Jimmy Rollins to manage in the HBCU Swingman Classic: ‘It was a no-brainer’

The former Phillies shortstop will lead a team in the July 10 game featuring players from historically Black colleges at Citizens Bank Park as part of MLB's All-Star festivities.

The former Phillies shortstop will lead a team in the July 10 game featuring players from historically Black colleges at Citizens Bank Park as part of MLB's All-Star festivities.

Former Phillies shortstop Jimmy Rollins, 47, will manage against former Brewers second baseman Rickie Weeks in the Swingman Classic, which features players from historically Black colleges and universities. Six seasons into his major league career, Jimmy Rollins had not yet realized the impact he could have on young Black athletes.. Strange-Gordon came to spring training in 2006 and watched Rollins hit in the batting cage and field grounders at shortstop.

Twenty years later, a decade after he retired, Rollins will get to be around impressionable young players again. The iconic Phillies shortstop will manage a team in the Swingman Classic, featuring players from historically Black colleges and universities, on July 10 at Citizens Bank Park as part of MLB’s All-Star festivities.

“It was easy to be able to be there in a dugout with these young brothers that may not have had an opportunity to go to big D-I schools, or maybe had an opportunity and decided to go to an HBCU,” Rollins said this week. “It’s the biggest stage that they’re going to be on until they get to the big leagues, it’s an MLB stadium, at the MLB All-Stars, with a lot of history around them.

“To pass on my number, let them know for anything, I’m here. I’m not a stranger at this point anymore going forward. So, it was a no-brainer. ” In 1991, when Rollins was growing up in Oakland, 18% of players on opening-day rosters were Black, according to records kept by Major League Baseball.

By 2000, when the Phillies called up Rollins, the number dropped to 12.8%. It reached a historical low of 6% in 2024 before ticking up to 6.2% and 6.8% the last two years. Rollins, 47, is aware of the trend. It’s multifactorial, he said, pointing to sneaker deals that entice athletes to turn to basketball, the allure of football in the country’s sporting culture, and the lack of instant gratification within baseball’s amateur and minor league systems.

But Rollins believes the path to getting young athletes to choose baseball again is rooted in current and former players spreading the gospel of the game. Two months shy of Philly's All-Star Game, Bryce Harper is looking elite again. What's behind his strong start? Even though Strange-Gordon’s dad was an All-Star pitcher, he preferred slam dunks to grand slams and thought he would play college basketball until he met Rollins.

Instead, he played baseball at Seminole State College, got drafted by the Dodgers in 2008, and had an 11-year major league career in which he played in two All-Star games and won a Gold Glove.

“With Dee, I knew,” Rollins said. “Like Dee was around. He watched everything I did. He made it very clear, just like Rickey was my favorite player.

I was glad that he was able to be that close to it and I was able to have that influence on him, because you never know who’s watching you go out there. ” Few teenagers are privileged to have such access. But Rollins cited a recent conversation with Braves center fielder Michael Harris II, an alumni and leader of “The Hill Boys,” an Atlanta area youth baseball program that links kids with current and former major leaguers.

Rollins was struck by the commitment of Harris and others to teaching young players about the work that goes into succeeding in the sport.

“It’s almost like a recruiting center,” Rollins said. “These young players are going back home to where they came from and continuing to work with the youth. They’re not just in the big leagues, and they’re not separating themselves when they are with the kids.

“We’re all in this together, and you get to see what it takes to be a big-leaguer. And you only get that by sticking with it. I think that’s why the numbers are maybe starting to tick back up. ”The Swingman Classic plays a role, too.

Ken Griffey Jr. founded the event in 2023. He partners with USA Baseball and a committee of MLB scouts to select the players who will participate. Rollins, who retired in 2016, remains visible within baseball as an analyst for TNT, a podcast host with fellow Phillies icon Ryan Howard, and an MLB ambassador for commissioner Rob Manfred.

He will manage against longtime former Brewers second baseman Rickie Weeks, who starred at Southern University, a historically Black college in Baton Rouge, La.

“HBCU baseball is very competitive,” Rollins said. “There’s good, quality baseball. It’s just bringing eyes to it. I think this brings a spotlight to that, and you know, this is your chance to go show off.

