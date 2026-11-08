LA Galaxy queda fuera de playoffs, mientras que el LAFC cae en Seattle y será visita ante St. Louis

Los galácticos cayeron ante Real Salt Lake y cayó al undécimo puesto del Oeste dejándolos fuera de cualquier posibilidad de playoffs. El LAFC perdió por el mismo marcador y abrirá de visita su serie contra St. Louis City.

Hirving Lozano , del LA Galaxy, reacciona durante el partido de la MLS contra Real Salt Lake en el America First Field, el 7 de noviembre de 2026, en Sandy, Utah.

Los galácticos cayeron ante Real Salt Lake y cayó al undécimo puesto del Oeste dejándolos fuera de cualquier posibilidad de playoffs. El LAFC perdió por el mismo marcador y abrirá de visita su serie contra St. Louis City. El LA Galaxy llegó a Utah con la clasificación en sus manos. Una victoria le aseguraba el séptimo puesto de la Conferencia Oeste y el pase directo a la primera ronda de los playoffs.

Also read LA Galaxy busca su clasificación en Utah, mientras que LAFC cierra en Seattle con ajustes pendientes

A los 13 minutos ya perdía por dos goles. El equipo de Greg Vanney descontó antes del descanso, pero cayó 2-1 ante Real Salt Lake el sábado y terminó undécimo, con 44 puntos. A la misma hora, el LAFC perdió 2-1 ante los Sounders en el Lumen Field de Seattle. El equipo de Xavi Tamarit, que ya tenía asegurado su lugar en la postemporada, conservó el sexto puesto con 47 puntos.

En el America First Field de Sandy, Sergi Solans abrió el marcador a los 10 minutos. Noel Caliskan lo habilitó con un pase filtrado y el delantero definió de derecha, abajo. Tres minutos después, Zach Booth marcó el segundo con un disparo cruzado desde el costado izquierdo del área tras un tiro de esquina. Un autogol de Luc De Fougerolles al 40 acercó al Galaxy.

Advertisement

En el segundo tiempo, Hirving ‘Chucky’ Lozano, que fue titular, encontró a Marco Reus dentro del área, pero la defensa bloqueó el remate del alemán. El equipo, que venía de ganarle 4-1 a Austin FC, se quedó sin el empate. Portland y Seattle ganaron sus partidos y lo rebasaron, al igual que el propio Real Salt Lake. En Seattle, Albert Rusnák adelantó a los Sounders sobre el LAFC apenas iniciado el encuentro tras un pase de Cristian Roldan.

El eslovaco también intervino en el segundo gol, al servirle el balón a Sebastian Gomez, que marcó de zurda desde el lado derecho del área al 31.

“En el primer tiempo, como dije antes, nos faltó ser un poco más competitivos en los duelos. Perdimos duelos que no teníamos que perder”, dijo el entrenador del LAFC Xavi Tamarit.

“Tenemos que convencernos de que podemos ser desde el inicio el equipo que reaccionó, y no esperar a recibir un golpe para tener que reaccionar”. Eddie Segura descontó de cabeza al 81, después de que Ryan Porteous le bajara el balón en una jugada a balón parado. Porteous tuvo otra oportunidad en el tiempo añadido, pero su cabezazo fue bloqueado.

Advertisement

“Nos demoramos un poco en reaccionar, en buscar más el partido e ir hacia adelante”, dijo Segura. “Se sintió una energía y una postura distinta en la segunda mitad”. El LAFC cerró la temporada regular con dos derrotas consecutivas y abrirá de visita la serie al mejor de tres ante St. Louis City, que subió al tercer puesto con su victoria en Houston.

Tamarit dijo que Jacob Shaffelburg, quien salió lesionado en el segundo tiempo, fue trasladado a un hospital para evaluar una posible fractura de costillas. El técnico indicó que el diagnóstico seguía pendiente y que el canadiense podría perderse los playoffs. Born in Colombia and son of Lebanese parents, Jad El Reda took Spanish journalism classes at the UCLA Extension program. Some of his experiences include writing for Major League Soccer, Orange County Excelsior, G Deportes and TV and radio appearances.

He joined HOY Los Ángeles as a freelancer in 2007 and returned as staff to the HOY Deportes editorial team in February 2014. El Reda also contributed to the launch of the LA Times en Español and is part of the Deportes editorial team.