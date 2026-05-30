Las súplicas y los ataques políticos llenan la recta final de la contienda por la gobernación de California.

The top candidates for California governor crisscrossed the state Friday, all venturing to friendly political territory to woo voters and undermine their rivals as the June 2 primary election fast approaches.

Xavier Becerra, ex fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, y principal candidato en la contienda por la gobernación de California, se dirige a sus seguidores en la sede del sindicato UFCW Local 1167 en Bloomington el viernes, mientras recorre el estado antes de las elecciones primarias del 2 de junio.

A pocos días de las primarias del 2 de junio, los tres principales aspirantes a gobernador de California recorrieron el estado el viernes, cortejando a los sindicatos, lanzando ataques y acentuando las diferencias en una contienda reñida y de alto riesgo.muestra al demócrata Xavier Becerra liderando con un 25%, seguido por el republicano Steve Hilton con un 21% y el multimillonario progresista Tom Steyer muy cerca con un 19%.

Mientras Becerra y Steyer cortejan a los trabajadores sindicalizados en mítines, Hilton se volcó en los ataques de la guerra cultural contra los atletas transgénero, apostando a que la energía conservadora y el respaldo de Trump pueden impulsarlo a la segunda vuelta de noviembre, donde los dos candidatos más votados quedan relegados. Los principales candidatos a gobernador de California recorrieron el estado el viernes, aventurándose todos en territorios políticos afines para ganarse el voto y debilitar a sus rivales a medida que se acercan rápidamente las elecciones primarias del 2 de junio.

El principal candidato republicano, el ex presentador de Fox News, Steve Hilton, pasó el día arremetiendo contra los atletas transgénero antes de un evento de atletismo de una escuela secundaria en el Valle Central, un mensaje que seguramente atraerá a su base de seguidores del presidente Trump. Los demócratas que encabezan la contienda, Xavier Becerra, exmiembro del gabinete de la administración Biden, y el multimillonario ecologista Tom Steyer, movilizaron a uno de los sectores más influyentes de su partido: los miembros de los sindicatos.

May. 26, 2026 Si bien ambos mantuvieron un mensaje mayormente optimista y reiteraron sus promesas de ayudar a los californianos que luchan por llegar a fin de mes, Steyer acusó posteriormente a Becerra de ser “un demócrata corporativo que recibe dinero de todas estas grandes corporaciones” y que “no quiere cambiar las cosas”. Una nueva encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley, copatrocinada por Los Angeles Times, mostró a Becerra liderando la contienda con un 25% de apoyo entre los votantes probables, seguido por Hilton con un 21% y Steyer muy cerca con un 19%.

Los dos candidatos que queden en primer y segundo lugar en las primarias pasarán a las elecciones generales de noviembre, dejando fuera al tercer clasificado. Aunque el viernes por la mañana declaró a la prensa que «no presto atención a las encuestas», Steyer se mostró enérgico en un acto de campaña en el norte de California, donde mantuvo una reunión privada con líderes de un sindicato que representa a los cuidadores de personas mayores.

En unas breves declaraciones en las oficinas de SEIU Local 2015, Steyer describió la contienda como una elección entre un multimillonario defensor de la clase trabajadora y Becerra, respaldado por las grandes corporaciones.los 53 consulados de México en Estados Unidos brindan servicios que facilitan la vida de los mexicanos, del mismo modo que los nueve consulados de Estados Unidos en México mejoran la vida de los estadounidenses al sur de la frontera.

“¿California beneficia a los californianos o a las corporaciones? Las corporaciones creen que les beneficia. Quieren que siga beneficiándoles y están invirtiendo decenas de millones de dólares para asegurarse de seguir obteniendo ganancias récord”, les dijo a decenas de cuidadores a domicilio, maestros, trabajadores de la construcción y enfermeras en la reunión de West Sacramento.la candidatura de Steyer. El exgestor de fondos de inversión se ha comprometido a reducir las facturas de energía desmantelando los grandes monopolios de servicios eléctricos.

Como multimillonario que hasta ahora ha invertido la cifra récord de 216 millones de dólares de su propio dinero en su campaña para gobernador, Steyer se ha enfrentado al escepticismo de algunos votantes de izquierda y de clase trabajadora, y de otros demócratas que se postulan para gobernador, incluido Becerra. Un fallo de un tribunal federal está devolviendo la esperanza a miles de sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, trata de personas y delitos violentos, luego de que un juez restaurara temporalmente protecciones legales clave que, según defensores de los derechos de los inmigrantes, habían sido eliminadas a principios de este año.

“Nadie ha gastado jamás esta cantidad de dinero”, declaró Becerra en una entrevista el viernes. “Es increíble la cantidad que está gastando… Sospecho que estaría aún más arriba en las encuestas si no hubiera gastado decenas de millones de dólares intentando difundir mentiras y tergiversaciones. Pero, en cualquier caso, estamos en la cima”.

Pero Steyer cuenta con el respaldo de progresistas, incluido el representante Ro Khanna , y de sindicatos como la Asociación de Enfermeras de California y los dos principales sindicatos de maestros. Tom Steyer, segundo desde la izquierda, candidato demócrata a gobernador de California, posa para una foto con personal de United Domestic Workers el viernes en la oficina de la Región 4 de SEIU 2015 en West Sacramento.

“Voté por Tom. Buscaba un cambio”, dijo Alvenia Scott, miembro de la junta sindical que trabaja como cuidadora a domicilio de su hermana discapacitada.

