La era de Fernando Mendoza con Raiders comienza tras canje que cede a Kirk Cousins

Los ojos de los aficionados de Las Vegas Raiders ahora se vuelven hacia Fernando Mendoza — por fin.

Fernando Mndoza , quarterback de los Raiders de Las Vegas, saluda a Christian McCaffrey, corredor de los 49ers de San Francisco, tras un partido disputado el domingo 8 de noviembre de 2026el club traspasó a Kirk Cousins a Minnesota el martes, a poco de que venciera la fecha límite de traspasos de la NFL.

El profesional de cuarto año Aidan O’Connell, quien suma 17 partidos como titular en su carrera, también está en la nómina. Los aficionados de los Raiders han estado esperando este momento desde que quedó claro al final de la temporada pasada que Las Vegas obtendría lade este año.

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Mendoza ganó el Trofeo Heisman y condujo a Indiana a un campeonato nacional, alzándose con el título mientras el propietario de los Raiders, Mark Davis, el copropietario Tom Brady y el gerente general John Spytek observaban desde la banda.

“Todos estamos, en cierto modo, mirando el futuro de frente aquí con Fernando, y Kirk fue transparente con eso cuando lo trajimos”, aseveró Spytek. “Básicamente tuvimos que decidir si queríamos seguir adelante aquí durante los últimos ocho partidos, o si queríamos aceptar lo que Minnesota ofrecía. Al final, decidimos hacerlo”. El equipo ha estado buscando a un quarterback que ponga a la otrora orgullosa franquicia de regreso a los días de gloria que incluyeron ganar tres Trofeos Lombardi.

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Un cuarto cetro estuvo cerca de llegar en la temporada 2002, cuando los Raiders aparecieron por última vez en el Super Bowl. Desde entonces ha venido una larga sequía. Dos apariciones en postemporada. Ninguna victoria en playoffs.

La pregunta que ronda a la organización —y que casi con seguridad definirá los legados de Spytek y del entrenador en jefe Klint Kubiak— es si Mendoza y su potente brazo derecho serán quienes rompan esa racha. Ambos elogiaron las prácticas de alto nivel que Mendoza ha realizado en las últimas semanas, “en las que realmente tuvimos que tomar una decisión difícil hoy”, señaló Spytek.

“Sus hábitos de trabajo también nos permiten hacer este traspaso porque sentimos que está listo para jugar y nos entusiasma que tome el balón en un partido aquí el domingo”, comentó Kubiak, quien está en su primer año. Mendoza, de ascendencia cubana, afrontará un reto inmediato el domingo en casa contra Seattle, campeón defensor del Super Bowl.

Después viene un viaje a Denver, que disputó la final de la Conferencia Americana la temporada pasada y compite con Kansas City por el título de la División Oeste.

“Esto de ninguna manera significa que estemos tirando a la basura la temporada o mirando hacia 2027”, recalcó Spytek. “Tenemos un gran partido esta semana contra los campeones defensores, y pensamos encararlo como lo haríamos cualquier semana”. Los Raiders ocupaban el octavo lugar con 26,4 puntos por partido con Cousins como quarterback. Eso, pese a un juego terrestre que es el segundo peor, con un promedio de 71,3 yardas.

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Cousins firmó un acuerdo con una garantía de 20 millones de dólares —Atlanta asumió 8,7 millones de esa cifra— como un veterano de transición hasta que llegara el momento de darle la oportunidad a Mendoza. Cousins dijo repetidamente que debía jugar el mejor quarterback, fuera él o Mendoza.

Resultó que Cousins fue claramente el mejor quarterback en el campamento de entrenamiento y luego lo respaldó con una temporada regular en la que lanzó 20 pases de touchdown, sólo por detrás de los 23 de Joe Burrow, de los Bengals. Esa producción le dio a la directiva de los Raiders más margen para llevar a Mendoza con calma, y Kubiak indicó que ésa fue la estrategia correcta con el novato.

“Creo que con el modelo a seguir adecuado, eso aceleraría su crecimiento, y nosotros teníamos el modelo a seguir adecuado”, afirmó Kubiak. Ahora que el traspaso se concretó, le toca a Mendoza demostrar si en verdad es el quarterback que los Raiders y sus aficionados han esperado ver durante tanto tiempo.

“Creo que en todo lo que le hemos pedido hacer en los entrenamientos, ha superado esas expectativas”, comentó Kubiak. “Todos sabemos que las balas reales del domingo son muy distintas a la práctica.

Sin embargo, nos ha mostrado que está listo, no sólo físicamente sino mentalmente”.