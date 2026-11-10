LATIN GRAMMY 2026. Chichí Peralta festeja su Premio Especial mientras alista un espectacular regreso

El autor de 'Procura' es homenajeado por la Academia Latina en Las Vegas

Chichí Peralta recibe el Premio a la Excelencia Musical sobre el escenario durante los Premios Especiales, el 9 de noviembre de 2026 en Las Vegas, Nevada.

LAS VEGAS. - Si solo lo conoces por “Procura”, un tema de alegría contagiosa que sonó con insistencia en las radioemisoras latinoamericanas a fines de los ‘90, te estás perdiendo de algo importante.

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Y es que, en sus casi cincuenta años de trayectoria, el cantante dominicano Chichí Peralta ha atravesado terrenos que, sin dejar de lado el sonido tropical, fueron ciertamente diversos y osados, lo que ha sido reconocido por la Academia Latina de la Grabación, que acaba de celebrar al artista caribeño durante la realización de su evento anual de los Premios Especiales. A su paso por la alfombra roja del Centro de Convenciones del MGM, donde se realizaron estas actividades, Peralta nos ofreció una entrevista que, más allá de sus indudables méritos musicales, dejó en claro que es un tipo extremadamente carismático y divertido.

Estoy muy feliz, muy contento. Lo recibo con mucho cariño, con mucha humildad, agradecido primero con Dios, y luego con la Academia, por haber tomado en cuenta nuestra trayectoria. Aquí estamos, para disfrutar este galardón, que no es solo mío, sino también de mi país, la República Dominicana, y de la música latina y tropical. Usted tiene varias canciones buenas, pero yo recuerdo en particular “Procura”, porque sonó mucho en Perú, de donde soy originalmente.

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Sigue vigente después de 30 años, por todo su optimismo, y suena fresca todavía. Ah, Perú; ¡la papa a la huancaína! Sí, nosotros hacemos lo que se llama Latin World Music, que es música latina y tropical combinada con música de todo el mundo. Y eso viene ahora en un disco nuevo, que va a traer muchas sorpresas chéveres relacionadas a los seis discos que ya lanzamos.

Sí, tengo un tiempo, porque acuérdate que la industria cambió y todo era puros sencillos, sencillos, sencillos. Ahora que se está volviendo a tirar los álbumes completos, habrá mucha música, porque este tiene 16 temas. Es decir, son dos álbumes en uno. Ha lanzado dos sencillos de ese trabajo: “El meneíto”, que sigue un poco la ruta de “Procura”, y “El cofrecito”, que es completamente distinto.

Esa pretende aportar un granito de arena para ver qué es lo que sucede con esa enfermedad tan monstruosa que es el Alzheimer. Mi mamá falleció hace un año a causa de ella. Pero, en lugar de sentir la canción con pena, la siento con alegría, porque la veo como un tributo tanto para mi madre como para mi esposa. Sí, arranca con un duduk de Armenia y después entra un bansuri de la India.

Después cambia a heavy metal y a son montuno, y termina en timba. Sí, y el video es también muy bonito. El disco va a salir el año que viene, en febrero, y se va a llamar “Endorfina”. Está recibiendo un premio por su trayectoria, es decir, algo que a veces se ve como una indicación de retiro, pero ya está planeando regresar con furia.

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LATIN GRAMMY 2026. Daniela Mercury festeja su reconocimiento y la situación actual de su país Si usted tuviera que describir por qué lo están premiando ahora, ¿qué diría? Hablando de música, claro, porque quizás cocina muy bien, pero esto no es un festival gastronómico. Cocino muy bien, y también sé bordar y tejer .

Yo creo que tiene que ver con las fusiones, con la manera en que hemos conectado la música tropical con latitudes lejanas. Por ejemplo, en una canción de nosotros usted puede distinguir un shakuhachi, un shinobue, un koto y un shamisen, que son de Japón, y luego una parte de Senegal con talking drums, además de una gaita asturiana, instrumentos exóticos de Brasil, cajón peruano, cuatro venezolano y tambora dominicana. Todo eso mezclado.

Hay que saber mezclar los condimentos con lo que les toca. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles. Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión. Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.