En una zona profunda y oscura del golfo de México, la cantidad de animales marinos se desplomó cerca de un 60% en los años posteriores a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, según halló un nuevo estudio.

ARCHIVO - Una enorme columna de humo se eleva desde la plataforma petrolera Deepwater Horizon, de BP, el 21 de abril de 2010, en el Golfo de México.

En una zona profunda y oscura del golfo de México, la cantidad de animales marinos se desplomó cerca de un 60% en los años posteriores a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, según halló un nuevo estudio. En una parte fundamental del golfo, entre la superficie iluminada y las profundidades más oscuras —donde falló el pozo operado por la empresa BP y se vertieron 507.245.179 litros de petróleo—, la cantidad de peces detectados disminuyó 63,5% entre el año posterior al derrame y 2015.

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Las poblaciones de crustáceos —incluidos los camarones y el krill, fuentes clave de alimento para las ballenas— se redujeron 62%, mientras que la presencia de animales de mayor tamaño, como los calamares y los pulpos, cayó 59,7%, según un estudio publicado el lunes en la revista científica PNAS, la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los investigadores se centraron en la “zona crepuscular” del océano, una vasta área situada sobre el lecho marino, donde muchas especies que viven cerca de la superficie —incluidos los delfines y las ballenas— se alimentan de otras criaturas.