”was back in town with the Cleveland Guardians. Hoskins sat down with "Phillies Extra," The Inquirer's baseball podcast, to discuss his role with the first-place Guardians, his legacy with the Phillies, and more. WatchI report and write about the Phillies and Major League Baseball. I also host"Phillies Extra," The Inquirer's online baseball interview show. {"ENV":"f2AATXcIZExSTWddWi5sA39jeEB2InRCf3BkCg==","CONTENT_BASE_PROD":"aE13AncIRVh/cARdWiFsA3xwYAZ3InNcfGNWB2MydAF/c3RPYzJzXHxgeE9jDHBNfGBrWmMiZARrXVZPdyJ0THxjdE92Imdcf2NZW3cLfAB8c3xAYAx7X3wFfAR3IW9da11/W3chY14=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"fmNzTnQxRUBVYHRNYyFkA39waAZ2MnQEf3NkBWMyYEx8BXxPYDJjXnxzWk9gMmdcfGNoB2MiZEJ8BWBOYDJ8T3xwY190MnwGfAV8BnciZEJ8Y1YEYyFgT3xaeE1gHHhNf2BnW3YidE9/Y11fdBx0TH8Fd1tgHHAEa11kQGAcZAR8c2dbdzJWAH9jf1p3HGQHa2B8QHccdAB8c2QEdjJwAHxgaAZ0MX9Za2NrXncxYAdrXXtbd1RsTGhaaE90DHNYaF1nXnQcfAF/c11bdyFvWQ==","GRAPHQL_KEY":"UARZBXQyc0R/c3dOWlV8A3xdWkB0MnhCf1pkTncLY1l/WnwHdxx7X3wFdAd2MngHf2NdWnccbABoXXRNdDJnXmhdZEB0DHtefGNaQHQycEJrXWAGdAtwQnxgdEB0C3xCfGNaT2MBCAg=","GATEWAY_URL":"fARBQ3cifwFUf3NbdyFaA3xgaE9jInRPf2BgB2MMdEx8Y3RAYDJwBmhdfE93DGQEfE1wBmAMZ1x/c1JAdAtsBXxzYAZ2IXwBfE1ZXnYhbExrY3tfYFR8Bg==","GATEWAY_SLS_URL":"UFlWB1tVY01oBV1DdAxaBX9dd1p3MXBCf11wA3QhfEJoY3RNdDFvXH9jdAV0IWAGa2NkAnQhcEJ/c3QCYzJgTX5jc1pjMmxMaGB7WmMyUVhoYGQCYzJsCA==","FEEDS_URL":"VGBdR2MLc0d/TV1AdDJeA39jZ1t2MnRNfHNWT2AccE9/Y1oHYBx0AH9zUgd2InRMfFpgT3QycAR/YGhPYAt8AWhaf1p3DGxNf1p0QHcLYAR8Y2BNdFRgBGtgdAR2IlFffE1SBWALcABrY2dadCFvXnxzZAo=","RESIZER_KEY":"UmB4A1tVf1t+Y38DWCJaBX9jeAJ3InRCa3NVX3cxZAd8XWhNdBxWQmtjd190VHAFfmN/XHchZ1l/XWROYAtgT3xzd193C3NZf2NSTnQxZ1hoXXwGYDJZXXxjfAdjMnNYfnNwBw==","GOOGLEANALYTICS_ID":"fGAATmMLe0RTY1VFXCJvWn5dcAd3IXAFaGN4BXQiUgRrc2RPdCJeBHxjZAR3VHBPfEAMCg==","TWITTER_API_TOKEN":"fwRZA3cIY0V8YEYFXAxgA39aYE1gDHwEf1pkT2MxY11/Y2BAdzJRWHxgfAV3MXwGfE1WTXYibABrXWRPdCJvWGtgaAd2IngFf01/XmALbAZ8YHQHdiJ7XGtdWk90IndYaFpkT3QhfEJoXVZOdCFvWGhaa1tgVGAFf2B3W2MiXgZrY3QFYzJjWHxzc1p2MXNfa11jW3ciZAF8c2QCdCFgT35jUgJ0DHdcaAV3XnYhbAF8Y39ediF4QmhgZ11gDF5PaGB/XHYhZEJoWn9bdCFvXn9zWVp3C3AAfHNgB2AcXV1rcH9bdAtwBWtgZ1pjIXAHfHNrX3Qxe15oY1ladCFgBmtwe192MnQGaAV0AnchbE9+Y2NcdDJeTX5jcEB0C2RPfmB7XHQLeE9+c3tddCJeAGtdVgN3DFJMa3NSCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"fmNzBVs+Wk9Sf0EGXSF4A39jUgZ3MnAFf3N8BmMiY158c1pAYwxzXnxzZEBjDGBMf01wQGMicE9rXVYHdzFsAHxwfAdgDHtdfGNZXmAcVgd8BWhNYwx4Qn9NWVpgDHwAfAV/WmMLY1hoWn9fdFRjWHxdXVpjIX9efGNZWnchYAVrY3NaYyJsAWhaa1x3MngHa2NwAmMLYAV8XXROYyFkBWhNVgo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"aFprQncLRUdTBGteWlVwA39aeAd0MmNZfGBgT3ciZAV8cHRNYyJ4TH9zUk50MntZf3NgTXQib1x8c1ZAdiJgT3xaaE1gHGAEf3BkTnQcfAR8XVZAdjJkAHxNWVt2MnAEfGBjWnchbAR8c1laYzJwBnxwdE10MngHa11kT2MMdAdrXX9cdjJjX3xze1p0IXAGfGN0T3cicEx8cHhNdDFgAXxaZE50InQBaAVkBmMhYAd8Y1pPdAtvWGtzd113MXtca3NnXWMie1hoXV1fYwtkAWtwe1p0IWQBa2NgTWMxcE18Y3dcdBxeBWtaY1t3VGxNfGN3XHdUeARrXWNadiFkQmhNUgJ3IWQHa1p3XmAxf1hoY3teYAt8T2tgaEB0VHhPfnN3XmMheE1oBXdddiF7XWtjc1xgMX9efnNVXGMxcE9+cHdediF/XH5gf1x2MllZa11wAndUeEJ+c3tbYDFkBn5zWgJgDHxNfE10B3cMeAV/Y3xPYyJ7WH9gdEB3IWNYa2BoQGAyf1x8TVYHdwx8B2tjeE12ImQFa2B4BnQcc19rXXRAdCFsBHxafE9jIW9ZfF14B3YycAZrY1ZPYyFsBGtgaE93MmQBa11/W2MMcEx/WnddYAxwAGtaYE1gHHtca1pgQHcheAB8TVJPdjFwB2taZ1p0C3tca2B3WnQyZAB8cHdadCFkTGtga15gMWdYa3N4T3cLeEJ8Y2Ncd1RvWGhNWVp3IWdZfmB3WmMLb118BWNcYAtsQmtgd1x0VHBCaAVjX3ciYE9rcGtfd1RzXWhdc1x2IXtfaE1zX3QLc1xoBWtfd1RsAWtzXV5jIXhNa113XXchcAdrWmtedBxdXn5jf15gDHAFaGBjXXQxf11+Y2QCdiFkAWtzfANgHF1ZfmBrXXQyUgBoYGNbdDF7XGtaf1xjC39ffnNoBXciYEJ8YGRNYzJkBnxjaEBgMmQFf2BkQHcyc15/XVIFdwxwAXxdfEB3InBMfHN4QGAceE18Y3xPYBxnXHxNaE53C2ABfHN8TmAceEx8c3hPYzJ4BHxgeAV3MnQHfE18BmMycExrYGNbdjJ/WGtgZE90DHAEf11WQHQye198TXtbdxxzXGtjZ1xjMWwAa2BoT3QcXkJrY2ddYAxwQnwFf110VGQBa3NVWncxZAZrcHQDd1R7WHxzd1pjIWAFa2NkQGALbABoTXtfYBx4TH5gd1t2IWAFa1pjXXQLeE98cGddYDF4AGtwa1x0Il5Na11jWnchYEJrYH9bd1R8B2twe1p3MXAEa11rXHcMc1xrWndedyFgAWhad1xgC2dYaFp3XXdUcEJ+cHdadBxdWWhjZ150MXtea1p/X2AMXVloTVVddFRsBWhNd1x3IXwHaF1jX3QLf198Y2ROdiJ/X3xNWk10HHNdfAVkTncye1x8XXxPdCJ/XX9NWk90HH9df01SQHQifAV8TVlaYBxkB3xwfE5gDHRPfHNoT2AxcEx8YHgGYwx4BWtaYE1gMnQEa2N4QGMyeEJ8XWAHYwx4THxga1pgMW9ea2N7XGAMcE9oTWtadyJ4T39gf1p0C29YaE1ZW3QLb15rXX9ddFRgAHxjcE90C3BNfGN4TnQxY15rWmBPdwtsBWtjVVp3C2AFaE1dWnRUYAVrc1lbdAtnXnxgeEBjC2xMfGBjWmAxYAFoWmtadyFvXGtje15jIWwBa2N/XndUe1lrWn9ddiJgAGtzc110VG9daGBrW3RUZ1xrY2gDdAtwT2hNd1pjC3gHa3NSA2AxY11rY11eYzFwTGtwYAN3IXAGa3NzXmMLbEJ+cHdcYyFnX2gFa150VHhCaE1dXXQxZ1hrY3NeYBxgAXxjYAZ3HHAAf1pgT3YicAV8TX9edzJgB3wFf1tjImQHfFpkT3YydAV8TWBNYAtgT2hdaE53C2Nda2B8T3Yie19rXX9adBx3WHwFaE9jDGBNa2B7WnYidAV8c3xPdzJgB2tdZ113HHNZfGNVX3cLYAd8c2BAdiFjXGtdXVt0InRNa2NdWnQicAV/XWtbdDF7WGtdZ1p2IWABa3BnWmAyfEx8c11bdBxRX2tae11jIWdZa110TndUZE1rcH9aYyFvWWhNeAN2IWQHfF1jX3RUeAFrY1VadBx0BWtdY190C2dcfmN/W2MheAVoYGdbYFRkBmtad1pjC3BPaE1jXGMhY15rXWdcYwtkAWhaZAN0IWQFa2NzXGAyUk1oYHgDdCFgQmhaY110Ml5NaE1/X3YhZAdoTXxPYFRwAWtjf1xjIl1ZaF1kAnchfARrY11eYzFkTGhjVgV3HGdYfGNoQGAcbAV8TXhNdAx4AHxjfE92InQEfE1gQGAyeE98c1ZAdCJ/XXxjcE92InhCfFpkTmAyd1h/YH9bYyJwQnxgeE12IntdfGB4QHchbARrY2tbdDFzXnxNe1p2IWwHfF1kT3cLY19rWndadjJ0AHxzVV5jIWAGa117WncidE18Y3BAdCFgAGtdWV10VGBMaF10T3cLeE9oBXhAdFRjXWtga1xgMndZfF1jWmALcE98BX9cYyFgBmhNXV10IWQEa2NdXHYxYAdrY3dfYAtjWWtzd1xjC2Nca3BgT3cxe1xrYHdaYyF7X2tgZ192MWQHa2BnXWALcExrWn9bdwtwB2tzZ11gMmNfaGBrXXQxZ1loYHdcd1RwB2hjc19jMX9Za3NzWnRUeE1rc2dedCF8AGhNcAJ2MXgAfnBgA3QyUgRrWnQDdiFsBWhNdAJgC3tcfGN8TmMybAB8c1oEdxxkQnxgaE13DHdefGN0QHQMZ15/XVZOYwxwAHxdaAdgDHxPfFpgTncye11/YGhOYAx3WWtdcE92InRMaGNgTXQxYARrY1ZNYwtjX3xjYEB0DHtef3BnXWAxc11rWmNaYDFvWGtja1tjIWBNa2NZWmMycAZ8Y2QHYAtvXmtaaEB2MndfaAVnWnRUZ19rXWhPYDJwBH9zVVpgMWBMa1p7XXchZAFrc1pOdBx7X2gFf1t2IXBMa1pkT3QhZ1x8cGhPYwt4Qmhdd11jIWdYa2NnWnQLb1lrYHdfdiF7WGhgZ1p0VGdca11/X3YxcARrYGNddwtwBGhNZ1t2MXhNa3NVXHQLZ1x+c2NddAtkBGgFe113VGdda11dXWMxe1hoTWtfdCF4TGhjf1xjMWBCaGBrX3YyWV9+c2ddd1R7WGhjXVtjIlldfnNZX3QyZAZ8WnRNdAxgBXxjeAdgDHwEfHNaT3Qcc1h8XXAGdAxWBHxzcEBjMnNffE1wTmMMeAB8TWBAdxxwAHxNfEB2InddfHNwT3Qyc1l8XXhPd1RgBmhdXVtgVGxCfGN4TnYxY118XWhPYwtgQnxNWVt3Ml4Ga2NWQHRUe198Y3xAdxx/XGtzVkB0MWwFfFp8AmAycEJrcHtddyJ3WWhNZ1x3InNea3N3W2AcdAZ/c2dadwtvXGtgaE90InhCaAVnXWALZ11oTVZPdDJSBnxda1xjMnBNfHBrW3QLe11oBXtddFRkT2tdWV9jC2NYa11VXmBUcAZoYGROYFR4Qmhga192MXgHfmN/X3cxbAFoXX9cYwtvWWtwd112MXwAa1pgA3chc1xrXWADdiFkAX5je1xgC3wFaAVoT3YhfExoTWtcYzJSTWtza112MXAHa3N7XXdUfAF+Y3RAYzJ0AX9geE5gMlYHfGB4BXcicAd8XXxAYyJ7XXxjY1t3DFYEfGNoT3YiYAZ8Y2tbdDJ4TH9dWk12MWBCfGNaBWAyc15rWntaYzJ8T3xzYE9gMnBCfHBoTWALb1l/cGQHYzFsQmtaZEBjMnBMa11nW3chY118XXBNYAxsAGtaf1tgC29ca11VW3QcZARrYHtadzF7WWtwY19jIndfa1p3WnQLZ1x8Y3daYFRsBmtjZEB2IXgEfmNzXGMLe1h8BWNdYwtgB2tdXVp0VGQBa2NnXXciXkxrYGtaYDFsQmgFfE90C3wBaF17WnQLZ1hoBWtadwt/XXxNY1t3C3AEa3NjW3QLe1loYHtfYFRgAWtje15gC2xCaE1kAnQxcE9oTV1aYwtnXmtwa1xgMWdYaGNZX3YhZ19rcHdcdDJZXWtzWV5jIXAGfnBjW3YhYAFoWndeYwtzX3xzeE13DHhMfF1kBnQycAV/WmhPdCJRXXxaeEB3HHdYf2NoT3QceEJ8Y3hNYBxnX2tgaE93MmQBfHN3WncMf1lrXVZAdiJ0TXxgaAVjC2xNfGB0QHccfE98Y2tbdCJwBXwFa1pgMW9caF1oT3QMeEJrY2dadDJ0BHxwaEBjC2AFfHNoT3ccY118cGRAd1R4T3xweEB3VGxPa3N3W2AccE18BWgCYAtgTWhNY1xgC2AHfGNnXXcidE9rc3Nad1RvXGhgfE50IWQAaAVnWnRUcEJrWmdedFRwAWtaa1pgMlJNfGBjX3QxbARrYHdaYDF4AGhdd113VG9eaAVrX3RUc1hoTXteYwt7XGhdfEBjC39fa1pkA3cLbAV+Y3dedAtwT2tjXV9gVHNZaE1zXWBUeE1oWmNedBxkTWtwY1x3C2QFaGB0A3dUeABoBXdadCFwBGhgf1pjIndZfF1wTnQMdE9/XVZOdwx7WXxaZAZjInNcfF1kBnQcZE98Y1laYDJ4BnxzeE93MWAGfHNwTnYxf1h8c2tbdzFgT3xadE93DHNea1p4QHRUY15rWnwGdAtsB2taY1t0HGBMfHNZWmMyc118Y39ddyFvX39jdAZ0HHAHa117WncicAR8cHdadjJzWWtaZ1p2Il4Fa11rXXYhY11rcGtddDF4Bnxzc11jDHAFa2NkB2ALbE1oTWBPd1R7WGhNa1tgC29ea3NZWncieAV+c2tbYzFkTWtze15gVHhCa2B3XXQMdARrY1VcdjF/WGtje1p2MX9faGNrWnchf19oTXdfYzF4BWhNa1t0MXAHaAV3WmMxcE9rWmACdDJeTH5za1xgMWBCa11ZXnRUe19+cGQCdyFzWWhaf1p3HFIAa3B4A3Qhb19+c3gDd1R8BGhjWV90MXNYfnNkT3Qif198XWQEdBx3X3wFYE13MnwAfE1gT2AyfEx8YHRAYwx8T39NZE5gDHNcfGB0TnQLY118TWRPYAx0TXwFaEB3HGBNa2NVW3QyeAB8WnhNYyFvWXxzZ1p0MnQEfHNwQGAcd15rXXxNdyFjX2tdf1t2MWQAa117