Sergi Palencia y Denis Bouanga acercaron dos veces al equipo angelino, que recibirá a St. Louis City el sábado en el BMO Stadium con la serie 1-0 en contra.

LAFC pierde ante St. Louis el primer juego de la serie y deberá ganar en casa para seguir en playoffs Los Angeles FC’s Denis Bouanga controls the ball as St. Louis City’s Lukas MacNaughton , Chris Durkin and Conrad Wallem, right, defend during the first half of an MLS soccer playoff match Monday, Nov. 23, 2026, in St. Louis.

Sergi Palencia y Denis Bouanga acercaron dos veces al equipo angelino, que recibirá a St. Louis City el sábado en el BMO Stadium con la serie 1-0 en contra. El LAFC tuvo el empate en el séptimo minuto de reposición. Tommy Mihalić cruzó el balón a ras de césped frente a la portería y Sergio Vásquez llegó al segundo poste, pero su remate de volea salió desviado.

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St. Louis City sostuvo el 3-2 el lunes en Energizer Park y tomó ventaja en la serie al mejor de tres de la primera ronda de los playoffs de la MLS. Fue la primera victoria de postemporada en la historia del club de Misuri. El equipo de Xavi Tamarit tuvo más el balón en el primer cuarto de hora, pero St. Louis fue ganando terreno y abrió el marcador al minuto 35 tras una pérdida angelina cerca del mediocampo.

Rafael Navarro recibió un pase largo a espaldas de la defensa, entró al área y tocó atrás para Daniel Edelman, quien remató de primera al lado izquierdo de la portería. St. Louis amplió la ventaja al 51. Jeong Sang-bin recibió en el borde del área y sacó un disparo de media distancia que pegó en el poste izquierdo antes de entrar. Once minutos después, Ryan Porteous envió un centro que Sergi Palencia desvió de cabeza para el 2-1.

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El propio Palencia evitó poco después otro gol de St. Louis al barrerse dentro del área para bloquear un remate de Navarro. Simon Becher volvió a poner a St. Louis dos goles arriba al 78, apenas dos minutos después de entrar. El delantero aprovechó un balón suelto tras una pérdida del LAFC y, en su primer toque, remató desde fuera del área hacia la esquina inferior derecha.

Siete minutos más tarde, una mano de Chris Durkin dentro del área le dio al LAFC un penal que Denis Bouanga convirtió para el 3-2. Fue su undécimo gol en los playoffs de la MLS, con el que igualó a Jordan Morris como máximo anotador de postemporada entre los jugadores activos. El LAFC todavía tuvo el remate de Vásquez y un tiro libre de Son Heung-min que pasó por encima del travesaño.

Ahora deberá ganar el sábado 28 de noviembre a las 5:30 p.m., hora de Los Ángeles, en el BMO Stadium. Una victoria obligaría a disputar el tercer partido el miércoles 2 de diciembre en St. Louis. Si el segundo encuentro termina empatado en el tiempo reglamentario, se definirá por penales. El segundo juego de la serie será en el BMO Stadium el sábado cuando LAFC sirva de local ante St. Louis.

Born in Colombia and son of Lebanese parents, Jad El Reda took Spanish journalism classes at the UCLA Extension program. Some of his experiences include writing for Major League Soccer, Orange County Excelsior, G Deportes and TV and radio appearances. He joined HOY Los Ángeles as a freelancer in 2007 and returned as staff to the HOY Deportes editorial team in February 2014.

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El Reda also contributed to the launch of the LA Times en Español and is part of the Deportes editorial team.