La nominada al Latin Grammy Silvana Estrada es nombrada directora creativa de LA Phil

Silvana Estrada puede sumar a sus seis nominaciones al Latin Grammy su futuro como la primera directora creativa de música latina de LA Phil.

La cantautora mexicana fue nombrada esta semana. El nuevo cargo tendrá impacto en los tres recintos de LA Phil: Walt Disney Concert Hall, el Hollywood Bowl y The Ford, mismos en los que Estrada se ha presentado en los últimos tres años, incluyendo proyectos como Canto en Resistencia y presentaciones con la jazzista Cécile McLorin Salvant y el astro panameño Rubén Blades, además de su colaboración con la Youth Orchestra Los Angeles.

“Es una invitación que es mi sueño, imagínate poder básicamente proponer ideas creativas de curaduría de proyectos a la gente más pro, a la gente más capaz”, dijo Estrada en entrevista por videollamada con The Associated Press desde Las Vegas, donde se encuentra para los preparativos de la 27ª edición de los Latin Grammy. ‘La bola negra’, la apuesta española para el Oscar, es un alegato antifascista de carácter épico“Latinoamérica es un continente y casi que en ese continente cada calle, cada pueblo tiene una identidad y un sonido.

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Entonces, para mí es de qué manera poder expandir este conocimiento y esta identidad”, dijo Estrada. Estrada reconoció el legado del director venezolano Gustavo Dudamel en LA Phil, quien dejó la orquesta tras 17 años este verano.

“Ha sido un personaje eje en la construcción de esta institución”, dijo. “Puso mucha luz, digamos, sobre la cultura latina”. Kim Noltemy, presidenta y directora ejecutiva de LA Phil, destacó la colaboración de Estrada y la orquesta.

“Quedó claro que su talento artístico, su perspectiva y sus valores la convertían en la elección ideal para ocupar el cargo”, dijo en un comunicado. “Silvana comprende verdaderamente nuestra misión y las comunidades a las que servimos”. La artista, originaria del estado mexicano de Veracruz, se une a un equipo renovado de liderazgo artístico de LA Phil en el que también colaborará Thomas Adès, como director creativo de nueva música, y Samara Joy como nueva directora creativa de Jazz.

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El equipo trabajará junto al director musical, Daniel Harding, quien comenzará su gestión en la temporada 2027/28. Estrada, cuyo estilo fusiona música folclórica, jazz, tradicional mexicana y global, es una de las principales artistas nominadas de la 27ª edición de los Latin Grammy que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas. Compite, entre otras, en las categorías de álbum, grabación y canción del año gracias a su segundo álbum “Vendrán suaves lluvias”.

Es la única artista independiente en estas categorías.

“Yo tomé el camino de ser independiente por defender mis masters, por no querer hacer concesiones musicales, por defender mi libertad”, dijo Estrada, cuyo sello discográfico es Glassnote Records. “Es un camino que requiere mucho trabajo; llevo diez años trabajando y picando piedra todos los días, pero es bonito”.

“Ojalá pueda inspirar a muchas niñas porque es un álbum que compuse yo sola, que produje yo sola con colaboradores, mis ingenieros, pero que realmente es un proyecto como súper autónomo, independiente de una mujer”, señaló. Uno de los principales retos era conseguir micrófonos iguales en los diferentes países para que las tomas de voz tuvieran cohesión.

Estrada tomó como referencia el álbum “Blue” de Joni Mitchell, así como los astros de la música brasileña como João Gilberto y Caetano Veloso, Frank Sinatra, Billie Holiday e incluso Juan Gabriel para la orquestación.

“Si me preguntan a mí, es el Grammy que más me gustaría ganar, el de grabación del año, porque la verdad es que le pusimos muchísimo trabajo al sonido”, dijo Estrada. “Nos esforzamos mucho por conseguir ese sonido así de limpio, conmovedor y grandote, pero a la vez que dejar espacio para momentos de ultra intimidad y fragilidad”. Estrada grabó de forma remota con la FAME’S Project / Macedonian Symphonic Orchestra, una orquesta especializada en bandas sonoras.

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Estuvo apoyada por los arreglos orquestales del compositor canadiense Owen Pallett.

“Tuve muy, muy claro que quería que fuera orquesta”, dijo. “Me encanta la música clásica, quiero tener este sonido, quiero tener una orquesta, quiero generar estos paisajes muy amplios”. “Dime” es uno de los temas con orquesta de “Vendrán suaves lluvias” por el que está nominada a canción del año y grabación del año. Es para Estrada una especie de “reclamo liberador” ante la incertidumbre en una relación sentimental en la que hace falta claridad.

“Tiene todo que ver con el amor moderno, este amor líquido que le dicen, si me quieres o no me quieres, o qué vamos a hacer”, dijo. “Veo que la gente conecta muchísimo y me doy cuenta de que evidentemente es un problema de nuestra generación”. La voz de Estrada para esta canción fue grabada en Montreal como referencia para la banda y la orquesta, pero al final decidieron que esa toma original era la definitiva.

Esa misma naturalidad la buscó en “El alma mía”, la cual está nominada a mejor canción raíces, una especie de elogio para una artista cuya búsqueda incluye muchas influencias del folclor y un sonido acústico en su forma más pura. El tema es una especie de vals lento, también podría ser una ranchera con sus tres acordes cargados de dolor y la segunda voz de David Aguilar.

“Es una canción que hice inspirada en el canto cardenche”, dijo Estrada. “Tenía muchas ganas de hacer una canción que fuera así como con esa melancolía rural… la gente la canta en los shows, es como la terapia final, la gente se para, la canta, llora, la grita. Es realmente muy hermoso lo que pasa con esa canción”.gracias a su álbum “Marchita”. En esta edición será una de las artistas con números musicales.

Recientemente lanzó la edición especial “Vendrán suaves lluvias ” con canciones inéditas. Próximamente debutará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, sus conciertos para el 12 y 13 de diciembre ya tienen entradas agotadas.