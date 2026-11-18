Irán lanzó drones el martes a través del golfo Pérsico contra una instalación de radar estadounidense en Baréin, en su tercer ataque en los últimos días contra objetivos militares estadounidenses en el diminuto reino insular, mientras Teherán reanudaba los ataques contra sus vecinos árabes tras...

Irán lanzó drones el martes a través del golfo Pérsico contra una instalación de radar estadounidense en Baréin, en su tercer ataque en los últimos días contra objetivos militares estadounidenses en el diminuto reino insular, mientras Teherán reanudaba los ataques contra sus vecinos árabes tras una pausa de aproximadamente dos meses.

Tras emitir una alerta sobre el fuego entrante, Baréin indicó que sus sistemas antiaéreos habían interceptado con éxito los “traicioneros ataques aéreos iraníes”. Los ataques contra infraestructura estadounidense en Baréin forman parte de una evolución en la estrategia de Irán, de esperar un ataque y luego tomar represalias contra la capacidad operativa de las bases, dijo el analista de seguridad radicado en Teherán Mostafa Najafi.

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“Teherán ha cambiado hacia una estrategia más activa y preventiva, centrada en contrarrestar amenazas en sus etapas más formativas”, dijo a The Associated Press. Trump respalda restituir al director de Nvidia pese a acusaciones de que tuvo amorío con espía chinaColocarán etiquetas con advertencia sobre efectos adversos en medicamentos contra la obesidad El ataque se produjo después de que el Comando Central del ejército de Estados Unidos confirmara que el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt había llegado a la región.

La medida suma un tercer portaaviones y miles de tropas más a la presencia estadounidense, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abiertas sus opciones para su próximo movimiento en la guerra iniciada hace casi nueve meses. Los activos navales combinados de Estados Unidos en el Golfo, el mar Arábigo, el mar Rojo y el Mediterráneo ahora superan la fuerza desplegada cuando Estados Unidos e Israel realizaron ataques conjuntos contra Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero.

Esa presencia aporta mayor potencia de fuego ofensiva y capacidad de interceptación de misiles, según un nuevo análisis del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. El Roosevelt se suma a los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington, así como a buques más pequeños de la Marina de Estados Unidos, que se encuentran en la región para mantener un bloqueo del transporte marítimo iraní.

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El Comando Central de Estados Unidos no quiso comentar si planea mantener los tres grupos de ataque de portaaviones en la región o reemplazar al Washington, que había sido redesplegado desde la región Asia-Pacífico para relevar al USS Abraham Lincoln en medio de preocupaciones por la prolongada misión de este. Irán dice que responde a ataques de Estados Unidos El ataque de Irán contra Baréin el martes se produjo después de que el viernes apuntara contra una instalación de radar de alerta temprana de Estados Unidos en el país y de que el domingo disparara contra un sistema de radar en una base estadounidense de helicópteros allí.

Pese a las afirmaciones de éxito, parecía que hubo poco o ningún daño. Los ataques siguieron a bombardeos de Estados Unidos contra torres de comunicaciones iraníes y a operaciones continuas de vigilancia con drones, e Irán sostuvo que se realizaron como represalia.

“El continuo acto de agresión contra el espacio aéreo del país, así como el uso de bases e instalaciones militares regionales para actos hostiles contra Irán, no quedará sin respuesta”, señaló el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un comunicado. El ejército de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los ataques recientes.

Las negociaciones para poner fin a la guerra están estancadas pese a los esfuerzos de mediación intensificados por parte de Qatar, y los últimos acontecimientos militares han complicado aún más las perspectivas de un acuerdo negociado, señaló Hamidreza Azizi, analista principal sobre Irán del centro de estudios International Crisis Group, en un análisis publicado en X.Mientras Estados Unidos evalúa si reanudar ataques militares a gran escala contra Irán o intensificar su bloqueo para debilitar aún más la economía iraní, los líderes iraníes también sopesarán ahora si “romper el bloqueo mediante una escalada es menos costoso que aceptar su continuidad”, escribió Azizi.

“En otras palabras, el riesgo de una guerra renovada ya no depende únicamente de si Trump decide atacar a Irán de nuevo”, afirmó. “También depende de si Teherán concluye que los costos de seguir conteniéndose se han vuelto mayores que los riesgos de escalar”.

Los ataques contra las instalaciones estadounidenses en Baréin son una señal de que Teherán está perdiendo la paciencia con el juego de la espera a medida que aumentan sus problemas económicos, dijo Sascha Bruchmann, analista de defensa radicado en Baréin del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

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“Disparar contra barcos provoca miedo, pero no es lo suficientemente eficaz como para cambiar la ecuación estratégica”, declaró Bruchmann a The Associated Press. “Teherán sabe que necesita hacer algo, pero yo no sobreestimaría lo que vimos contra Baréin esta semana. Esto no es —todavía—”. Funcionarios iraníes han calificado la situación actual como de “ni guerra ni paz” y han prometido que debe llegar a su fin.

Teherán ha dicho que está abierto a un acuerdo negociado, pero también ha señalado disposición a escalar el conflicto ante el endurecimiento de las sanciones y el bloqueo que están asfixiando la economía iraní. Mahdi Mohammadi, asesor del influyente jefe parlamentario de Irán, publicó en redes sociales el lunes que los líderes ven la presión económica de Estados Unidos como un esfuerzo por crear una “crisis de seguridad” interna.

Dijo que los ataques contra Baréin estaban destinados “a impedir la expansión gradual de las operaciones enemigas y a imponer costos a su infraestructura militar”. Irán también ha continuado atacando barcos que buscan transitar el estrecho de Ormuz , que conduce desde el golfo Pérsico hacia mar abierto. Antes de la guerra, los barcos pasaban libremente por la vía fluvial clave, transportando alrededor de una quinta parte del petróleo y gas comercializados en el mundo.

Desde que comenzó el conflicto, Irán ha mantenido un férreo control del estrecho y sólo una fracción del tráfico marítimo en tiempos de paz ha podido pasar, pese a los esfuerzos de Estados Unidos por proporcionar escoltas. La Oficina de Comercio Marítimo , una agencia militar británica dijo el martes que, según reportes, un petrolero fue atacado dos veces al norte de Omán, y el segundo ataque provocó un incendio a bordo.

La agencia de noticias iraní Fars también informó que dos barcos fueron alcanzados por minas en el estrecho, lo que hizo que se incendiaran. No estaba claro de inmediato si uno era el incidente reportado por la UKMTO.

En Yemen, los rebeldes hutíes respaldados por Irán ahora han consolidado su control del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta marítima crítica, que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo, después de que un grupo aliado con el gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí se retirara durante el fin de semana en un revés para la coalición anti-hutí. Esas fuerzas aliadas al gobierno ahora están fortificando sus defensas en áreas que conducen a la ciudad sureña de Adén, que sirve como capital interina del gobierno reconocido internacionalmente, dijeron dos funcionarios militares yemeníes.

Sus esfuerzos se centran en desplegar más tropas y equipo en y alrededor del distrito de Tur al-Baha en la provincia sureña de Lahij, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.