos, nuevas fusiones”, añadió. “Lo que estamos viendo ahora es la punta del iceberg dentro de una música latina que todavía tiene mucho que mostrar”. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles.

Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión. Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.