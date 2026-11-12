'El Cangri' festeja a lo grande los logros actuales de su carrera mediante estas palabras

LATIN GRAMMY 2026. Daddy Yankee habla de su elección como Persona del Año, de Coachella y de su nuevo álbum Daddy Yankee asiste a la alfombra roja de Persona del Año al lado de su madre, el 11 de noviembre del 2026 en Las Vegas, Nevada.

LAS VEGAS. - Todos lo estábamos esperando, y era natural que fuera así, porque, como miembros de la prensa, nos encontrábamos en el Centro de Conferencias del MGM para asistir a la alfombra roja previa a la ceremonia de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, que en este caso iba a estar dedicada a él mismo, es decir, a Daddy Yankee, una de las estrellas más grandes en la historia del reggaetón.

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Esta noche, el autor del mega éxito “Gasolina” será celebrado en el escenario por una multitud de colegas que interpretarán temas de su abundante cosecha, y varios de ellos estuvieron presentes en la misma alfombra, desde la que pudimos obtener las declaraciones que se encuentran plasmadas en los diversos videos que les iremos ofreciendo.

Sin embargo, el protagonista indiscutible de la velada era obviamente el hombre nacido bajo el nombre de Ramón Luis Ayala Rodríguez, que debido a la alta demanda de los medios, no se detuvo -como en los otros casos- a hablar con los reporteros presentes de manera individual, sino que fue deteniéndose en algunos puntos de la alfombra para ofrecer las palabras que ofrecemos a continuación, como respuesta a preguntas en las pudimos intervenir. Hermano, importa por lo que esto pueda inspirar para tomar lo mejor de cada persona, no tan solo de este servidor, sino de cada ser humano que pueda hacer un aporte en su vida.

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Desechen lo que no estén de acuerdo, porque el único referente perfecto en la vida siempre va a ser Jesús. Eres el primer artista urbano en recibir el honor de Persona del Año. ¿Qué representa para ti como parte de una industria que prácticamente creaste?

Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde principios de los ‘90, los DJs, los bailarines, los fans que iban a comprar esta música desde el caserío en Puerto Rico y la regaban en tapes. En algún momento, el gobierno nos vio como criminales, por lo que, para llegar hasta aquí, hubo muchos sacrificios.

Tuvimos que superar retos sociales como el prejuicio y la marginación, pero poco a poco -y le doy las gracias a todo el mundo por eso-, como que fueron entendiendo la cultura y nos dieron la oportunidad de seguir creciendo. Así que muchas gracias a todos los que creyeron en nosotros después de que esto creció, pero más que nada, a todas las personas que estuvieron con nosotros desde el día 1 y creyeron.

Sacaste un nuevo álbum, “La Postal”, y anunciaste tu participación en el Festival de Coachella en unos pocos días. ¿Qué ha sido lo más bonito de todo este regreso? Porque has dicho constantemente en entrevistas que estás pasando por el momento más feliz de toda tu vida.

Claro que sí; estoy viviendo cada segundo de él, viviendo el presente, disfrutando de que ustedes están aquí, de que mi madre está aquí, de que mis hijos están aquí, de mis padres, de mis hermanos. Traje a toda la familia, y es un momento increíble. De verdad que me siento muy honrado y bendecido con lo que Dios ha permitido. Lo de Coachella va a ser tu primer concierto completo en muchos años, desde que retomaste tu carrera.

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¿Hay planes para más presentaciones? Y algo más: en algún momento dijiste que algunas canciones de tu pasado tenían que ser alteradas un poco en cuanto a las letras, por el mensaje que tenían. ¿Va a ser así? ¿En Coachella ya va a haber cambios en las letras?

En este punto de mi carrera, estoy bien selectivo con toda la música que estoy haciendo. Hay muchos hits de mi carrera que son experiencias de vida, y los van a escuchar. Pero, sin duda alguna, la música que hice entonces fue de un joven que en aquel momento pensaba diferente al hombre que soy hoy. Así que son etapas; he madurado bastante, y se ha vislumbrado en lo que ha sido mi letra y mi música.

No, todas las canciones que han sido hits las van a escuchar allí. No he hecho algo así en cinco años, o sea que esperen lo mejor. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles. Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión.

Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.