WnRUY19/Y1JPYBx3WHxweE9jMXhNa2NdXXchYARrXVVbdzF8AWtdcE5gMnAFa2NnW2ALYEJ8cH9adjF4BXxNVgdgVHhNa1pnX2MxZ1xoTX9cdjFnXnxNWVx2IXNfaGN7WnQhbE9rXXdddDFzXWtjWV1jC3BCaGNjXWMLf1h8YHdddyFwBWtje112IXAGaFp7XnciUgd+cGNaYFR4BGhdZ1x2MXxPaF1dWmMLe1lrcGNcYwxSAWtzWVxgVHwEfGNWAmAxcAB+c3dddAt/WH5zUgN0DF1ZaF1jXnQxf1x8TVJPYBx7X39zeARgMnBPfHNSBXQMeEx8TVYGdAxnXXxdaE13HG9cfHN4T2MidE1/BXRNdzJnXXxge1pgMnNcfFpjWmMieExrY3gGdAxkBWtdWVp2MWNda11wQHYycABrc3RAdjJ3WXxNWgd3IndcfE13WnQieE9rXVZAYFRgB2tje11gDHAEaF1wTXQhbE1rYHdbYAtgBWtjeE9gDHNff2NWT3Qhc11rWmNbdjFzWGhNc11jDHdZfHB4T3YxZ1hrc3ACYzFkQmhNVVt2IWdfa3N0TnYxYABoY3daYwt4B39ge110IXhPaE1dXHdUeAFrXXdaYDJzWWhNVVxgC3AAaAV7XXYhcE1rc3RPdiFkBWhda113MXxNaGBrWnYhcAZrY1Vedwt7Xmtzc110VHwBa3NrXHQxY1x+c3dfd1RnX2tza110DF1faE1jWmMiUgB+cGADdwxkBXxweEBjInwEf1p4TnYye1x8TWhOYAx/XnxjcAd2IlYFfE1wTXQMf15/BXgHdyJ4TX9jXVt2ImBNf3N8TXQyd1x8WnhPdwx3WX9zdE9jDHdYfGNgT2MiUV18c2RAdyJjXHxjdEB2InxCfF1STmMie1l8BWAK","BLUECONIC_ENDPOINT":"fFlBWVoLXUZSb3MDdyFSA39zZE93MnQBf2B8BnQic1h8YGhAdzJwQn9zf1t2ImQHfAV4BnQxbEJ8YHtbYyJ0TGtdWVpjDFYAa2B4QGMie1h8TWtbdFRgBGtjcAdjMW9f","BLUECONIC_STORE_ID":"fFlZA11VUgd+YH8DXCJwA39jfE93HHNcf3N4T2MiVgR8cGhAYyJkTHxwZEBgHGNea1pkTXYyeAR8BXgHdxx3WXxjdEBgDHdZf01aBHQceAR8TVJOdwx/Xn9NZAd3HHtYfE1STmAybE1oWmNadCJ/Xg==","BLUECONIC_KEY":"VVpCBXY+WV5+cFkDWzJaQn9NcAd3ImAEf11nWnQxbAR/XXAE","BLUECONIC_SECRET":"U29rXmMhWgR8Y2QDXTJaT35jeAV0DHRNfE1zWncicAV/c3NbdwtgQmtdeE9jDFYFa2N8TnRUcAR8Y2NfYAt4BmtjcAR0MmNYa3BoQGMyXk9/XWgHYAxgBn5zd190Mm9Zf110Tw==","AMP_AUTH_BASE_URL":"UmNdQFwuRV1SYAVPXCFWA3xgd152MnQBfGBoQHcic158c3BAdjJ0BHxjY1t3DHddfwV4B3dUb198c3RPdBxkBWtgZAdgHHhCf2NdWmAMZExrXVpAdFRjXWtgZE53IWAEf01VW2MhYE9rXXtfYFRsBmtjYE13HHRPa2NZWncyXgBrc11aYwEICA==","AUTH0_DOMAIN":"UFlwA1sycAVob2hNdFReA3xzYE93MmNdf3N8T3YiYE98YHhPdjJnXmhdcE9jMnNea11kB2MycEJ/c2AHdiJwAA==","AUTH0_CLIENTID":"VGBjRXYuc19TBVIEWlQNA3xjdE9jMmNZf1p8T3cMeAR8c3QGdiF8BXxdeEBjMnAAf3N8BncidAZ8WntbYDJ3WHxzcAV2ImddfHBgTWMxYE9rY1oHYwx8TWtjYAZ0MnAHf2N0QHcBCAg=","PIANO_ID":"f3BnQGAyWV5rTV1FXT5kA39NaEB0DHhPfHN0BHYyd118c3gGYAxwBXxNWgo=","MIXED_CONTENT":"fFpoTVshWVhoTWtbdzJ4A39gfEB0HGBNf3N4BmMidAF8Y2gHdwxzXn9gZAdgMmRCf3NZXnccc1hrYHhPdyJgBH9zWk9jMndZfHBjXndUY1l/c1oGdDJ/WHwFfE50VHBMa11nX3QxfAE=","VIAFOURA_SITE_UUID":"VVpBR3RVRVl/cAUGdCF4A3xjcAZjMmNYfHB0T2MMd1l8c1YGdxxgAX9NVgZjIngHa2B8TmMiVgZ8BXROYzJ0T3xaeARjImdcfFp4TXccfEx8XXgFdxx4Bnxda153HHtdf110BXQieEJ8WnRNYwx4TQ==","GOOGLE_CLIENT_ID":"aGABT3RUZ1xQXX9ZWiJkA3xwaEB2ImBPfGBgB3Qcd198c3wHYwxwTHxgYAZjMWBPf2N/XnQhfEx8Y1JPYyJwBn9wYE9gMngFfHB3W2AxYARoWndedCJ8T2tjYE53VHwAfE1rWnYybAd8BXhNdiFwAH9jd1t0MWAAa2NjXmAMdExrY11fdAx0BGhNXV5jMl5Ma1p7XWMid15+Y3hNdDJwAH5ja110MnRNf3N4A3QcdAZoTVpPdwxkBnxgaEB3HGQGfGNoT3QMXgd/c2BPdjJzWA==","AUTH0_BASE_URL":"aARnWGM+Z118cF1CWiFWA39waE90DHQHfHB8QHYyY15/c2BPdzJwQnxzfAZ0IndYfE13W2AxYE1/cGtbYAxkAWtjVk90MnxPa2B4TnQMe1h8Y2BPYDJ4THxdY152MWwBa1p3W3chbEJrY1IK","CHARTBEAT_DOMAIN":"a3BJA1gcc11QWXNNXDF4A3xwdEB2MnNdf3NkT3YidAd8Y3BPYwx3XmtadE93InBP","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"UGB8T1oyY0FrcHdcXTFCA3wFfE5jIndff3B4TWMMe1h8TWQGdAx4THxgYE50AQgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"UGBoT3cic0N/c2MFdxxaT2tze1t3DHQHfF17WnQceEJ/Y2gEdAxeB3xQDAo=","SF_CLIENT_SECRET":"UFl3R10LcwF8WlZNdwtSA3xdVgd3Mn9df3B8QHccZEx8cHgGdyJRXn9NYE5jImAFfGBoBnccfAV8XXROdiJvXnxadAR0InNZfAVkTnQyeAF8XWRPdxx0TXxaaE9jIntcf118BXcyd1h8TWBPdiJ7Xn9zfEB2InNff11WTXcyb1h/YHxAdwtgBnxzeEB2MnBMfHNgT3ciY1h8YGdfYAxkBHxzeE90HHdZfGBkQGAccEJrc3wGYwtjXn9wfAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"fH9WAl1UAQFVcEJOW1QMWX5daEB0HHwFfHN0BncMUgRrXXtbdBxeBHxze1t0IXBPfnN0A3QcYAd/Y3hAdCF8BnxjdAd0Il4FaF14BWMyXVlrWngDdCJ0BH5zeAN3MXgEaF10T3QcZAV/c3RAdFRnX39NdAZjC2wFfmN4Ag==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"Um9kTmMIWQZQTVUEdzFeA39zeEBgDFYAf2NkT3Qid1hrY1oHdiFsB39jYE9gMndff1pkBnQxYAZ8YHxPYyJ4B2hdYE90MmdYfE1wTnYyeAF/Wn9adAxwAXxdVgZ2MmAFfGN4BWAxbAB8WmBOYBxkT39jXVpjDHQGfE1kCