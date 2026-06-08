Nelson, a Chester native and former St. Joseph's star, now holds the No. 2 front office position under new president of basketball operations Mike Gansey, who was determined to keep him on staff.

Jameer Nelson wants to be ‘part of the solution’ for the Sixers. His promotion provides an opportunity to do that ‘at home. ’ Nelson, a Chester native and former St. Joseph's star, now holds the No. 2 front office position under new president of basketball operations Mike Gansey, who was determined to keep him on staff.

Jameer Nelson, former NBA player and GM of the Delaware Blue Coats, has been promoted to executive vice president of basketball operations. He called the new position elevation "surreal.

", the No. 2 front-office position under Gansey. It continues Nelson’s rise through his hometown NBA organization following a terrific playing career, which on Monday the Chester native and former St. Joseph’s star called “actually a surreal moment. ” “Six years ago, when I started , I had no idea where this journey would take me,” Nelson said following Gansey’s.

“Credit to the organization for believing in me … To do it for the home team gives me goosebumps, to be honest with you. “I think it’s one of the things that people take for granted: when you can actually help out an organization but, more importantly, do it at home.

” Mike Gansey plans to build around Sixers’ current core while growing the team’s culture: ‘I want fountains, not drains’ Nelson was reportedly the primary internal candidate for the top job that went to Gansey, following a search spearheaded by Myers, the president of sports for Harris Blitzer Sports & Entertainment and former lead executive during the Golden State Warriors’ dynasty. When asked about the process that ultimately resulted in Nelson’s promotion from assistant general manager, he said, “It was fun, and it’s always good to be wanted.

” Vice president of player personnel Prosper Karangwa also attended Monday’s news conference, after the Inquirer confirmed Sunday that he had agreed to a multi-year contract extension. Fellow assistant general manager Ned Cohen and Delaware Blue Coats general manager Ariana Andonian also were present.

Not spotted: Elton Brand, who is expected to transition to a new role and title after stints as the Sixers’ top front office decision-maker and as general manager under former president of basketball operationson Monday — and deep local roots. Nelson considers himself “Philadelphia adopted,” idolizing Charles Barkley, Allen Iverson, and Kobe Bryant before his own successful career. Nelson’s understanding of the current roster, city’s passionate fan base, and media scrutiny also was valuable to Myers.

The Sixers went 45-37 during the 2025-26 regular season, came back from a three-games-to-one deficit to upset the Boston Celtics in the playoffs’ second round, then were swept by the Finals-bound New York Knicks in the Eastern Conference semifinals. They also face an immediately challenging roster setup, with Maxey and Edgecombe forming a dynamic young backcourt but Embiid and fellow injury-plagued veteranAs Nelson’s 14-year NBA playing career wound down, he initially thought he would become a coach.

Instead, Brand hired Nelson as a Sixers scout, before being elevated to general manager of the G League-affiliate Blue Coats. Collaborating with players and coaches in that role “ my thirst for coaching,” Nelson said, while he learned how to lead all aspects of a professional organization. He was promoted to Sixers assistant general manager last year. Myers noticed that Morey empowered Nelson in that position, and regularly sent him on road trips to interact with returning coach.

Nelson added that an unnamed “former co-worker ‘above me’ in title” challenged that, if Nelson did not make that superior better, he had “failed. ” Mike Gansey’s career started in Cleveland. Here’s how that experience will inform his role as Sixers president of basketball operations.

“My voice was bigger,” Nelson said of his role this past season. “Ultimately, I always had the confidence to know who I am. But it just gave me more confidence when I had a project, and I was able to accomplish the goal. … “You don’t have to be ‘ready.

’ You have to be prepared. I’ll look at it like that: Just be prepared for everything to figure things out, and help the group make the right decision. ” Nelson acknowledged Monday that, in past years, he has received job interest from other teams. But he wants to be “part of the solution here” and feels “responsibility to help this organization move forward.

” Gansey understands that connection to the Sixers and Philly because of past college battles, when Gansey’s St. Bonaventure teams went 0-2 against Nelson’s St. Joseph’s squads. That is a reason why, when Gansey landed his new gig, it was “kind of a sticking point” that Nelson also received this promotion. I have been a 76ers beat writer at The Inquirer since 2021, and also cover other Philly basketball stories.