“Tiene muy buenas ideas”, dijo, y añadió que le preocupaba más la falta de experiencia de Steyer en el gobierno que su riqueza. “Se labró su propio camino en la vida, ¡bien por él! ”. Cientos de kilómetros al sur, en el Inland Empire, Becerra prometió apoyar a los sindicatos si resultaba elegido gobernador e instó a los votantes a emitir sus votos en lo que hasta ahora ha sido una elección con una participación notablemente baja.

“Estoy con ustedes. Cuando sea gobernador y me siente detrás de ese escritorio, tendrán a un sindicalista sentado en ese escritorio”, dijo Becerra a unas 500 personas en el salón del sindicato United Food and Commercial Workers en Bloomington.

Al igual que en otros estados mexicanos, migrantes exigen representación en el Congreso de Sonora La voz de los migrantes sonorenses ha sido escuchada por el diputado David Figueroa Ortega, quien sometió una propuesta en 2025, que no ha sido aprobada por los legisladores“Menos de uno de cada cinco californianos ha emitido su voto hasta ahora. Tenemos que aumentar esa cifra muchísimo”, dijo, argumentando que las elecciones se tratan de “enviar un mensaje a todo el país de que California será contada, que California no puede ser ignorada y que California no se arrodillará ante nadie en Washington, D.C.

” Según la empresa de seguimiento electoral Political Data Inc., hasta el jueves por la noche solo el 12% de los votantes registrados del estado habían emitido su voto. Diego Rodríguez, de 32 años, consejero de un colegio comunitario, dijo que decidió votar por Becerra en las últimas semanas después de ver el impulso que estaba ganando el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en la contienda y de investigar su trayectoria.

Gobierno de California pide a la población evitar estaciones de Chevron por alto precio de gasolina Hay cientos de estaciones de Chevron en California, y la mayoría funcionan de manera independiente y fijan sus propios precios, señaló.

“Además, su historia es muy importante. Como persona que trabaja en la educación superior, ver cómo Xavier, siendo el primero de su familia en acceder a ella, se ha beneficiado de la educación superior y cómo la defiende”, dijo el residente de Rialto.

“Asimismo, que hoy esté aquí en un sindicato defendiendo a la clase trabajadora y a los trabajadores me parece muy importante”. Rodríguez dijo que empezó a investigar sobre Becerra después de que este fuera uno de los candidatos excluidos de un “Creo que la gente lo conoció más gracias a eso”, dijo Rodríguez.

“Hubo mucha conversación en internet al respecto, pero creo que eso permitió que se le prestara atención y que la gente conociera su trayectoria”. El candidato republicano Steve Hilton asistió el viernes a una manifestación contra los atletas transgénero en las afueras del recinto del Campeonato Estatal de Atletismo CIF en Clovis, donde el atleta AB Hernandez compite en salto de longitud, salto de altura y triple salto.

Durante un acto de campaña en Clovis, en la parte central del estado, Hilton se mostró asombrado de que su campaña hubiera gastado solo unos 2 millones de dólares en publicidad, pero aún así estuviera por encima de Steyer en las encuestas, según el último sondeo del IGS de Berkeley.

“Nos sentimos confiados”, dijo Hilton, de pie en una zona residencial de la ciudad. Sin embargo, advirtió que los votantes deben salir a apoyarlo y evitar un “desastre total para California” si dos demócratas avanzan a las elecciones de noviembre. Hilton, quien recibió el respaldo de Trump en abril, se unió a otros políticos y líderes de Clovis para oponerse a que los atletas transgénero compitieran en el Campeonato Estatal de Atletismo CIF de 2026.

Cómo un hombre ciego hizo posible que otras personas con visión disminuida construyeran sets de LegoEl grupo se reunió cerca del lugar donde está previsto que se celebren las pruebas del campeonato este fin de semana. Al preguntársele por qué se centraba en el deporte y el género en los últimos días de la campaña, Hilton respondió que es “uno de los temas principales” que surgen en las asambleas ciudadanas.

Si resulta elegido, afirmó que buscaría derogar la ley estatal vigente desde hace 13 años que permite a los estudiantes participar en actividades escolares y usar instalaciones como los baños según su identidad de género. Hilton argumenta que la ley viola la Constitución estatal y que la “suspenderá” mientras inicia los procedimientos legales para revocarla.

También elogió a Spencer Pratt, republicano y ex estrella de un reality show que se postula para alcalde de Los Ángeles, diciendo que su candidatura ha aportado “entusiasmo y energía” a las elecciones primarias del estado.

“Durante mucho tiempo en California, ha existido la sensación de que todo es inevitable: no hay nada que se pueda hacer, los demócratas gobiernan este lugar, así son las cosas”, dijo Hilton. “Creo que eso está cambiando. Creo que hay una sensación de que algo está sucediendo”.

Seema Mehta is a veteran political writer for the Los Angeles Times covering national and state politics, currently writing about the 2026 gubernatorial contest and critical California congressional races that may determine control of the House in this year’s midterm election. Since starting at Los Angeles Times in 1998, she has covered multiple presidential, state and local races. In 2019, she completed a Knight-Wallace fellowship at the University of Michigan.

Dakota Smith is a staff writer in the Los Angeles Times’ Sacramento bureau, where she covers state government and politics. She was part of the team that won the 2023 Pulitzer Prize for breaking news for reporting on a leaked audio recording that upended City Hall politics. She joined the newsroom in 2016 and previously covered City Hall for the Los Angeles Daily News. She is a graduate of Lewis & Clark College.





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