Justin Turner endurece filas en Tijuana antes del partido

Justin Turner, un jugador icono de los Dodgers, se enfrenta a una serie de castigos públicos en Tijuana después de no ponerse la camiseta correcta para el entrenamiento de bateo. Sus compañeros de equipo le dan palmadas y empujones en tono de broma mientras él hace cola para cambiar de vestuarios tres horas antes del juego.

Justin Turner tiene que pasar por una fila de compañeros de equipo a modo de castigo por no haberse puesto la camiseta correcta para el entrenamiento de bateo antes del partido del sábado contra los Toros de Tijuana .

En Tijuana, Justin Turner ha forjado un vínculo especial con su hijo y se ha convertido en una insólita atracción turística para los seguidores de los Dodgers. Sus compañeros formaron dos filas, una frente a la otra. Turner se abrió paso entre ellas, mientras sus compañeros le daban palmadas y empujones en tono de broma. Turner tiene 41 años, es All-Star y campeón de la Serie Mundial, uno de los jugadores más queridos de la historia de los Dodgers.

Sin embargo, allí estaba él, en una sombría tarde de sábado en un estadio de 50 años de antigüedad en Tijuana, sometiéndose a una mezcla entre un tribunal popular y un ritual de novatada, tres horas antes de jugar con un uniforme que llevaba seis anuncios en la camiseta y cuatro más en los pantalones.

"Justin no tiene por qué estar aquí", dijo el exjugador de las Grandes Ligas Roberto Kelly, mánager de los Toros de Tijuana. "No necesita esto para seguir adelante con su vida". En Tijuana, tanto si decide poner fin a su carrera aquí como en otro lugar, ha forjado un vínculo especial con su hijo y se ha convertido en una insólita atracción turística para los aficionados de los Dodgers





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