I especially love reporting and writing pieces that lift the curtain on the Sixers' people and process , and that help readers feel connected to the teams they follow. {"ENV":"fnBnXWMhc1x+b3taXAtgA39gaEB0InBCfGB8Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"fAR/QXQuUgFTf2gCdD50A39gYE93DHdefGBkB2AcYAd8Y1pAdwxkTX9gdEB2MmRNf2BjW2AMZE9rWnQHYDJjXXxzWgd0DHddf3BnXncLb1x8Y2RAYyJ7WX9deE5gVGBMaGNdX3cxb1w=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"UHNwAnYhbAZUY3tZW1V8A3xgZAZ2MmdZf3B8BXQMd1x8TXAHdjJ0AHxzeEBgHHNdfGNoQHcMZAB8TXQEdBx/WH9gZ1p3Mn9ffFp0QHcyZEJ/Y3wEdyFjWH9NeE10ImxMfHB3W3QccAR8c1lfdBxkAH9Nf1t0Imdfa11aBmMMcE18cGdadBx8AX9jf15gHGdYa2NwBmMydAR/Y2hOYyJwTHxzWkB0IX9ZaGBjXmBUY11oYHtbYAtwTWtgeE92MnQAa2NjXnQcbE9/c3NbdiFwBg==","GRAPHQL_KEY":"a1pSBF0iXkJSY2NOdFVwA3xdYE9jMlZNfFp4TmMxfAV8XVoHdAx7X38FdAdgMntcf3NrXncMf19oXVoFYAx0AWhdcEB0DFFefGB0QGAcd1hoXWRPd1RwAX9zcAd3VHwEfGNaBmMBCAg=","GATEWAY_URL":"VWNZBV0hTUx/BQFAdBxaBH5jZ1p0MlJNa3N0T3QiUgRrY3QEdyJ/XH9zcAJ3IWBPaE1gTnQyeEJ/TWNcYzJwBX9zc1tjDF4HaGBrXGMLe1l8BWdfYAx8CA==","GATEWAY_SLS_URL":"a29nXVgicAFTBXtCYyJaBX5jdE50IWRCfGNjXXcifEJ/XXQDdDF7WXxNdAJ0InhMfmNnW3chYAVrc3QGYzFgTWhjZAJjMl5MfwVkA2Myd1xrYHRAYzFwCA==","FEEDS_URL":"U1lrT3cLfEJ/XX9AdzFCA39ze1p3DHAAf2NWT2MMZAF/Y1YHdwx0AH9zfE9jInAEfE14QHYyZAR/YHwHdCF8AGhda1p3DGwEfAVoT3Qxb118cHwFdFRgB2hddAR2MlYHfE1SBWMLb19rXXtbYwtgBH9jZAo=","RESIZER_KEY":"f1lBB10hDAN/YH9fWwxsA3xzeE10MndffGNoBXccZEJ/WmRNdBx/WXxzVgZjIm9ZfHB4TncMZ1xrYGRPdDF8AXxaeE90HFYEaF10BGAcdAFrWmBOdwtvWGtjVgR2MWNda2NWQHYnCAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"VHN8QF0uY1xrTXQHWiJeA39wYE93InQBfE1gT2MyYAR/YHhAYwx3WX9gaAR3MnxP","TWITTER_API_TOKEN":"VFp3RVtUUURVf2MEWBxaTHxzeE50HGxPf01zXWMyXk18Y3dcdFRgQmtze19jMnBMaF17WnQcXVloY3NcdAtzWH9zdAZ0HGRMfwVkBGMydEJ/Y3QHdFRzWX9zZAV0Il1YfF1zXmMxY1l8c39aYzFnWGtwZ1xjC3BCfHBrXmAcd1h8c3wHdCFsTXxaaAZjMWNYf1pkBXQieEJ+cH9cYwxvX39gf1p0IlFff1poAmMybEJ8cGQDYBxRWH8FYAVgVHtZa1pgB2Mhb1l8YGdaYwxgTXxaaAZjDFJNf3NzXGAcWV58BWhPYzJdWGhga1pjDFJCa3BrXGAce1l+YHhAYwxnXn5ga1t0MllfaAV8TmMMY15/WmNaYyJ7X2hNcEBgVHNff1p8A2BUZ15+YGADYyF/WH9gYANgVG9fa2YMCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"Um9/Q3QhRVxVXWdOWzJaTWtddAV0IWxNa2NjXHQheEJrXWBAdDFwTWhNd1x0MlJMa3NjXnQyZ1l8c3BAYAt4Qn9zZE10VGxCfnBkA3ccbEx8TXxAdFR4BmtgaAJ0VGBPfnBoA2Myc1x/YGgCYwt8T3xaeE5jC3hCf2BrWmMyf1h+YHdbdFR/WWtwYAZ3C2NZfnB8T2MyYEx+c3wGdjJ3X3xmDAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"a39zRnQhb0Z/XXdfWAteA39aYAZ3HGNdfGB4T3YiZE9/Y3wEYDJ4TX9gZE12MngBf2N4TXcib158c2BAYwx3XX9dVk1jDGdff2NoTncyeE98WnxAYwxkBHwFa150ImBMfGBnW2MhY158cGdbdiJwT3xwfE1jInhNaGB8BnYidARrYHdddDJjXXxjY1p3IXBNfGBgT3QcZ1x/cHxNdAtsTXxNaE53DHNZaAV0BmALY118YGQHYAt8AWtze1xgVGRPa3N/XGAMe1xoWmtfdFRnWH5ze153VGdca1pgTncLcAZ8c1VcdxxeTGtdd1t0IXABf2NrXHchZ19rYH9aYzF4B2hNfAJ0C2dda1pjW3RUbAFoY3dfdAtzXGtjWk93MXgGfnNVXnQxeAd+Y3wDYwt4AGtdXV10C39cfmN3XGAxcAR+c2teYwtgTGtwe1xgMlIGa2NWAnQxZAd+c2tbYFRnXH5wZ110DGwHfE14BmMMf19/Y2RAYAx7XH9gfEB2IWABaF1oB2MifAF8XXQGYzJ8QmtdYE1gHGRMa2NSBnciZARoXWhAdFRjX3xNYE9gC2ABfF1oB2MMc1xrYGgHdyF8TGtgfEBgHGBCa11nWnYycAd/Wn9ddxxzWWhjYARgDHgBa2NgT2BUe1h8XXRPYyFwQmtde1p3Ml5MaGBjWnQMYEJ8Y3tadwt4BWtge15gVGRPa3NkB2MMUgZ8Y1VdYzFgBmgFZ1t0C2ddfmB/WnRUb15/XWACYFRsT2tdf11gC3AHa3B7X3QiYARrc39fdCFsT2tdVVxgC2QEa3NZX3chf15oBXtfdDFsBWtwZ1t3IlIHa117XGMhf1lrXV1fdzJSAH5jZ153HHBPa11gA3cLfAB+cHwDdCFnWWhNZAN2IlIBfmN/XXcLZEJrYHdbdAtkTGtjY1x2MXNdfnN4BXQMY198Y1oFdxx0QnxjZE90HGNff2NWT3QccAB/XXQFYDJzWH8FdAd0HHBNfGB4T3cieAZ8c2RPdiJnXnwFdE50MXxNf3NgTmMMf1x8YHRPdiJ8T3xgaAV0HHddfE1gQHccYARrYGdadCJ4BmtjVkB3InBNf1pkQGMie1x/WntfdCJwAWtaf113C29Ya11aT3ccXgdrY11dYBxkAH8Fe110IXhNaAVrWnRUeE1rcGQDdDF4T3xza193IXBPa2NoT3QLYE1oTWNeYDJ4B35gf1t3IWBPaGNgA3cxeEJ8Y1VcdAt7WGhNXVx3Il4Ga11ZWnRUfABoYHtbdyFzWGhNf1p0VHxPa117XHQicAZrWmNbYyFzWGhdXV10C3gGaFp/XHQxcAV+cH9aYwxSAGtaf1p3C3tZa2NnXnQcUgFrc3ddd1RsTGgFY1x0VGNYa11/X3QxcAR8cGBOYzJ7XXwFYE13MnAHfE1aBGAcUV98XXBAdjJ4TH8FaEB3Mn9Zf010QGAcfE9/XXdeYAxkBHxjZE10HHQEfGNwT2MxcAV8Y1IGdiJvXmhadE12MnNfa1p