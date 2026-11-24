En una decisión sorpresiva, la junta directiva de Nvidia restituyó al CEO Jensen Huang el lunes, aparentemente a instancias del presidente estadounidense Donald Trump, apenas unos días después de rechazar la oferta de Huang de regresar al fabricante de chips, donde fue uno de los...

ARCHIVO - Jensen Huang, presidente y director general de Nvidia, aguarda a que comience la ceremonia de colocación de la primera piedra para la ampliación de la planta de fabricación de Coherent, el 16 de junio de 2026, en Sherman, Texas.

En una decisión sorpresiva, la junta directiva de Nvidia restituyó al CEO Jensen Huang el lunes, aparentemente a instancias del presidente estadounidense Donald Trump, apenas unos días después de rechazar la oferta de Huang de regresar al fabricante de chips, donde fue uno de los principales evangelistas de la inteligencia artificial. Fue el giro más reciente en las repercusiones de la admisión de Huang de un amorío con una mujer sospechosa de ser una espía china.

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“La junta cree que Jensen es la persona adecuada para liderar NVIDIA, y que su restitución redunda en lo más conveniente para nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, indicó en un comunicado el presidente de la junta, Harvey C. Jones. Trump, quien mantiene una estrecha relación personal con Huang, pidió la restitución la noche del domingo, y se atribuyó el mérito de la decisión de la junta en una entrevista el lunes con CNBC.

El presidente afirmó que habló con Huang el domingo sobre la restitución y que su gobierno le aseguró a Nvidia que no había preocupaciones de seguridad nacional por el regreso de Huang.

“La junta decidió hacer lo que queríamos que hicieran”, sostuvo el presidente. Declinó decir si llamó a la reunión de la junta. El vicepresidente estadounidense JD Vance se involucró durante el fin de semana para presentar el argumento de Trump ante la junta de Nvidia, según una persona familiarizada con el asunto.

La persona, que no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que la Casa Blanca creía que Vance, quien trabajó en Silicon Valley antes de entrar en la política, tenía la estatura para servir como emisario y ayudar a los miembros de la junta de Nvidia a superar las reservas sobre recontratar a Huang. Nvidia domina el mercado de chips informáticos utilizados para modelos de IA.

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También tiene muchas asociaciones e inversiones en empresas que compran sus chips. La restitución no exime a Huang de un mayor escrutinio, incluidas varias investigaciones del Congreso, por el amorío y el presunto desvío de chips avanzados de Nvidia hacia China. Huang tiene previsto presentarse a una entrevista la próxima semana ante tres comisiones de la Cámara de Representantes que investigan las implicaciones del asunto para la seguridad nacional.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que la prisa del gobierno por restituir a Huang “subraya la necesidad de que el Congreso actúe”.

“Los demócratas ejercerán todo su poder para investigar cualquier irregularidad” por parte del gobierno, Huang, otros ejecutivos de Nvidia y “cualquiera que venda nuestra seguridad nacional por ganancias financieras”, subrayó Schumer en un comunicado. Huang, quien también se desempeñará como presidente de Nvidia, señaló en un comunicado que se sentía “honrado” de volver a la empresa y que asume la responsabilidad “con la mayor humildad y un compromiso renovado”.

Agradeció a Jones y a la directora general interina Colette Kress, quien volverá a su cargo de directora financiera, así como al equipo ejecutivo de Nvidia por su liderazgo durante el breve periodo de desorden.

“También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de toda la industria y socios en todo el mundo por su extraordinario apoyo”, indicó el comunicado de Huang. “Por encima de todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. Estoy deseando volver al trabajo”. Huang regresó el lunes a la sede de Nvidia en Silicon Valley, y empleados reunidos en el atrio del edificio lo vitorearon ruidosamente, según se mostró en un video de empleados transmitido por CNBC.

Las acciones de Nvidia cerraron en 165,05 dólares, un alza de más del 31%, pero aún muy por debajo del máximo histórico de 239,24 dólares que la acción alcanzó apenas el mes pasado. Kathleen Day, profesora en Johns Hopkins Carey Business School con experiencia en crisis financieras y gobierno corporativo, dijo que la restitución de Huang fue “sólo para un impulso a corto plazo al mercado bursátil”.

“Eso es lo que pasa cuando una empresa se vuelve ‘demasiado grande para quebrar’, y el presidente Trump se preocupa más por Wall Street que por la seguridad nacional estadounidense”, señaló Nidhi Hegde, directora ejecutiva del American Economic Liberties Project. “El interés del gobierno aquí no es un misterio: necesita que las acciones de IA sigan inflándose el tiempo suficiente para atribuirse el mérito”.

El desempeño de Nvidia ayudó a poner fin a una racha de siete días de pérdidas que había arrastrado al S&P 500 a territorio de corrección. Wall Street registró un repunte tremendo, donde el S&P se disparó 4,7%, el Nasdaq subió 6,5% y el Promedio Industrial Dow Jones aumentó 3%.

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En la entrevista con CNBC, Trump reconoció que las caídas del mercado bursátil la semana pasada —una de las peores semanas desde la crisis financiera de 2008— “probablemente” influyeron en su pensamiento sobre Huang. El presidente dijo que el secretario de Justicia Todd Blanche confirmó que el gobierno “no posee pruebas de que haya incurrido en alguna conducta ilegal”.

Trump calificó la restitución como la “decisión correcta y apropiada”, y escribió en redes sociales el lunes que el país “necesita el liderazgo de Jensen” en la empresa “para garantizar el éxito y la prosperidad no sólo de la compañía, sino de la economía estadounidense”. También pidió que Nvidia continúe su investigación interna.

La empresa ha vivido un mes vertiginoso luego que Huang admitiera al menos una relación extramatrimonial en medio de cuestionamientos sobre su relación con la empresaria china Alice Huang, sospechosa de ser espía. Las acciones de Nvidia estuvieron en el centro de la volatilidad del mercado tras la admisión y sus efectos posteriores en Washington.

Blanche dijo a reporteros en una conferencia de prensa no relacionada este mes que el Departamento de Justicia no había llegado a ninguna conclusión sobre si Alice Huang era una espía china.

“Lo único que creo que diré es que, por supuesto, el Departamento de Justicia está investigando o revisando el asunto”, declaró Blanche. El Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación penal sobre Megaspeed, la firma de computación en la nube con sede en Singapur donde Alice Huang era ejecutiva, por posibles violaciones a los controles de exportación.

El lunes, el Departamento de Comercio añadió a Megaspeed a su “lista de entidades” comerciales, lo que significa que probablemente se denegarán licencias de exportación para cualquier empresa estadounidense que intente hacer negocios con ella. Megaspeed no respondió hasta el momento a un mensaje en el que se le solicitaban comentarios el lunes.

Partidarios organizaron una petición en línea para que recuperara su puesto, que reunió muchas firmas de empleados y exempleados de Nvidia, inversionistas y otros simpatizantes de Silicon Valley, incluido Elon Musk. Huang publicó un mensaje en línea la semana pasada en el que dijo que se sentiría “honrado” de volver si la empresa se lo pedía. Pero la junta respondió entonces que no tenía intención de restituirlo.

No es la primera vez que un líder de la industria tecnológica es despedido por preocupaciones sobre transparencia y luego recontratado rápidamente tras una oleada de apoyo de empleados e inversionistas. Hace tres años, el cofundador de OpenAI Sam Altman fue destituido como director general tras una caótica lucha de poder y fue reinstaurado días después, luego que los empleados se rebelaran.