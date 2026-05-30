Israeli troops push deeper into Lebanon as the two sides start military talks at the Pentagon

Israeli soldiers have entered a southern Lebanese village and are near the Crusader-built Beaufort castle. Mourners and paramedics carry the bodies of family members killed on Wednesday when their car was struck in an Israeli airstrike on a highway as they fled their village, during a funeral procession in the southern port city of Tyre, Lebanon, Friday, May 29, 2026.

BEIRUT — Israeli troops entered a southern Lebanese village early Friday, pushing deeper into the country as Lebanese and Israeli military officials heldkilled at least six people. Five were killed in an airstrike on the villages of Deir Qanoun al Nahr and Abbasiyeh, while a municipal police officer was killed in the village of Ebba, state media reported.

In Washington, a six-member Lebanese military delegation met Friday with Israeli military officials in the first direct military talks between the two countries in decades. The Pentagon, in a statement released late Friday, said the talks were “productive” but stopped short of noting any accomplishments or achievements.

It said the talks “focused on building practical frameworks for regional security and stability” and the “tangible outcomes” from their discussions will directly inform the negotiations with political leaders being conducted by the State Department next week. Talks between senior officials from Israel and Lebanon have been going on since last month but are complicated by the fact that Hezbollah, Israel’s target, is not participating in the discussions and has refused to accept their results.went into effect on April 17.

A senior Lebanese military official told the Associated Press earlier on Friday that the Lebanese delegation, led by the army’s head of operations Brig. Gen. George Rizkallah, would aim to make it comprehensive. Another Lebanese official, who was briefed throughout the day about the talks at the Pentagon, also said the delegation would seek the comprehensive implementation of the ceasefire and a stop to ongoing hostilities.

Both officials spoke on condition of anonymity because they were not authorized to speak to the media about the ongoing talks in Washington. President Joseph Aoun’s office said he received a call Friday from U.S. Secretary of State Marco Rubio and they discussed the situation in Lebanon and the latest developments in the Middle East.

Aoun’s office said the president told Rubio that efforts should concentrate on implementing the ceasefire as it is “the essential entry point for transitioning to any other issues. ”Israeli troops fought Hezbollah fighters inside the villages of Yohmor and Zawtar al-Sahrqieh near the city of Nabatieh after they crossed the strategic Litani River, which the Israeli military has used as a de facto boundary.

Hezbollah, whose members have been fighting Israeli troops for days in the area, said in statements that its members struck Israeli troops inside Yohmor. The two villages are close to the Crusader-built Beaufort castle that is about 9 miles from the Israeli border and overlooks wide parts of southern Lebanon. It was not clear if Israeli troops are trying to capture the castle, which lies north of the Litani.

Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the northern front Friday where he spoke to members of the military.

“I must tell you that there are very impressive results here. Our forces have crossed the Litani; they have advanced to controlling positions,” he said.

“We are operating in Beirut, in the Bekaa, across the entire width of the front, and we are dealing Hezbollah a crushing blow,” Netanyahu said, referring to Lebanon’s eastern Bekaa Valley and Beirut’s southern suburbs where Israel’s air force struck on Thursday. The violence in southern Lebanon came as U.S. and Iranian negotiators reached a tentative agreement Thursday to extend the ceasefire in the 3-month-old war by 60 days and start a new round of talks on Iran’s nuclear program, according to a U.S. official familiar with the matter.

Iran did not immediately confirm any deal. Vice President JD Vance on Thursday evening confirmed there was a tentative agreement, but said it was unclear if President Donald Trump would approve it. Hezbollah legislator Hassan Fadlallah said Friday that any deal between Iran and the U.S. would stop Israel’s offensive in Lebanon.

Officials in Iran, Hezbollah’s main backer, have said that they insist that a deal with Washington would stop the latest Israel-Hezbollah war that started on March 2, when Hezbollah fired rockets into northern Israel two days after Israel and Iran attacked in Iran. 