0QHYifAd8XXAHdjJ7WXxjWV90VH9da2N3XXQMd1xoTXNbdAx4Bn9gd1pjMWwBfmN3X3cxb1lrYHdcYAtjWHxzaE93C3AGfGBkTncLfAVoWnRPdzFjXmtaa1p0IWxMaAVjWncxYAFrcGteYAxZXXxjVk93C2NdfGB7W2BUY19oXV1adiFvX2hae1pgMW9ca1p3X2MLeAFrYHddYBxjWGtwf113IXBPa2NZW3QheExrWmQDdyF8BGhNZ1p2MXtda3NzXHRUc15rYHdfd1R/XWtweAJ0C3BPa3NrXnRUbAZrc3wCYDFnWGtza19gC3gHa3BrXXcxZABrYH9eYAx0TX9jfAZ3InRCf01kT2MydEx8TVVedBxjXXwFe153InRNfFpgQHQic198TXhOYyFgBmhdcE5gMWNeaF1kBmMMe1hrYHdbYAx0AHxdWk9gDGAGa2NVWmMMY15/c2BPdwxnWGtgY110MnQBfGN/X3QhY118c3wGdDFzX2tad1p2MnAAa2BrW3cMcEJ/XXNbYyF4AWhgf15jC2NcaE1VW3QMfAV8YGtbdxxRXWtdVV1gMlIGaF1oTncheAFoTWNaYAtgAWhNaANjMWddfF1/WmAyXVhrY2NbYDJzX2tde153IWdYfmNnW3QxeE9rXVVfYAtkBWtjf1t3VHAEa3N7XHYxY1xrXV1cdiJSTWtdWgN0VHtea11ZXGAcXgZoYGgDdwtjX2hadAJ2IWQHaE1zXnQxe1loTWRAYDFzX2tjZ1x0MlIAa2B/XHRUfAdrXXNfdwtkBWhaZAV0HGQAfGB0QGAMe15/TWRNdDJ8QnxweE9jMnBPfE1wQGAce1h8cGgGdjJvXnxjfEB0MnwBfF1WTWAcd1x/YHdbdDJwBn9zeARjDHgAfHN4T2BUbE9rXXNbdzFzXHwFZ1pjC3NYf114T3cxbARrY3taYwxzWHxzf15gC2Nca11nX2MiZAd8Y3xPdjFsTWtaZ1x3MWAHaF1ST2AxeAV+Y3gHdyFgAGtda110DHQBfE17WmMLcAR8TXNcYDF/WX5wZ110VHtfa113XGMLbEJrY2dfYyFgTGtzaAN3C3Nfa3BkQGBUZE9rYH9bYAt4AWtjWV93MWRNaF1SA2BUcE1rY2daYzFwQmhNf11jMmNdaGN/XXcMUgZrYGNcdyF/WGhdWV92IXABa3NjWncxe15rc3tbdjFvWWhNfAN0IWRNfnB4AnccUk1rWnwDdyFsT35jWVxgVHgBfHB0TXcMb1h8YGgEdBxkB3xjfE10MmAFf2NoQHQyYAV/TXBOdjJ3WHxdeAdjIn9YfFp0BGAcUV5/YHxNdAxwB2tdaEBjMnQHaGN4TWMhYExoXXQEdiFjWHxwYE9gMntcf2NZXWMxc19rXXdaYyFwB2hjd1tjMWwBa11zWnYidE18Y3QHYyFsTWtdVgZ0ImdcaAVjW2AxeAVrXXBAYBxwTX9zd1p3C2AEaGN4A3RUZ1xoTXBNYAx7XWtwd1tgVHAFa114T3ccUkx/c1ZPYFRkAGhjXV1gC3gAa2N3WnchbExrYGNadDJSAWhgY1tgMXhPa11nXmMLcE1rYHtdYDFwTH5gf19jMXhMaAVnXWAxZ15+Y3tddwtkT2hNVV10IlJPaFpnXWMhZAdrcGdfdwtkBWhjVVx2IWNfaGNZWnQhZ1x+c2tcYzFkBmhga1pgDFlZfnBnX2MiZEJ/TXwEdzJgBnxweAZ0HHxPfGBoT3cccAB8WnwGdzJ/X39zUkBjInQEfF1WTnYyf1h8TXBAdDJwBHxNYAZ0MmdefHN8QHYidAd8XWBAdDFgT2haa1t0IWwGf3B4BWMxYAB8BWhAd1RgB3xaZ1t0Ml5Na2NgQHciXgR/Y2BAdyJ4TGhNcEB3VGBMfF1WAmAcc19rcHwCYyJkAGhNa11jInQEa3NVWmAydE9/c39aYDFvX2hdaAZ3HHhPa3NVXHRUZ19rcGRPdzJSTXxad1x2MmQBf3NZW3QxZE9rc39ddzF4BGtaf192MWBPa11zW3cxYEJoYGBNdzFkAWhjXV5jC3hMfmNnX3Yxb1hrYHQCdiFvXmhNf1x0MX9Ya2B4A3Qhc15rXVYDYwxSTWtzZ1x2IXNea3NST2MxcAVoTXtcdiJdXmtzdAJ0IWBNa3N3XGMxcEJ+Y1JPdiJ3X39gYE53DFZNf3N4TnQccAR8BXRPdzJ7X3xze1t0DFZPfGB0T2MMd1l/Y3dbdAx/XH9NdE1jC2wHfGBgBWAccE1rWn9fdxxsBXxzUkB0HHQBfHNaTmMhb11/c1YHdAtsBmhjUgd2MnBNa2B/WmBUY198TWhNYwxvWGtdc1tgVHBMaF1zW3QiY19rXX9adFRkAWtzXV9gDHRCa1pjX2AMWV98Y3tbdzFjWGtjfE9jMXhNfmNrXHRUeAF/XWADdiFgBGtjc1tgC2dZa11/XXQiXgVrY39aYyFwAH5weE90MXBNaGB3WncheABoBXtadCF8B3xNf15jC2BMa3NVWmALZAdoYGNeYDFjX2tjY153VGwGfmB/XHcLcEJrc3Nbd1RnXGhNXVxjMWQAaGNjX2MMUgR+YGNcdAxST2hNc15gC3xNfnNdW2MxYAVoWmNbdwtjXHxzdE5jDH9dfF18B3cccEJ/XVpPYBxRXn9NeAd0Indff3BoQGAMeAd8c2BNdiJnXWtjfE90DHBNf3NrWncyeAZrY3BAYzJwBnxgeAV2MW9efGBgBmMybAV8Y2dadjJ3X3xNXVtgVG9YaF1wT2MyeAZoWn9edwx0B3xjaE93VGBMfGNwT3QcY198c3hAdCJZXX9wfEB3IWNdaE1dW2AydAZ8BXgCYyFjXmhNfAN0C3BNfGNrXGMic1xrc2tbdDFvWGhgdE5gVGdZfmNVXnchcE9rY1VfYAtzWWtjXVpjMlIGfGN3X3cLc19oYGNadjFkQmhjXV10MWNcaAV7X3cxcE9oTWdbdwxdX2hdcE93C3AFa11WAnQhbEJ+Y1VeYzFwBWhdc1tgC3Nea3NdXHcheAZoYHtedxxkBmtzd1x0Ml1ea2BgA3chZEJrc3tadwt8T2hjWVpgDHRMfF1SBGAMZAV/WnhNYwx8B3xdVgdgDHNYfF18BmMMZAV/c3deYyJ4BXxgeEBjIWBNfGNoTmMhfAB8cHdbdAt/XX9aYE93MnQFa2N8QHcxb1xrXVYGdyFvXWtad15gMnAEfHB7W3ccdEx8Y2dcdAtsAX9jUgZjDHBNaGB7XnQccAd8Y39bdDJwAWtjWVpgHF5Ma1p3XWMLfE9+Y1lddAtnWXxjWV12MnRMa2N0B2Mhb15oTXwHYzJSAWhNZ1p0C2AEa3BnW3QMeEJ+c3NbdAtkB35we1pgC3hPa11/XGAydE9rXXdcYyF8AGtgZ1pjMWAEa2N3WndUcARrc11fdiFkTGhNe1t3VHNdaAVjX3dUYAVrWmQDdiJdXX5zc11gVGAFa1pnXmMLe1xrc1VcdFRzXmhjZ1tjDF1YaAVgA3chb11+cGQDdCFjX2tga190C3wHfmBgT3cMe118XXQEdzJ0QnwFdAVgHG9ZfE1SQHQce118YHxPdjJ8Bn9NfE53HHNff3N8BXcxYAB8WnxAdBx0BnxdWkB0HGAGa2B7W3cMbEJ/WnxNYzFgBnxgY1p3HHBPfHNgQGAydE1rXWAFYyFzXGtdc1p0IXhNa11jW3cxYAF/Y3RPdCJ0AX9jeAZ2MXhMa11zXGBUYE9rY3dbdDF/WWtafE5jImdeaGN7W3YhbAB8Y2NaYwtkTHwFfAdgMXtea11dWnccWV9oTXNddCF4BHwFZ11jMXABaGNjWmBUbAVoY1YDdwtwAGtdd1x3VHAHaF17XWALfAB8Y2tddFRvXmhjZ11gC39ZaGN/XnQMXkJ+c11aYDF4AGhdeAN0