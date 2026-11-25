La AAA proyecta una reducción de viajes, pero al menos 72.9 millones de personas conducirán sus vehículos en el marco del Día de Acción de Gracias

La NHTSA asegura que en 2024 hubo 22,713 fatalidades entre pasajeros de vehículos en todo Estados Unidos. El 48% de ellos no llevaban su cinturón abrochado.

La AAA proyecta una reducción de viajes, pero al menos 72.9 millones de personas conducirán sus vehículos en el marco del Día de Acción de GraciasLas carreteras estarán vigiladas por agentes de la Patrulla de Caminos de California para evitar accidentes y fatalidades en el periodo festivo por el Thanksgiving, motivo por el que la agencia estatal pidió a los conductores que utilicen su cinturón de seguridad y eviten manejar bajo los efectos del alcohol. Los controles se implementarán desde las 6 p.m. de este miércoles 25 de noviembre y concluirán a las 11:59 p.m. del domingo 29.

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Los oficiales monitorearán las carreteras para detectar conducción insegura, incluidos choferes y pasajeros que no estén utilizando el cinturón de seguridad, ya que las autoridades aseguran que esta medida hace la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente.

“Cada persona en el vehículo tiene un papel para llegar a casa de manera segura: abrocharse el cinturón, asegurar a los niños en los asientos apropiados y tomar decisiones responsables al volante”, dijo Sean Duryee, comisionado de la CHP. Según la agencia estatal, durante el plan de vigilancia realizado en el Thanksgiving 2025 los oficiales de la CHP investigaron 25 accidentes fatales en todo California.

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Trágicamente, más de la mitad de los 17 ocupantes del vehículo que murieron no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Además, los agentes arrestaron a más de 1,200 personas por conducir bajo los efectos del alcohol. En todo Estados Unidos, de acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras , en 2024 hubo 22,713 fatalidades entre pasajeros de vehículos. El 48% de ellos no llevaban su cinturón abrochado.

Solo en 2017, los cinturones salvaron a aproximadamente 14,955 personas, y podrían haber sido unas 2,549 personas adicionales si hubiesen estado abrochadas. La NHTSA asegura además que en 2024 murieron 11,904 personas en choques de tráfico por manejar alcoholizados. Esta agencia federal sostiene que cada día alrededor de 32 personas fallecen en choques automovilísticos relacionados con el alcohol; eso significa que cada 44 minutos una persona muere por esta causa.

“Durante el fin de semana festivo, los oficiales de la CHP trabajarán para mantener seguros a todos en nuestras carreteras y prevenir tragedias evitables”, subrayó Duryee, comisionado de la Patrulla de Caminos, sugiriendo que antes de salir de casa verifiquen las condiciones meteorológicas y del estado de las carreteras, porque unas cuantas precauciones sencillas pueden ayudar a mantener a conductores y pasajeros a salvo en estas fechas festivas. Para este periodo festivo, según la Asociación Estadounidense del Automóvil , los viajes disminuirán en comparación al 2025.

La AAA proyecta que en todo Estados Unidos 72.9 millones de personas se desplazarán en vehículo, mientras que el año pasado fueron 73.1 millones.que la disminución de 200 mil viajeros se debe, en parte, a los precios de la gasolina, que han alcanzado niveles récord esta temporada. Los meses de agosto, septiembre y octubre registraron cifras máximas en las estaciones de servicio, y noviembre podría seguir la misma tendencia.

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CaliforniaFallos en aerolíneas y tormentas podrían complicar los viajes en EEUU para Día de Acción de Gracias Los viajeros pueden esperar una semana lluviosa en las costas este y oeste, y condiciones secas en la franja central del paísOriundo de El Salvador, Soudi Jiménez se graduó de la Licenciatura en Periodismo en la UES. Antes de unirse a Los Angeles Times en Español trabajó en Megavisión en la capital salvadoreña, Radio World International y Hoy Los Ángeles.