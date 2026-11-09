Jordan Love suma 4 touchdowns y los Packers fuerzan 4 pérdidas en triunfo ante Patriots
Si Jordan Love ha jugado un mejor partido que el del domingo, no puede recordarlo.
El receptor abierto de los Packers de Green Bay, Christian Watson , y el receptor abierto Matthew Golden , dan una pirueta mientras celebran después de que Watson anotó un touchdown durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Patriots de Nueva Inglaterra en Foxborough, Massachusetts, el domingo 8 de noviembre de 2026.
“Definitivamente está ahí arriba. Se sintió genial”, dijo el quarterback de los Packers.lanzó para 372 yardas y tres touchdowns y corrió para una anotación, y los Packers de Green Bay anotaron el domingo 21 puntos a partir de cuatro pérdidas de balón de los Patriots de Nueva Inglaterra para imponerse por 45-27.Also readWith Jordan Love Cooking, Packers Make Statement With Blowout of Patriots
Los receptores de Green Bay tuvieron un día enorme: Christian Watson atrapó siete pases para 171 yardas y un touchdown, y Matthew Golden terminó con 10 recepciones para 164 yardas y una anotación. Kaleb Johnson corrió para un touchdown y Savion Williams tuvo una recepción de touchdown, mientras Green Bay cerró con 478 yardas totales.
“Es una locura, porque sé que probablemente hay mucho más ahí”, dijo Golden. “Todavía tenemos muchas más jugadas por hacer”. Los Packers no anotaban 45 puntos o más ni acumulaban 450 yardas o más desde el 11 de noviembre de 1962 en Filadelfia. Hacia el final del partido, se pudieron escuchar cánticos de “¡MVP!
” para Love por parte de los aficionados visitantes de los Packers. Love completó tres pases de al menos 43 yardas, y siete de 28 o más.
“En teoría son lanzamientos de bajo porcentaje, pero él los hace parecer de alto porcentaje”, dijo el entrenador de los Packers, Matt LeFleur. “Van justo al blanco”. El profundo de los Packers Xavier McKinney consiguió un par de intercepciones y Evan Williams también logró una. Green Bay llegó al partido como último de la NFL en juego terrestre, con un promedio de 60,6 yardas por encuentro, pero terminó con 129 yardas por tierra.
Los Packers recibieron mucha ayuda de los Patriots mientras construían una ventaja de 24-7 camino a su quinta victoria en seis partidos. Drake Maye, de Nueva Inglaterra, dio un paso atrás después de semanas de juego constante, al lanzar tres intercepciones mientras completaba 21 de 38 pases para 299 yardas y tres touchdowns. Maye había lanzado apenas una intercepción en sus cuatro partidos anteriores.
Ahora está empatado con el quarterback de los Chargers Justin Herbert con el peor registro de la NFL de 11 intercepciones.
“No hemos tenido todavía un partido limpio, sin pérdidas de balón”, dijo Maye. “Empieza conmigo. Es una de las mayores diferencias entre ganar y perder partidos de fútbol americano”. Los Patriots establecieron un récord de la franquicia de puntos permitidos en el Gillette Stadium, que abrió en 2002.
Nueva Inglaterra no había permitido 45 puntos en temporada regular desde una derrota 45-7 ante los Jets de Nueva York el 26 de septiembre de 1993.
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