IWwFaFp3W3cLZAdrcHtddjJdX2twZ1x0IXxMf3N3XGMhc11+Y1lcYDF8AH5jdAN3DFIBaF1ZXncLYEx/TXBPYwx8BH9gdARgHHQEfHN8BXcie1l8BWhAYAx3XnxdZE5jMlZPfHNgQGAMdAR/BXxNdjJnXn9ze15jInABfE1jW3cyeAVrXWAGdwxkTGtdY1pjMXxPaF1SQGAydEJoTVpAYwxwAXwFYAd0DHQGfE1rX3YyVgVrWnhPdzFvWWtjY1xjInBNaF1oTWBUbAdoXX9fYFRgBmtaeEB0HHNdf3BkT3chc19rXXdbYzFsB35zVV1gHHAGfGN8T2MLeABrc2ACdiFnX2hNc150Mllca3N4TXQhbE1oY1VbdjF4TH9gY11gVHgFfmNwAnQhe1xrY1lbdAxwAWtzd1xjC3NYaE1VXWMLbAF+Y2hPYAt7XmhgZ110VHAGaGB7WmMxc1xrY3NbYwxdXWtzf1xgMXBCa3NzXXdUY1h+c1VfYAtnXH5waAN3Ml1Ya3BjW3cyXVh+YHgDdAxkTHxzUkBgMlFffFp8TmAyfEx8WmROYyJ7XHxjYAdjMlYBfE1SBWAMb11/TVYGYyJ8AH9ga1pjMmAEf3NkTWMid19/TXgGdDJ3Xn9jVkB3HHQAfHN4T3YyUV98c1pAdBx0TH9jaEBgDHgAfAVoTmAMfAF8TVoK","BLUECONIC_ENDPOINT":"UGB3QXYxDF9/WmtdWiFSA3xgZEBjMnRCfGNSBncccEJ/Y1ZPdBx3XHxzVVt2InNefF1wBnYxf1x8YH9bdAxkBGtgZ1t3Intea2B4BncMfAV8BWdfdiFgTGtgaEB2MWNd","BLUECONIC_STORE_ID":"UllBBFwIXVhSTWdCdAxaTXxNdAZ0MmQFa113XHQMYAV/Y2dedzJkBX9zY1p0MmNYfGN/XnRUcEx/Y3BOdCJ8TWhNYE90ImRPfF18BXQcVk9/TXwEdAxsBn9ddEB3C2BPa3N4A3QMUVh/YGhAdBx4CA==","BLUECONIC_KEY":"fFoFA1pUDAR+cEkHYyFsA39zfEB0MmdcfGB8B3Yyd1l/Y2hAdBEICA==","BLUECONIC_SECRET":"f2N0T1tUb0ZrBWtYdj5gA39ddAV0MlZPfGNWQHQccAF8Y3gGYyJ7WX9zfE12MXwFfGBgBXcce1h8c3hPd1RjWXxdcE9gMmRNa1pnX3dUf19/WmBNYzFgTHxddAd3MnQEa2N8BmM3CAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"aFpBW10Me0RoWghaYyFSA3xzXVtgMnNefGN0B2MicAd8Y3xAdiJgTHxzWVt2MnAAfF1WBnQLbEx/c1ZPdiJgBmtgaE9gDH9ff2NrW3YicE1rYHxAYyFwT2tjZE13VGAFfF1zWnQxY19rY3daYwtgTGtgdARjMnQBa1p7Wnche1loTWdadCcICA==","AUTH0_DOMAIN":"fGBBQlsMXk1VYHRAWDFgA39gaEBjDHdff3NwT3QiYAd8cGhAYzJnWWtgdE90DGQHa2BoT3YicE9/cHwHYyJ3Xg==","AUTH0_CLIENTID":"fE1SA3QhXVtVb0FEXAxWA39geAdjIndef11gQGMMeE18YHgHdzFjWHxaeAZ3DGBPfGNwQHccd1h8TXtbYzJwBHxgYE10HGRPf2NkBHchfEJoWnQHdxx4AWtjcAdgDHdcfHB0QGMBCAg=","PIANO_ID":"VQRrTncIdwB8c10GYyFeA3xNZE90MnhNf2NoTXQicAZ/Y2QGYAx3XXxdVgo=","MIXED_CONTENT":"VXBFRF0+ewd/BGMGdwt8A3xgdEBjMndZf2B4B3cccAF/c3hAdyJ3Xn9gYE9gDHQHf3NnW3YidAdrXXRAdyJ0TXxweEBjMndef