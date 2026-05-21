La Liga española: Drama y emociones en el último partido

La Liga española se despide con un conjunto de emociones fuertes, con más de la mitad de los equipos supervivientes en peligro de descender y una clasificación muy apretada entre los clasificados para la UEFA Europa League y la Conference League. El campeón Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis se aseguraron las cinco primeras posiciones y, con ellas, las plazas correspondientes para la Liga de Campeones.

Aficionados del Alavés celebran tras el partido de fútbol de la Liga española entre el Alavés y el Barcelona en Vitoria-Gasteiz, España, el miércoles 13 de mayo de 2026.

El final de La Liga promete drama, con más de la mitad de los equipos pendientes del premio de jugar en Europa o inmersos en una lucha desesperada por evitar el descenso. Tras 37 jornadas, una clasificación muy apretada mantiene a cinco equipos con opciones de clasificarse para la Europa League o la Conference League, además de seis clubes en peligro de bajar en la última fecha.

El Celta de Vigo ya tiene asegurado un billete para Europa, pero puede acabar tanto en la Liga Europa, de segundo nivel, como en la Conference League, de tercer nivel. El Getafe también está en la pelea por cualquiera de las dos competiciones, pero igualmente podría quedarse sin nada, ya que Rayo Vallecano, Valencia y Espanyol tienen cada uno opciones de arrebatar la plaza de la Conference League.

También habrá escenas de angustia o alivio en el otro extremo de la tabla de 20 equipos, donde dos conjuntos se unirán al ya descendido Real Oviedo en la segunda división la próxima temporada





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