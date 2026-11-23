Las acciones en los mercados asiáticos bajaron en su mayoría el lunes después de que una brutal liquidación de acciones de inteligencia artificial el viernes provocara una caída de 3,7% en el S&P 500.

Un operador observa monitores de computadora en una sala de operaciones de Hana Bank, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Seúl, Corea del Sur.

Las acciones en los mercados asiáticos bajaron en su mayoría el lunes después de que una brutal liquidación de acciones de inteligencia artificial el viernes provocara una caída de 3,7% en el S&P 500. El Kospi de Corea del Sur cayó 5,8%, ubicándose en 4.586,80. Las acciones de Samsung Electronics Corp. perdieron 5,5%, mientras que SK Hynix retrocedió 4,9%.

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En Hong Kong, el Hang Seng perdió 1,8% y cerró en 22.015,86, mientras que el índice compuesto de Shanghái descendió 1,4%, colocándose en 3.484,53. Los mercados en Tokio permanecieron cerrados por un feriado.

Por otro lado, el Taiex de Taiwán bajó 0,6% y el S&P/ASX 200 de Australia cedió 0,1%, colocándose en 8.589,10. Los futuros del S&P 500 subían 1,9% a primera hora del lunes, mientras que el contrato de futuros del Promedio Industrial Dow Jones avanzaba 1,6%. Tras la caída del viernes, el S&P 500 se encuentra ahora en lo que los inversionistas profesionales llaman una “corrección”, al haber bajado más de 10% desde su máximo histórico del 6 de octubre.

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El compuesto Nasdaq, muy influido por las acciones tecnológicas, se desplomó 5,3%, lo que lo llevó a terreno negativo en el año. El Dow cayó 1,9%. La última vez que el S&P 500 tuvo una corrección fue en marzo de 2025, cuando la guerra comercial del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sacudió a los mercados.

En otras operaciones a primera hora del lunes, el crudo Brent perdió 0,5%, hasta 92,10 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia en Estados Unidos bajó 0,3%, ubicándose en 83,13 dólares por barril. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.