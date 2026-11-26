Puerto Rico secured its sixth Miss Universe crown as Jennifer Barreto, a 27-year-old social worker and mother, won the title. She won by advocating for empathetic leadership and responsible use of AI, defeating finalists from the Dominican Republic and Venezuela.

Puerto Rico consiguió el martes su sexta corona de Miss Universo gracias al triunfo de Jennifer Barreto, que devolvió el título a la isla veinte años después y se convirtió en la primera madre que lo gana en la historia del certamen.

Barreto, de 27 años, es trabajadora social especialista en prevención en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y madre de una niña. Para asegurar su triunfo ante su público, respondió a la pregunta de "¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento?

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". "Creo que el mundo necesita líderes más empáticos", respondió Barreto en inglés. "Ellos deben presentar un ejemplo a los demás. Para aspirar a ser líder, espero que yo pueda tener un impacto escuchando las necesidades de la comunidad".