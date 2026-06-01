La película de bajo presupuesto 'Backrooms' sorprende a la industria del cine

La película de bajo presupuesto 'Backrooms' ha sido un éxito sorprendente en la industria del cine, recaudando 81,4 millones de dólares en sus primeros tres días en cines. La película, dirigida por el cineasta debutante de 20 años Kane Parsons, ha sido un éxito nacional y internacional, con una recaudación total de 118 millones de dólares en todo el mundo.

El éxito de la película ' Backrooms ' de bajo presupuesto de un cineasta debutante de 20 años, Kane Parsons , ha sorprendido a la industria del cine.

La película, estrenada por A24 en 3.442 salas de Estados Unidos y Canadá, recaudó 81,4 millones de dólares en sus primeros tres días en cines, superando el éxito de 'The Mandalorian and Grogu' en su primer fin de semana. El éxito de 'Backrooms' ha llevado a que se convierta en el estreno nacional más taquillero de A24, con un presupuesto de solo 10 millones de dólares.

La película, que comenzó como una 'creepypasta' en internet, ha sido un éxito nacional y internacional, con una recaudación total de 118 millones de dólares en todo el mundo. El director más joven en tener una película número 1 a nivel global, Parsons, ha sido convocado para dirigir la escalofriante versión cinematográfica de 'Backrooms' después del éxito de su serie web.

La película, con clasificación R, ha recibido buenas críticas y ha atraído a las salas a un público joven y diverso. Según encuestas a la salida, el 86% de la audiencia tenía menos de 35 años, más de la mitad era menor de 25 y el 44% tenía menos de 21.

Sin embargo, el público le otorgó una calificación B- en CinemaScore, nada espectacular. Otras películas como 'Obsession' y 'The Breadwinner' también han tenido un éxito moderado en la taquilla, pero no han podido igualar el éxito de 'Backrooms'. La historia de 'Backrooms' es un ejemplo de cómo la industria del cine puede encontrar nuevas formas de crear contenido y atraer a un público joven y diverso.

La película ha demostrado que, con la ayuda de las redes sociales y la tecnología, es posible crear una película de bajo presupuesto que pueda competir con las grandes producciones de Hollywood





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