2B/WnQxYE98Y2gHdiJ4BHxafAR3VGBCa2NnX3QLYAA=","VIAFOURA_SITE_UUID":"VQRrQGMcd09Sf3dDWjF8A3xjdAd0DGQHf2BkBncycAF/cHwHdiJ0QnxNWgZgHHgGa11wTXcifE9/TXBNdiJkBnxNYE53MnddfFp0TXcMe1l8BXhNdBxRXnxNc1p0HHwEfE1aTnQyeE18WnhOdBx8AQ==","GOOGLE_CLIENT_ID":"U290BHQxc09TcABaXCF4A3xzfE93ImAEfGBoB3cMc158c2RPdDJwT3xjZEB2MWNYf3BrXncLfEJ8Y3hAYBxwTXxjfE9gDHtff2BjW3cLbABoWn9edAx8B2tdZE50MWAGfE1VWnQyeE18TVJOdyFzWH9jf1t3IWwBa2N7W3cydE9rY3dadzJ0AGtzZ152Il5Ca1pnXGAcd1xoBXxNdCJwTWhNd11jInNef3NgA3QydExrc1ZPdCJwAHxgZEBjDHBCfGB0QGMyXkJ/c2hPYBx3WQ==","AUTH0_BASE_URL":"a3B3AmNUWQR8f3sGYBxWA39zVkB3DHAGfHBkT3ciZAB/c2BAYzJ3XHxjcEB0InQBfF1nWmALYE9/Y3taYwxkAWtdfEBgMnhCaFp4Tncyf1x8c2RPdiJ/WHxNc152MWBPa2N3WndUcEJrY3AK","CHARTBEAT_DOMAIN":"f3BFXmA+fAFSBGcEY1RkA39gdEBjMnRCf3BoBmAMY1h8c1pPYDJ0AGtjYE90HGRP","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"aAVjWlsLeAV+cHQHW1V0A3xNaE5gMmNcf2NgBXYybAd/XVoGdAxsTHxzUk1jNwgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"fwVeAncIfAV8cGtGdCFkA39dfE50DGwBf11wBWAcbAF8c3RNdzJ4BH9dZAo=","SF_CLIENT_SECRET":"U3N7QncyZ1hSBUlcYDJaTGtjcAV0C2RCa11kTncxeAVoY2RAdAtwTHxNeAJ0IXhCfHNzXncMbEx/XXhNdBx4TH9deE53ImQHf3N4BndUeAZ+c3AEdDJ4T2hdY150HHxPaE1oT3QiXgdoXWdcdBx8BX9dcAZ0InRPaF18T3cLYEJ/c2deYAxeTX9jdE10IlJCfGNzXHQicAV/cGgFdyJsBGtjd1p0IXhNaF13W3Qyd19/TWdaYzF8BWhmDAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"VGBBX2MIZ1pVXWsEdDJaTH5jeEB0MlJCf3NSTnQhbExoTWgHdDJgBnxzd110HFYFfmN7XnQMUk9rXXRNd1RsTX9NZE10InRMfAVkBWMxe1hoTXRAdDJWB35jYAZ3MnxNaE18BnQyVk1+Y3gFYFRwBHwFeE90IlYHa1AMCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"VWB8AloIcwZVc3ddWgxaBX9dd1x3HHwFfGN0A3Qhb1h/XWNbYzJ8TXxNcAV0MWBMfF10T2MMdE18XXdbdwt7WXxzdAd0IWxPaGNoT3RUbExrWmRNdDJgB2tjZE90MnBNfHN/XWAyXkxrY3gDdCJsBWhaeAR0MnhMaEAMCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"f3B0BGMMXgRUf2tGYFRaA3xwZE9jIlFcfHN8QGMyZAR8TXBAYzJ7XXxjZAZ3HGdff3B8BHQcY1h/c3AHdAtsTQ==","SOPHI_HOSTNAME":"f3BSBnQyc01/BXwFYz5kA39gdEB0DGAGfGBoT3YicAd/cGBAYBxkAWtjaEB0HGRPa2N4B3