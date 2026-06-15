Japón remonta para empatar ante Holanda en 38 minutos vibrantes de Mundial

Nunca subestimes la templanza de un japonés.

Koki Ogawa celebra tras anotar el segundo gol de Japón para el empate 2-2 contra Holanda en el Grupo F del Mundial, el domingo 14 de junio de 2026, en Arlington, Texas.

Japón estuvo dos veces en desventaja y terminó festejando como un triunfo el empate agónico 2-2 ante la tres veces subcampeona mundial Holanda el domingo en el estreno de ambos equipos en elque aspira a quebrar el umbral de los octavos de final por primera vez en su historia arrancaron a ritmo de amistoso y se guardaron las emociones para el epílogo del primer partido del Grupo F, que se presenta como uno de los más cerrados del certamen. Suecia y Túnez jugaban más tarde en Monterrey, México.

Los goles de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville le permitieron a Holanda tomar el mando en el marcador en dos ocasiones, pero Keito Nakamura y Daichi Kamada salvaron la ropa de los japoneses en una secuencia de 38 minutos vibrantes en el Estadio de los Cowboys de Dallas, un recinto techado de fútbol americano que ofrece a los espectadores ubicados en las gradas más altas la posibilidad de seguir el partido por una pantalla gigante de alta definición que cuelga del techo.

“Nuestros jugadores lograron ser tenaces pero, al mismo tiempo, pacientes; mantuvieron la calma y supieron encontrar y aprovechar la oportunidad”, declaró el técnico japonés Hajime Moriyasu. “Me siento muy orgulloso de que hayan logrado mantener su propio ritmo”. “Mucha gente subestimó a Japón, pero, por enésima vez, si los subestimas, es problema tuyo. ¿Crees que se exageró la fortaleza de Japón antes del partido?

Esperemos al final del torneo para ver quién tiene razón”, desafió el ex defensa central del Barcelona. Ambos tuvieron que afrontar sensibles bajas en la previa del Mundial. Holanda perdió nada menos que a su volante creativoHinchas de Japón limpian de basura las gradas del estadio de Dallas tras el partido de su selección ante Holanda por el Grupo F del Mundial en Arlington, Texas, Estados Unidos, domingo 14 junio, 2026.

En otra curiosa coincidencia, sus entrenadores eligieron salir a jugar con futbolistas que en su totalidad militan en clubes fuera de sus países. Si Holanda hace culto de la posesión de la pelota, Japón es juego directo y velocidad de contragolpe. Pues, poco de eso se vio en una primera parte bastante aburrida.

Tras dar varios avisos con jugadas de pelota parada en la primera parte, de las que Japón no tomó nota, Van Dijk avistó que un lanzamiento de Ryan Gravenberch podía ser una buena oportunidad para romper el cero. Desprotegido por la defensa nipona, el zaguero de Liverpool apenas se elevó y dirigió el cabezazo esquinado para que el arquero Zion Suzuki no tuviera oportunidad de evitar el gol a los 50 minutos.

Una gran jugada individual de Takefusa Kubo por la izquierda terminó en asistencia para que Nakamura, con un derechazo desde fuera del área, firmara el empate a los 57 minutos. Summerville, extremo del West Ham, recortó hacia el interior y conectó un disparo perfectamente calibrado que entró en la portería japonesa tras golpear en el poste a los 64 minutos.

Pese a contar con una de las mejores parejas de centrales del mundo —Van Dijk y Micky Van De Ven—, la subcampeona mundial en 1974, 1978 y 2010 dejó escapar el triunfo en un tiro de esquina. Un cabezazo de Ogawa rozó en Kamada antes de que el balón superara a Bart Verbruggen.

“Es decepcionante en este momento porque, obviamente, perder la ventaja nunca es bueno”, admitió Van Dijk —el segundo goleador neerlandés de mayor edad en un Mundial, con 34 años y 341 días, por detrás de Giovanni van Bronckhorst—. “Resulta aún más decepcionante haber recibido un gol a balón parado tan cerca del final”. El empate provocó un rugido ensordecedor de los fanáticos de los “Samuráis Azules”, la mayoría con casacas de ese color.

Tras el partido, los hinchas japoneses juntaron la basura de las gradas, una tradición que repiten desde su debut mundialista en 1998. Holanda, que estiró a 17 su racha de partidos invicta en fase de grupos— volverá a jugar el próximo sábado contra Suecia en Houston, mientras que Japón se medirá contra Túnez un día después en Monterrey. Primer ministro de Pakistán dice que Irán y EEUU han llegado a un acuerdo de paz; el pacto incluye Líbano





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