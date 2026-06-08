La lucha por el puesto de alcalde de L.A. dio un viraje en el conteo preliminar

Los votos alcanzados por Nithya Raman la colocan en segundo lugar detrás de la alcaldesa Karen Bass

Los resultados preliminares indican que si la tendencia se mantiene la lucha por el puesto de alcalde en noviembre será entre las demócratas Nithya Raman y Karen Bass.

Si el conteo preliminar terminara hoy, la segunda vuelta en la elección por el puesto de alcalde de Ángeles sería entre la titular Karen Bass y Nithya Raman, contendiente que desde el día de las votaciones estuvo ubicada en tercer lugar, pero según el escrutinio su caudal de sufragios subió considerablemente. En los resultados revelados este domingo, la oficina del Registro del Condado de Los Ángeles mostró que Bass acumula 250,871 votos mientras que Raman llegó a 196,198 , superando a Spencer Pratt, quien tiene 193,085 ; desde el martes, Pratt se ubicaba en segundo lugar, ahora paso a la tercera posición.

Estos resultados preliminares indican que si la tendencia se mantiene la lucha por el puesto de alcalde en noviembre será entre las demócratas Bass y Raman. En el distrito 1, la concejal Eunisses Hernández se mantiene firme en el primer lugar con 17,421 votos seguida a lo lejos por María Lou Calanche con 5,056 y Raúl Claros con 3,314 .

Hugo Soto-Martínez sigue a la cabeza en el Distrito 13 con 31,555 , ventaja que lo separa considerablemente del contendiente Dylan Kendall con 5,761 quien se ubica en segundo lugar. En el distrito 9, José Ugarte ha sumado 6,692 , en segundo lugar se ubica Estuardo Mazariegos con 4,191 . Sin competencia en las elecciones del martes, en el distrito 7, la concejal Mónica Rodriguez acumula un total de 29,351 votos.

La lucha por la silla de gobernador californiano que dejará Gavin Newsom la lidera el demócrata Xavier Becerra con 1,883,083 votos , en segundo lugar se encuentra el republicano Steve Hilton con 1,790,532 y en tercer lugar el demócrata Tom Steyer con 1,488,520 . En el condado de Los Ángeles eran elegibles para votar 5.8 millones de personas, de esas 3 millones de votantes son demócratas , 1.1 millones republicanos y 1.4 millones de votantes que no declaran su preferencia partidaria.

De acuerdo con la oficina del Registro, hubo una participación de 1,897,653 votantes en las elecciones primarias del 2 de junio. Oriundo de El Salvador, Soudi Jiménez se graduó de la Licenciatura en Periodismo en la UES. Antes de unirse a Los Angeles Times en Español trabajó en Megavisión en la capital salvadoreña, Radio World International y Hoy Los Ángeles.





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