YiZ1loXWAK","HTL_SCRIPT":"fE17WHYyewVSWkEFWD5sA39zfAZ0ImQGf2BgBHQyc1l8c3hPdwx0BH9zYEBjMmQHf014BmMyZ1x/c3NadCJkBGtjWkB3MmBCa11nXmAxfARrYGAHdAxWBHxdZAdjDH9Ya1prW3chbAd/TWdeYAtgBn9dc190VGNfa2N4TWMye1x8cHdcdxxsQn5je112IXBN","LIVEBLOG_WS_SERVER":"UwRnRXYxRQFUc1pPYyFgA3xzdE90InQAfGNSB3Qcc1h8c3gGdwxnWGtjUk90DHABa11wQHcMZ1l8Y2hAdjJ0BmhaZAdjMn9cf2NWBnQifAZrY39fdiFgBQ==","SOPHI_SCRIPT":"UlpGTVoLf0J/cARZdFV0A3xzeEBjMnNff3B4QHcMeAV8c1YGdBxjXH9NaAdgMnhCfHN8QHcMdE98YGRAdDJnWGtjVVtjMX9YfAV4B2MhYAd/cGNbYDFgTGtdfARgMWNZfF1zX3QLYAZrWmNaYzFzXXxdVk5jC29YaFp4TWALY19oY2tcdCJwB2gFYAV3MWNfa11nW3Yyb118TX9ddwxZXWtwf1xjMXhPaGBoCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"UFpGTlwuYARSXWAFYyJaTWhdcE13InBNf01kTXchYE1oTWdedzJ8TX9Nd1t0MmRCfGNwQHQiZAV8Y3BAdyF4BWhgZAd3MnAI","_id":"3c2910b2c68d15922d05a4b7395c5c8ac289cb5028b28e36e23d91128664a836"}





PhillyDailyNews / 🏆 89. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sixers promoting Nelson to executive VP of basketball operations under GanseyJameer Nelson has been promoted to the Sixers’ executive vice president of basketball operations, NBC Sports Philadelphia’s John Clark confirmed.

Read more »

Sixers promote Jameer Nelson to executive vice president of basketball operationsNelson will hold the front office’s No. 2 position under Mike Gansey, while Elton Brand is expected to transition to a new role and title.

Read more »

Elton Brand out as GM, Jameer Nelson promoted in 76ers shakeupFormer NBA guard Jameer Nelson is taking on a significantly larger role within the 76ers organization following a dramatic front-office shakeup.

Read more »

Philadelphia 76ers promote Jameer Nelson; Elton Brand taking new role: SouresThe 76ers are promoting assistant general manager Jameer Nelson to be team's executive vice president of basketball operations under new president Mike Gansey, making the one-time NBA All-Star the No. 2 executive for the franchise, sources told ESPN.

Read more »