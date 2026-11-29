Son Heung-min marcó dos veces y Denis Bouanga se repuso de un penal fallado para encaminar el 4-1 que igualó la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 28 DE NOVIEMBRE: Tomas Ostrak , del St. Louis City SC, es disputado por Mathieu Choiniere , del Los Angeles FC, durante el partido de los playoffs de la MLS Cup 2026 entre Los Angeles Football Club y St. Louis CITY SC en el BMO Stadium, el 28 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Son Heung-min marcó dos veces y Denis Bouanga se repuso de un penal fallado para encaminar el 4-1 que igualó la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS. Los Ángeles sintió un sismo de magnitud 5.2 durante el día. Por la noche, el que se tambaleó en el BMO Stadium fue St. Louis.

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El LAFC le marcó tres goles en 22 minutos, lo derrotó 4-1 y puso fin a su invicto de 21 partidos para igualar 1-1 la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS. La serie se definirá el miércoles en Energizer Park.