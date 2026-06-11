James McAvoy's Versatile Acting in 'Speak No Evil' and 'Split' Film

James McAvoy's performance in 'Speak No Evil' and 'Split' film is praised for his versatility and intensity. He plays a sinister yet charming patriarch in 'Speak No Evil' and a man with 23 distinct personalities in 'Split'.
James McAvoy is among the most interesting actors we have around. When he started with features like Atonement and Wanted, the audience felt we had another heartthrob on the horizon, but then the actor made some brilliant choices, like M. Night Shyamalan’s Split and Glass, wherein he played a man with 23 distinct personalities, or playing a chaotic detective in Irvine Welsh’s Filth.
The actor has also portrayed a younger version of fan-favorite Professor X in Fox’s X-Men movies and Mr. Tumnus in The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, making him a versatile actor who fits any genre easily. McAvoy brings genuine sincerity and a lot of intensity to each role, which makes him stand out. Among such roles is Paddy, a sinister yet charming patriarch in James Watkins’ psychological horror thriller Speak No Evil.
Watkins is well known for features like Daniel Radcliffe’s The Woman in Black, the Kelly Riley-starring Eden Lake, and will soon bring DC’s Clayface to the big screen. So, when the actor and director collaborated on the remake of the acclaimed Danish feature, the result was chilling. Despite being a remake, Watkins’ vision and McAvoy’s performance make Speak No Evil a universally acclaimed film.
It made $77.2 million at the box office on a $15 million budget, owing to its incredible performances and a thrilling plot. McAvoy gained praise for making Paddy an unpredictable psychopath who seamlessly switched between a warm, magnetic friend and a bully. The film got matching 83% scores from fans and critics on Rotten Tomatoes
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