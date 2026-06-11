Iran threatens to target all of Elon Musk's companies in the Middle East

Iran has threatened to target all of Elon Musk's companies in the Middle East, including SpaceX's Starlink service, in response to the 'US and Israeli militaries' use of infrastructure managed by Musk. The threat comes after previous threats were made against other American tech firms, including Nvidia, Apple, Microsoft, and Google.
Iran has threatened to target all of Elon Musk 's companies in the Middle East , including SpaceX's Starlink service. In an ominous post by Fars, the semi-official news agency of Iran 's government, Tehran said 'all interests related to the economic holdings managed by Elon Musk ' in the Middle East were now legitimate targets.
It said its new policy was being pushed in response to the 'US and Israeli militaries' use of infrastructure managed by Elon Musk, including Starlink. It added: 'Musk's military assistance to the US military through the Starshield projects and the launch of military satellites was previously disclosed in the form of measures such as Earth observation, encrypted communications, and secure data transmission.
' Iran added that Starlink ground stations in Israel, Qatar, Jordan, the UAE and Oman, are also in its crosshairs. Starshield is the satellite network dedicated to government, military and intelligence operations. The service has played a key role in the US' military operations against Iran, giving America the ability to conduct aerial drone attacks and airstrikes, as well as unmanned surveillance.
On top of this, Starlink use within Iran skyrocketed after Tehran shut down citizen access to the global internet, giving Iranians the chance to share and consume information from the outside world. This video grab taken from images released by the Iranian state broadcaster (IRIB) on March 26, 2026, shows what it says was the second phase of the 82nd wave of missiles launched against Israel and US bases in the United Arab Emirates and Kuwait
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