La gloria en la Champions, un 'destino mayor' para Arsenal tras ganar la Premier

Ganar la Liga Premier simplemente no es suficiente.

Los jugadores de Arsenal celebran tras coronarse campeones de la Liga Premier, el domingo 24 de mayo de 2026, en Londres. Ese fue el mensaje que transmitieron el técnico de Arsenal Mikel Arteta, y sus jugadores el viernes, al exponer su determinación de firmar“Cuando pruebas lo que es ganar y levantar un trofeo, sabes lo bien que se siente”, dijo Martin Odegaard, capitán de Arsenal, afirmó un día antes de jugar contra el Paris Saint-Germain enArteta rechazó de inmediato la sugerencia de un reportero de que el partido por el título del sábado en la Puskas Arena podría ser un “tiro libre” para el Arsenal.

“La ambición es mayor”, manifestó el técnico español. “Tenemos uno y queremos el segundo, y de eso es de lo que hemos estado hablando. “Tiene que haber una plataforma para llegar a destinos más grandes, y yo voy por más. El equipo es capaz de hacerlo”, añadió.

Arsenal puso fin a una espera de 22 años por el título de la Premier al imponerse al Manchester City esta temporada, lo que desató una explosión de alegría en el norte de Londres y más allá. Decenas de miles de aficionados llenaron las calles para celebrar. Las felicitaciones llegaron desde el primer ministro británico.

Se vio al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, vistiendo ropa de Arsenal cuando se unió a residentes de toda la ciudad para las oraciones de Eid al-Adha esta semana. Esto es considerado ampliamente como el momento de Arsenal en el fútbol inglés, con el Manchester City potencialmente vulnerable tras la salida de Pep Guardiola y otros rivales del fútbol inglés —como Liverpool y Chelsea— atravesando dificultades o un periodo de transición.

Sin embargo, los Gunners también han ascendido a la cima del fútbol europeo, al terminar primeros en la fase de liga de la Liga de Campeones con ocho victorias consecutivas y alcanzar la final sin perder en el camino. Todos esos tropiezos quedaron atrás. Arteta comentó que incluso se sintió alentado al volver a ver las repeticiones de la eliminación de Arsenal en semifinales a manos del PSG la temporada pasada, al señalar que sintió que su equipo merecía más.

“Esto estaba muy lejos, intentar ganar la Premier y la Liga de Campeones”, dijo Bukayo Saka, el extremo inglés que se formó en la academia del Arsenal y es el único superviviente del equipo que ganó la Copa FA en 2020 —la única vez anterior que el equipo levantó un trofeo bajo el mando de Arteta. “Se siente como si esta última semana todo se hubiera vuelto realidad”, añadió Saka.

“Me entusiasma la oportunidad de ganar otro trofeo y hacer historia para el club que amo”. El PSG también intenta hacer historia al convertirse en apenas el segundo equipo —después del Real Madrid de 2016-18— en defender con éxito el título desde que la competición fue rebautizada como Liga de Campeones en 1992.

El entrenador del PSG Luis Enrique sostuvo que su equipo “ya ha quedado en los libros de historia como uno de los mejores del mundo” y discrepó con la idea de que esta final significara más para el Arsenal, que busca su primer título de la Liga de Campeones.

“Sí, eso es poderoso”, expresó Luis Enrique. “Pero ¿sabes lo poderoso que es ganar una segunda Liga de Campeones seguida? Es más grande”.





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