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"f29oA10xc0JVWkUGWlQBA3xwaEBgMlYFfGNwBncMdEJ8BWRPdBx8BHxzZAZ0HGdef2B4BGAcZ198Y1ZAd1RvWA==","SOPHI_HOSTNAME":"a2NaBXQLcwdQb0ECdFRaA3xweAZgHGAFfGB8B3YicE18Y3xPdzJ0BmhdcE9jInBMaFp8B2AMZ15rY2AK","HTL_SCRIPT":"fHBeTVgyb15oBF0EWyFgBH5dYEB0IlJNaE1zXHccZEJrY3RNdCJgQn9zYE90MWQFfHNSQHcxeAV8Y3dfYAx8BHwFZEB0IXAFa2BnWmMxe1x8WngGdDJwBn9jfAN0IXxMfGBnX2MMZ1h/TXtfYzF7XGhjaAJjC3NdaFpoAncMfEx+Y3BAYyJSTH9wf11gHGNda3YMCg==","LIVEBLOG_WS_SERVER":"aARnW1gufAdVYGtHXAhWA3xwYE90InQGf3NoBmAMYE18cGhAdjJwBmtdWkB0InAFa11wQHYic1h8cGQHdxx3XWtjdE93DHgEf3B0BmAcfAZrYGNadjFvXw==","SOPHI_SCRIPT":"VXN/TVsyewF+cAhNWC58A3xzYAZ0MmNff2NgBncce198c2AGdAxnWHxaYAd2IngHf2B8B3cMc19/cGhAdjJkT2tja1pgMWAFfE1aB2ALfAB8cGNadzF8T2taeAR3C2NYfE1jWnYxYARrWntfdDFjXXxNUgRjMWwGaF1STWAxbAFrWmNcdAxwQn5jeE53MWxPaGNjW3QybAd8TXtcdAt4TWtwZ1x2Illfa2BoCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"fGNSQGMheARrcAheYwxeA39zcAZ2ImRPfHB4B3cyZ1l8cHRAdCJ0B3xjZAdjImQAfHNgB3YicAR8Y1IHdxxzX3xjf1t0DGNe","_id":"aab55b366ece18d1de5eabdfd7f2f7e44c04751bcdbfbcb015d63261722a242e"}





PhillyDailyNews / 🏆 89. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sonny Rollins, Jazz’s ‘Saxophone Colossus,’ Dies at 95Sonny Rollins, the legendary jazz saxophonist who collaborated with everyone from Coleman Hawkins to the Rolling Stones, has died.

Read more »

Sonny Rollins, saxophonist and restless genius of jazz, dead at 95Sonny Rollins, the legendary tenor saxophonist known for his bold tone and constant experimentation, has died at 95.

Read more »

Sonny Rollins Dead: Jazz Great Was 95Sonny Rollins, one of the most influential saxophone players in jazz history died today at his home in Woodstock, NY.

Read more »

Sonny Rollins, Jazz's Saxophone Colossus and Greatest Improvisor, Dead at 95Sonny Rollins, the jazz legend dubbed the Saxophone Colossus known for his inimitable improvisational skills, has died at the age of 95.

Read more »