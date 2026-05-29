La Salle University keeps its accreditation after warning

Middle States last year warned the Philadelphia Catholic university its accreditation could be in jeopardy for not meeting a standard involving “planning, resources and institutional improvement.'
Middle States last year warned the Philadelphia Catholic university its accreditation could be in jeopardy for not meeting a standard involving “planning, resources and institutional improvement.
"it had “reaffirmed” the school’s accreditation, which is crucial for colleges because it allows them to receive federal and state financial aid.the Philadelphia Catholic university its accreditation could be in jeopardy for not meeting a standard involving “planning, resources and institutional improvement. ” A warning means the college appears to have the ability to make changes and meet standards and has “the capacity to sustain itself in the long term.
”La Salle University saw a 40% jump in first-year students, as schools across the region see enrollments trending up “This decision not just reaffirms our accreditation but also reaffirms the tremendous, real, and transformative progress that we have made as an institution over these past few years,” Allen said in a statement.in overall headcount from 2019 to spring of 2024 and it was one of four local universities deemed in poor financial health inin fall 2024. The school’s net tuition revenue was $45 million in fiscal 2024, half what it was in 2015, and the school had experienced operating losses seven straight years.in freshmen in fall 2025; the nearly 700 students represented the largest class since before the pandemic.
Overall enrollment also saw an uptick for the first time in several years to 3,263, the school said in October. The school achieved the spurt while decreasing the percentage of students it accepts and making the school a bit more selective. The university said in a news release it is on target for a large class this fall, too.
Temple has lost average of $200 million annually as enrollment slides, and retention rates are a major issue, internal report says The school also touted more than $2 million raised during its recent day of giving with gifts from more than 1,250 donors. The university’s freshman to sophomore retention rate decreased to 66% in fall 2025, down from 73% the year before.
But the universitythat interventions, including a new academic support center in the library, seem to be working and that the school was running several percentage points ahead of last year.
“I could not be more proud of the La Salle leadership team and its faculty and staff for their commitment to this institution, their unwavering commitment to excellence, and the foundation that they have built for the long-term health and well-being of La Salle,” Pauline Scalvino, chair of La Salle’s board of trustees, said in a statement. 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