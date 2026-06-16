Jordyn Woods and Karl-Anthony Towns: A Stylish Couple

Jordyn Woods and Karl-Anthony Towns, a couple since May 2020, have been known for their stylish outings together. Woods often opts for feminine shoes like strappy sandals or dainty pump stilettos with bow embellishments, while Towns prefers sneakers, particularly the Nike Air Force 1s. They have been seen in various matching and coordinating outfits, as well as their own individual styles. Their recent move to New York has influenced their future style choices. Here are some of their best couple style looks from over the years.
Jordyn Woods and Karl-Anthony Towns , a couple since May 2020, have been known for their stylish outings together. Woods often opts for feminine shoes like strappy sandals or dainty pump stilettos with bow embellishments, while Towns prefers sneakers, particularly the Nike Air Force 1s.
They have been seen in various matching and coordinating outfits, as well as their own individual styles. Their recent move to New York has influenced their future style choices. Here are some of their best couple style looks from over the years
Jordyn Woods Karl-Anthony Towns Fashion Couple Style Matching Outfits Individual Style Sneakers Feminine Shoes Versace Swimsuits New York NBA Star Knicks NBA Finals Hermès Christian Dior Balenciaga Off White Nike Air Force 1S Chuck Taylors Nike Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Versace Off White Travis Scott Nike Air Force 1S Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Cactus Jack Nike Air Jordan 1 Nike Air Jordan 1 X Travis Scott Nike Air Jordan 1
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Karl-Anthony Towns' Fiancée Jordyn Woods' Lucky Bag Was Undefeated During Knicks Playoff RunThe fashion designer's trademark orange ostrich handbag has been identified as one of the most memorable traditions of the New York Knicks' NBA Championship Win
Read more »
Karl-Anthony Towns celebrates with dad, pays tribute to late Mom after title winKarl-Anthony Towns immediately searched out his father.
Read more »
The Knicks WAGS Know How to Dress for a ChampionshipSee what Jordyn Woods, Ali Brunson, Shannon Hart, and more wore to the NBA Finals
Read more »
How Jordyn Woods predicted the Knicks’ historic NBA Championship win at the start of the seasonKarl-Anthony Towns’ fiancée had faith the team could take it all way back in December 2025.
Read more »