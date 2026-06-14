Ivory Coast national holds open training session at the Union's Subaru Park stadium

The Ivory Coast men's national team hosted an open training session at Subaru Park on Friday evening.
The Ivory Coast men's national team hosted an open training session at Subaru Park on Friday evening, two days before Les Éléphants begin their World Cup campaign with a match against Ecuador at Philadelphia Stadium on Sunday.
Ivory Coast is the only nation scheduled to play at the Linc twice during the World Cup’s group stage, and it is the only team that will stay and train in the Delaware Valley during the tournament. 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Ivory Coast vs. Ecuador Prediction, Odds, Best Prop Bet for World Cup Group StageIvory Coast and Ecuador face off to open up Group E play on Sunday night. Ivory Coast took down France by a final score of 2-1 in its lone friendly leading up t
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